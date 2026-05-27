Россия не останется без китайских смартфонов. Китай нарастил поставки после резкого падения

Китай увеличил экспорт смартфонов в Россию в денежном выражении на 13% после того, как в прошлом году обрушил свои поставки в 1,5 раза.



Поставки китайских смартфонов растут

В 2026 г. Китай (КНР) нарастил поставки смартфонов в Россию. В апреле КНР увеличила экспорт гаджетов в нашу страну до максимума с конца 2024 г., пишут «РИА Новости», основываясь на данных китайской таможни.

В деньгах за первые четыре месяца 2026 г. поставки увеличились на 13,3% год к году. В апреле рост составил 26%, а в годовом выражении — в 1,7 раза.

По итогам апреля Россия заняла девятое место среди главных покупателей китайских телефонов, тогда как в марте занимала 11 место, а годом ранее — 16. Больше всего смартфонов у Китая покупают Япония ($829,9 млн), США ($747,3 млн). В Топ-5 вошли также Нидерланды ($367,2 млн), ОАЭ ($351,3 млн) и Великобритания ($288,3 млн).

Рост после падения

Стоимость экспорта смартфонов из КНР в Россию с января по апрель 2026 г. составила $651,4 млн. Показатель апреля — $211,1 млн. Это максимум с ноября 2024 г.

Daniel Romero / Unsplash После сокращения в прошлом году Китай увеличил экспорт смартфонов в Россию

В 2025 г. объем поставок китайских смартфонов в Россию резко упал, как писал CNews, сократившись в полтора раза по отношению к 2024 г. За 2025 г. Китай экспортировал в Россию смартфоны на общую сумму $1,8 млрд. Может показаться, что это гигантские объемы, ведь россияне, пользующиеся китайскими смартфонами, меняют их не каждый день и зачастую даже не каждый год. Однако же это наихудший показатель за четыре года.

Правда, экспорт в другие страны Поднебесная в 2025 г. тоже сократила. Суммарный объем снизился на 9% год к году, до $120,4 млрд. Доля России в этой цифре — примерно 1,5% ($1,8 млрд). Импорт китайских смартфонов в США просел примерно на треть, до $23,3 млрд.

Самые популярные смартфоны в России

Китай — это основной поставщик смартфонов в мире. Подавляющее большинство компаний, занимающихся их разработкой, а также их непосредственные производители, расположены именно в КНР. Это касается как малоизвестных брендов, смартфоны которых россияне чаще всего покупают на китайских торговых площадках, так и крупных вендоров — Xiaomi (включая дочерние бренды Redmi и Poco), OnePlus, Realme, Infinix и многих других.

Наиболее популярные в России смартфоны – именно китайские. В большинстве регионов страны они на первом месте по объемам продаж.

Осенью 2025 г., по подсчетам «М.видео», лидером по количеству проданных устройств стал Realme Note 60X с 64 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти. В тройке также Redmi A5 — в версиях с 64 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной и с 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти.

Хотя в денежном выражении рынок сформировали флагманские устройства Apple. На первом месте — iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, далее следует iPhone 16 Pro с таким же объемом памяти. Высокий спрос показали iPhone 15 с 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной, iPhone 16 с 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной, а также версия iPhone 16 с 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти.