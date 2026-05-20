CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Софт Бизнес Телеком Инфраструктура Контент Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Хакерская группа TeamPCP взломала GitHub и украла почти четыре тысячи внутренних репозиториев ИТ-компании. TeamPCP выставила украденный код на продажу за $50 тыс., если покупатель не найдется, то хакеры опубликуют все данные бесплатно. 20 мая 2026 г. представители GitHub подтвердили ИТ-взлом.

Взлом закрытых ИТ-проектов

GitHub взломали, утекло около 3,8 тыс. Репозиториев, пишет The Hacker News. Кибератака совершена с помощью зараженного программного обеспечения (ПО) для редактора кода Visual Studio Code.

20 мая 2026 г. представители GitHub сообщили о крупном ИТ-инциденте в кибербезопасности, который состоялся еще 19 мая, но в ИТ-компании хранили молчание и проводили расследование инцидента. В результате кибератаки злоумышленникам удалось получить доступ примерно к 3,8 тыс. внутренним репозиториям ИТ-компании. Причиной компрометации стало зараженное расширение для редактора Visual Studio Code, установленное на рабочее устройство одного из сотрудников GitHub.

GitHub — это облачная платформа для хостинга ИТ-проектов и совместной разработки, под капотом которой находится популярная ИТ-система контроля версий Git, а также полноценная социальная сеть для ИТ-разработчиков.

О произошедшем ИТ-инциденте представители GitHub сообщили в социальной сети X. Согласно заявлению компании, компрометации подверглись исключительно внутренние репозитории онлайн-платформы. Пользовательские ИТ-проекты, размещенные на GitHub, в сообщении от 20 мая 2026 г. 14:30 по Москве не упоминаются.

git6.jpg

Unsplash - Roman Synkevych
Хакеры взломали почти четыре тысячи закрытых репозиториев в GitHub и требуют $50 тыс.

После обнаружения ИТ-инцидента в GitHub оперативно приняли меры по минимизации его последствий. В GitHub сообщили, что в течение ночи была проведена ротация критически важных учетных данных и ключей доступа к ИТ-системах. Также началась проверка журналов активности и организовано непрерывное мониторинг возможных действий злоумышленников.

«Мы оперативно приняли меры по минимизации рисков. 19-20 мая и в течение ночи была проведена ротация критически важных секретных данных, в первую очередь наиболее чувствительных учетных данных. В настоящее время мы продолжаем анализировать логи, проверять полноту ротации данных и отслеживать любые последующие действия злоумышленников. При необходимости по результатам ИТ-расследования будут приняты дополнительные меры», — заявили в GitHub.

Поводом для официального расследования послужило заявление хакерской группировки TeamPCP. Злоумышленники утверждают, что получили доступ к исходному коду онлайн-платформы GitHub, а также к внутренним ресурсам ИТ-компании. После этого они выставили похищенные данные на продажу на одном из специализированных форумов. По данным TeamPCP, стоимость архива начинается от $50 тыc., это примерно 3,5 млн руб. по курсу 20 мая 2026 г.

Хакерская группа

TeamPCP — это относительно новая хакерская группа, которая активно заявила о себе в 2025–2026 г. Их главная специализация, кража исходного кода, внутренних репозиториев, конфиденциальных документов и учетных данных компаний. Группа занимается «data extortion» (вымогательство через кражу данных) — взламывает компании, крадет ценные данные и выставляет их на продажу на закрытых хакерских форумах.

Хакеры TeamPCP считаются довольно дерзкой и целеустремленной группой. Работают профессионально, хорошо заметают следы и активно монетизируют украденные данные. Точных данных о составе и геолокации нет. Как и большинство современных группировок, они, скорее всего, распределенная ИТ-команда, возможно, с участниками из Содружества Независимых Государств (СНГ) и Восточной Европы, предполагают аналитики The Hacker News.

Рекорды по кибератакам

В августе 2025 г. стало известно о том, что количество кибератак на ИТ-разработчиков ПО через популярные платформы GitHub и Gitlab достигло максимальных значений за трехлетний период наблюдений, о чем предупреждал CNews. Хакеры активно используют компрометацию открытых репозиториев и методы тайпсквоттинга для внедрения в цепочки поставок ПО, данные за первое полугодие 2025 г. опубликовала российская компания Positive Technologies.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Вредоносное ПО остается основным ИТ-инструментом успешных кибератак на организации и составляет 63% всех случаев. Доля распространения вредоносных программ через веб-сайты возросла до 13%, что практически в два раза превышает аналогичный показатель 2024 г.

Хакеры размещают фиктивные проекты на ИТ-платформах GitHub и GitLab, обманным путем принуждая пользователей к запуску вредоносной нагрузки. Такая нагрузка извлекает дополнительные ИТ-компоненты из контролируемых злоумышленниками репозиториев и выполняет их на целевых устройствах. В результате на компьютеры жертв загружаются трояны удаленного доступа и шпионские программы.

Вредоносные кампании под видом ИТ-проектов с открытым исходным кодом нанесли ущерб геймерам и криптовалютным инвесторам в России, Бразилии и Турции. На их устройства устанавливались вирусы-шифровальщики информации, крадущие адреса криптокошельков, личные и банковские данные пользователей.

Младший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анастасия Осипова отметила эволюцию тактики advanced persistent threat (APT)-группировок, которые переходят от массового фишинга к целевым кибератакам на ИТ-разработчиков. По ее словам, новой целью хакеров становятся цепочки поставок различных технологий. Осипова прогнозирует, что тренд кибератак на ИT-компании и ИТ-разработчиков с целью подрыва цепочек поставок будет набирать обороты и в 2026 г.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290