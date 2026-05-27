Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Профсоюз Samsung одобрил соглашение с руководством компании, предусматривающее выплату каждому сотруднику дополнительных бонусов в размере до $400 тыс. Около 40% этой суммы распределят поровну между сотрудниками подразделений по выпуску полупроводников. Оставшиеся средства распределят между разными подразделениями в зависимости от их финансовых показателей.

Компенсационные выплаты

В апреле 2026 г. свыше 30 тыс. работников Samsung устроили массовый протест, требуя повысить зарплату и большие премии, писал CNews. Они узнали, сколько платит своим сотрудникам SK Hynix – главный конкурент Samsung на рынке памяти. Если они все перейдут туда, им даже не придется уезжать из своей страны – и Samsung, и SK Hynix базируются в Южной Корее.

Согласно достигнутому компромиссу, сотрудники полупроводникового подразделения Samsung Device Solutions (основным направлением деятельности которого является производство чипов памяти) получат специальную премию в размере 10,5% от операционной прибыли подразделения. Верхний лимит премии не установлен.

В сочетании с действующей системой премий это позволит многим сотрудникам полупроводникового подразделения получить около $340 тыс., а в максимальном случае — до $400 тыс. до вычета налогов. Значительная часть бонусов будет выплачена акциями компании Samsung. При этом для сотрудников других подразделений (смартфоны, бытовая техника и других) размер бонусов окажется существенно ниже и составит всего несколько тысяч долларов.

Помимо бонусов, соглашение предусматривает повышение базовой заработной платы в среднем на 6,2%, а также расширение программы жилищных кредитов для сотрудников. Сделка была заключена 20 мая 2026 г. т.е. в последний момент при посредничестве министра труда — буквально за час до начала запланированной масштабной забастовки. Это позволило избежать серьезных сбоев в глобальной цепочке поставок чипов на фоне высокого спроса на продукцию для искусственного интеллекта (ИИ).

Профсоюзы изначально настаивали на более жестких условиях, требуя 15% от прибыли подразделения, ориентируясь на практику конкурента SK Hynix. В итоге сторонам удалось достичь компромиссного соглашения. Несмотря на заключенную договоренность, внутри компании сохраняется определенное напряжение. Сотрудники других подразделений Samsung выражают недовольство значительным разрывом в размере выплат, а часть акционеров критикует объем одобренных бонусов.

Акция протеста

В апреле 2026 г. 40 тыс. работников Samsung в Южной Корее провели крупнейшую в истории компании акцию протеста, требуя более высоких бонусов и сокращения разрыва в оплате труда с конкурентом SK Hynix.

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация Samsung в мае 2026 г. достигла $1 трлн на фоне резкого роста акций благодаря буму спроса на ИИ-чипы. Компания стала второй в Азии после Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с такой оценкой.

Рост обусловлен высоким спросом на память (HBM, DRAM, NAND) для ИИ и дата-центров. Прибыль чип-подразделения Samsung резко выросла, а мощности на 2026 г. уже распроданы. Вместе с SK Hynix и TSMC компания находится в центре глобального ИИ-бума.