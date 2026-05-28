Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Суперкомпьютер Cray T3D, в прошлом самый быстрый в Европе, созданный 30 лет назад, появился на аукционной платформе The Saleroom со стартовой ценой в 60 тыс. фунтов стерлингов. Машина T3D обладает захватывающей биографией. Под индексом 6001 она была спроектирована инженерами Cray, а затем установлена в Эдинбургском университете под именем «Тайфун». По рейтингу TOP500 за июнь 1996 г. этот агрегат занял первое место среди европейских суперкомпьютеров.

Открытый аукцион

Суперкомпьютер Cray T3D, созданный 30 лет назад и бывший самым быстрым в Европе, появился на аукционной платформе The Saleroom, об этом сообщается на странице аукциона. Стартовая цена лота составляет 60 тыс. фунтов стерлингов.

В мае 2026 г. RWB Auctions Limited выставила на продажу в Великобритании три суперкомпьютера Cray. Согласно сообщению Datacenter Dynamics, устройства были переданы аукционному дому руководителем компании Amari Дэном Голдсмитом (Dan Goldsmith). Он отметил, что первоначально приобретение оборудования было воспринято как шутка, так никто не верил в серьезность его намерений. Тем не менее, он выкупил машины и эксплуатировал их в домашних условиях на протяжении примерно трех лет. Из-за сильного выделения тепла запускать системы позволялось лишь на тридцать минут. По словам владельца, настало время передать эти мощные вычислительные комплекты новым поколениям ИТ-энтузиастов, чтобы сохранить их наследие для будущих лет.

На торгах впервые выставлен суперкомпьютер Cray T3D. Ранее эта система под названием Typhoon функционировала в Эдинбургском центре параллельных вычислений (EPCC) при местном университете. В июне 1996 г. машина возглавила европейский рейтинг TOP500 по вычислительной мощности. Устройство, выполненное в характерном «томатно-красном» цвете, является однокорпусной версией Cray T3D-MC512, оснащенной 512 процессорами DEC Alpha 21064 с тактовой частотой 150 МГц и системой жидкостного охлаждения на основе фторуглеродной жидкости 3M Fluorinert.

The Saleroom Суперкомпьютер Cray T3D, который стоил $15 млн

Изначально машина вессом 771 кг разрабатывалась Cray для внутренних нужд, что определило ее нестандартную архитектуру. На пиковых отметках Typhoon выдавал 76,8 Гфлопс, благодаря чему занял 22 строчку в мировом рейтинге. В последний раз суперкомпьютер фигурировал в списке TOP500 в июне 1999 г. Изначальная стоимость системы оценивалась примерно в $15 млн, а 28 мая 2026 г. ее стартовая цена на аукционе достигает 60 тыс. фунтов стерлингов, это почти $81 тыс.

Другие модели

Кроме того, на торги выставляют суперкомпьютер Cray Y-MP4E. Данный аппарат, состоящий из двух шассей и оснащенный тремя векторными процессорами Cray, ранее служил фронтендом для системы Cray T3D в Эдинбурге. Машина выполнена в фирменном красном цвете. Согласно информации от RWB Auctions Limited, при начальной цене в 2,4 тыс. фунтов стерлингов (около $3227) эта система может стать ценным приобретением для коллекционеров и организаций, изучающих историю научных и технических вычислений.

На аукционе также представлен суперкомпьютер Cray Triton T-932, представляющий собой полнофункциональную систему с 32 процессорами. Это одна из немногих сохранившихся машин: когда-то их насчитывалось около двадцати единиц. Вес оборудования составляет четыре тонны; изначально он функционировал в штаб-квартире британской спецслужбы GCHQ. Реконструкция данного экземпляра Голдсмитом заняла два года при технической поддержке компании Cray. Первоначальная стоимость системы при запуске достигала $39 млн, а стартовая цена на торгах установлена в размере 40 тыс. фунтов стерлингов, это почти $54 тыс.

Редкие мероприятия

Аукционные торги по продаже суперкомпьютеров проводятся крайне редко, хотя такие случаи все же происходят. Например, в 2024 г. на распродаже наследия покойного сооснователя корпорации Microsoft Пола Аллена (Paul Allen) были реализованы несколько уникальных машин. Выпущенная в период с 1976 по 1978 г. система Cray-1 ушла с молотка за миллион долларов, а суперкомпьютер Cray-2 1985 г. выпуска приобрели за $176 400. Ранее модель CDC 6500 была продана за $252 тыc., а в 2024 г. в Соединенных Штатах машина Cheyenne была реализована за $480 тыс.