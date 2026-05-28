YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Популярный видеохостинг YouTube приступил к ограничению доступа к отдельным роликам для тех пользователей, которые заходят на платформу через VPN-сервисы или прокси-соединения. При попытке воспроизведения такого контента ИТ-система выдает требование отключить сторонние онлайн-сервисы для продолжения просмотра контента. Судя по жалобам в сети, пока блокировки носят выборочный характер и затрагивают прежде всего видео с наиболее строгими региональными ограничениями

Ограничение доступа к контенту

YouTube начал запрещать смотреть видео с включенным virtual private network (VPN)-сервисом у части пользователей в России, пишет «Коммерсант». Вместо ролика ИТ-платформа показывает предупреждение с требованием отключить ИТ-инструменты обхода блокировок.

Американский видеохостинг YouTube начал ограничивать доступ к отдельным видео для российских пользователей с включенным VPN. У ряда каналов новые ролики либо вовсе не отображаются, либо при попытке просмотра появляется предупреждение с рекомендацией отключить сервис обхода блокировок. Ограничения в первую очередь затрагивают каналы с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за соблюдением эксклюзивных прав наиболее строгий. Таким образом ИТ-платформа борется с нелегальным показом контента в регионах, где права на трансляцию не были приобретены.

Пользователи YouTube в России все чаще сталкиваются с ограничениями при использовании VPN, но они следуют не от российских властей, как писал CNews. В ряде случаев вместо воспроизведения видео появляется предупреждение с требованием отключить VPN или Proxy-сервис, чтобы «YouTube мог предлагать наиболее подходящий контент». Кроме того, на некоторых каналах новые видео перестали отображаться в разделе «Новое». Ограничения в первую очередь затрагивают каналы, транслирующие контент с региональными лицензионными ограничениями. Среди них — официальные трансляции «Формулы-1», Олимпийских игр, а также некоторые ТВ-премьеры.

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Механизм ограничений реализован не по странам, а по конкретным правам на конкретный контент, поэтому у одного пользователя видео открывается, а у другого нет, говорит ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. YouTube смотрит на IP, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки VPN, объясняет он. Для российских пользователей это означает, что часть контента с региональными правами может чаще не открываться через VPN, заключает он.

Основные причины

По мнению директора по social media marketing (SMM) и online reputation management (ORM) коммуникационного агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, наиболее вероятной причиной происходящего является постепенное ужесточение контроля за соблюдением региональных прав на контент. Эксперт отметил, что ранее YouTube достаточно лояльно относился к обходу географических ограничений. Однако в мае 2026 г. рынок стриминга и цифровых трансляций, особенно в сегментах спорта, музыкальных событий, ТВ-контента и эксклюзивных лицензий, стал значительно более дорогим. Права на такой контент продаются по регионам за большие суммы. Фейзуллов добавил, что полное ограничение контента для всех пользователей с включённым VPN было бы слишком рискованным шагом для платформы. Поэтому, по его прогнозу, YouTube будет усиливать точечный контроль именно за отдельными категориями контента с жесткими региональными лицензиями.

Руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле пояснил это тем, что использование VPN позволяет зрителю виртуально переместиться в другую правовую зону. Это дает возможность просматривать материалы, права на распространение которых в стране пользователя не были выкуплены или принадлежат иному правообладателю. По мнению эксперта, для владельцев прав такие действия влекут за собой прямые финансовые потери и нарушение условий лицензионных соглашений. Одновременно с этим ИТ-платформа избегает судебных разбирательств и сохраняет коммерческую ценность территориальных лицензий.

Представитель онлайн-кинотеатра Okko отметил, что требования к географическому ограничению, защите сигнала и соблюдению территориальных прав в спортивном контенте традиционно значительно строже, чем в обычном VOD-контенте. Спортивные права, как правило, продаются отдельно по территориям, языкам, ИТ-платформам и типам использования. Такая модель давно является стандартом международной спортивной индустрии.

Отечественные альтернативы

В России одной из ведущих онлайн-платформ с легальным доступом к спортивным трансляциям является онлайн-кинотеатр Okko. Как сообщили «Коммерсанту» в компании, в портфеле эксклюзивного контента сервиса — Лига чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), соревнования по фигурному катанию international skating union (ISU), киберспортивные турниры, MMA-события PFL и Oktagon, а также другие значимые спортивные события.

В начале 2026 г. Okko также приобрел эксклюзивные права на трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 г. Во время проведения Игр платформа активно боролась с распространением фото- и видеоматериалов в Telegram-каналах.