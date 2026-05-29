Белорусы предложили строить российские дата-центры на своей территории «из-за энергодефицита в России»

Белорусские власти готовы обеспечить энергоснабжением центров обработки данных российских компаний и проработать перенос целых кластеров дата-центров на свою территорию. Идея связана с растущим энергодефицитом в России, в том числе в Москве, где введены ограничения на строительство новых дата-центров. Нужна согласованная регуляторная база между странами, подчеркивают эксперты.

Проработка инициативы

В мае 2026 г. Белоруссия готова обеспечить энергоснабжение ЦОДов российских компаний и рассмотреть возможность перемещения целых кластеров дата-центров на свою территорию для решения проблемы энергодефицита, об этом 28 мая 2026 г. заявил генеральный директор белорусской Ассоциации высоких технологий и цифровой инфраструктуры Алексей Свентицкий. Совместно с президентом российской Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорем Дорофеевым они договорились подготовить и направить соответствующие предложения в рабочие группы Союзного государства.

Алексей Свентицкий напомнил, что между ассоциациями ранее уже обсуждалась возможность строительства дата-центра «Москва-Минск», который планируется разместить в приграничной зоне между Белоруссией и Россией. Он отметил, что подобным проектом по размещению ЦОДов уже заинтересованы несколько стран. При этом Свентицкий подчеркнул, что в первую очередь необходимо создать этот международный коридор в рамках Союзного государства, о чем информировал CNews.

Варианты миграции

Игорь Дорофеев отметил, что для кластерной миграции дата-центров существует несколько вариантов: в Санкт-Петербург, на восток и на запад России. Поскольку в Москве введен запрет на строительство новых ЦОДов, одним из альтернативных решений для компаний может стать размещение мощностей на территории Союзного государства. По его словам, данная инициатива уже обсуждается на уровне Евразийской экономической комиссии — регулирующего органа Евразийского экономического союза.

Член правления, руководитель делового совета Ассоциации участников отрасли ЦОД Алексей Солдатов отметил, что энергодефицит в России будет только нарастать и распространяться за пределы Москвы. «Если Белоруссия имеет энергопрофицит в 2026 г., то не использовать этот шанс было бы неразумно», — добавил он. При этом эксперт подчеркнул, что данный вопрос носит в первую очередь политический характер.

Потребление электроэнергии в Единой энергетической системе (ЕЭС) России в 2024 г. составило 1,1 трлн кВт·ч, согласно данным «Системного оператора». По данным Министерства энергетики (Минэнерго) Белоруссии, объем потребления электроэнергии в 2024 г. достиг 43,2 млрд кВт·ч, а за первое полугодие 2025 г. — 21,7 млрд кВт·ч. Согласно данным Our World in Data, выработка электроэнергии в Белоруссии в 2025 г. составила порядка 47 млрд кВт·ч.

Существующие преграды

Барьером для реализации подобных проектов с Белоруссией может стать отсутствие единого правового поля Союзного государства в сфере регулирования данных, считает руководитель центра экспертизы по ЦОД компании «К2Тех» Сергей Махлин. В качестве примера он «Ведомостям» привел требования Федерального закона (ФЗ) №152, который обязывает хранить базы персональных данных исключительно на территории России.

Практика переноса вычислительных мощностей из энергодефицитных мегаполисов в регионы с профицитом электроэнергии активно применяется в мире для балансировки нагрузок на энергосистемы, отметил директор департамента инженерных и мультимедийных систем компании «Крок» Сергей Пауков. В качестве примера он привел масштабную государственную программу китайских властей, в рамках которой вычислительные мощности переносятся из крупных городов в провинции. Там создаются специализированные кластеры ЦОДов, которые будут обеспечивать сервисами энергодефицитные мегаполисы, такие как Шанхай, Гуанчжоу, Чунцин и Пекин.

Идея переноса целых кластеров ЦОДов или строительства новых имеет смысл только для дата-центров, расположенных в регионах, находящихся в непосредственной географической близости от Белоруссии, считает директор департамента развития кроссплатформенных сервисов Cloud.ru Ильяс Камалетдинов. По его словам, одной из ключевых проблем отрасли являются сетевые задержки, возникающие из-за расстояния между дата-центрами. Чем больше расстояние, тем выше задержки и тем хуже работают мультизональные онлайн-сервисы и распределенные системы, подчеркнул эксперт.

Для создания кластеров ЦОДов, подобных проекту «Москва-Минск», помимо наличия свободных энергомощностей в Белоруссии требуются высокоскоростные каналы связи с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой для российских потребителей, добавил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании РТК-ЦОД Дмитрий Панышев.

Альтернативой может стать использование ЦОДов Белоруссии в качестве самостоятельных локальных площадок, подчеркнул Ильяс Камалетдинов. При этом он предупредил, что европейские кейсы кластеризации дата-центров между странами не вполне применимы к российско-белорусскому сотрудничеству, поскольку расстояния между европейскими странами существенно меньше, чем на территории России и Белоруссии.

Нехватка мощностей

Как сообщали CNews в феврале 2026 г., в Москве уже исчерпаны свободные мощности для строительства новых ЦОДов. Независимый эксперт по энергетике, доктор экономических наук Дмитрий Стапран подтверждает, что потенциал размещения новых ЦОДов в Москве и ближайшем Подмосковье в 2026 г. крайне ограничен, такое по информации CNews не только в России, но и в США.

По данным Стапрана, сроки ввода новой генерации запланированы на 2027-2030 г. (в частности, ввод блока мощностью 480 МВт на Каширской государственной районной электростанции (ГРЭС) намечен на 2030 г.), однако возможны их сдвиги вправо. Строительство новых высоковольтных линий от действующих генерирующих мощностей ожидается только в 2030-2032 г. Например, линия электропередачи (ЛЭП) Нововоронежской атомная электростанции (АЭС) — Москва планируется ввести в эксплуатацию к 2032 г. Избыток энергомощностей наблюдается в регионах, удаленных от центральной части страны, однако спрос на них там значительно ниже из-за удаленности от основных клиентов и точек обмена трафиком, отметил эксперт. В мае 2026 г. самая низкая цена на оптовом рынке электроэнергии зафиксирована в Сибири, однако такое расположение создает серьезные логистические сложности для большинства потенциальных клиентов, добавил Стапран.

Общее количество ЦОДов

По состоянию на конец марта 2026 г. в мире насчитывалось 9 493 дата-центров. Согласно данным Visual Capitalist, наибольшее количество дата-центров расположено в США — 4 088 объектов. Россия занимает 15 место в мировом рейтинге с 181 ЦОДом, из которых 101 находится в Москве. В Белоруссии, по данным интервью представителей «МТС Cloud» Белоруссии изданию Onliner в 2023 г., функционировало более 10 дата-центров.

По данным «Системного оператора», совокупная мощность ЦОДов и объектов для майнинга, подключенных к российской энергосистеме, в 2025 г. составила 4,2 ГВт, что на 33,3% больше показателя 2024 г. За период с 2023 по 2025 г. доля ЦОДов в общем энергопотреблении страны выросла в 1,6 раза — с 1,4% в 2022 г. до 2,2% в 2025 г. В 2026 г. данный показатель, по прогнозу «Системного оператора», увеличится до 2,4%. До 2031 г. совокупная потребляемая мощность центров высокотехнологичных вычислений может достичь 15,3 ГВт.