В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Проанализировав данные аэродинамических характеристик, нейросеть помогла самарским ученым так усовершенствовать геометрию винта для беспилотника, что он стал шуметь в два раза меньше. Тяга при этом увеличилась на 15%.

Меньше шума — больше тяга

Сотрудники Самарского университета имени Королева, используя ИИ, спроектировали воздушный винт для малых БПЛА, производящий шум в два раза меньше аналогичных изделий серийного производства, пишет ТАСС.

Малошумный винт оптимизированной конструкции обладает еще и повышенными показателями тяги. Шум винта, помимо дискомфорта для людей, также рассеивает энергию в движительной системе, что снижает общую эффективность аппарата, пояснили исследователи.

Работа выполнена на базе исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта второй волны «Интеллектуальная мобильность многофункциональных БАС» Самарского университета при помощи нейронной сети, специально обученной на базе данных аэродинамических характеристик профилей.

Другой подход

Для снижения шума винтов обычно меняют форму законцовок лопастей. Но создание таких элементов увеличивает геометрическую сложность и приводит к удорожанию производства. Прирост общей энергоэффективности при этом небольшой — около 1%-3% по сравнению с традиционными конструкциями.

ИИ помог улучшить геометрию и характеристики винта для малых БПЛА

Ученым Самарского университета нейросеть помогла создать универсальную методологию проектирования геометрии воздушных винтов. Инновационный двухлопастной воздушный винт оптимально смоделирован по энергоэффективности и шумовым характеристикам.

«Испытания экспериментального образца винта показали увеличение тяги на 15,9% и снижение производимого шума на 6 дБ, то есть практически в два раза по сравнению с уровнем шума от стандартного двухлопастного винта аналогичного размера», — сказал доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Евгений Куркин.

Импортозамещение винтов для беспилотников

Достижение оптимального баланса между тягой, энергоэффективностью и шумом — актуальная задача при разработке БПЛА, по словам Куркина.

Новосибирский КБ «Спектр» тоже занимается разработкой пропеллеров с улучшенными характеристиками по акустическим шумам, как сообщил ТАСС в феврале 2026 г. исполнительный директор «Спектра» Андрей Братеньков: «Тихий пропеллер не борется с воздухом, у него оптимальная геометрия и профиль лопасти и, следственно, хорошая аэродинамика».

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

В мае 2026 г. CNews писал, что студенты Московского авиационного института (МАИ) нашли способ изготовления более прочных и дешевых пропеллеров для небольших мультикоптеров на замену импортным. Они напечатали детали из стеклоткани на 3D-принтере.

Дефицит прочных и недорогих пропеллеров дронов — одна из проблем российской отрасли беспилотных летательных аппаратов, зависящей от импортных комплектующих.

Анна Любавина

