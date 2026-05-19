Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

«Группа Астра» продается

Как стало известно CNews, «Группа Астра» ведет переговоры о продаже компании ИТ-холдингу «Т1». Об этом CNews рассказали три источника на ИТ-рынке, среди которых два топ-менеджера и еще один источник, близкий к акционерам «Т1».

По словам источника, знакомого со сделкой, ее примерная стоимость составит 40 млрд руб. Источник на рынке уточнил, что будет куплено не менее 25%.

По данным собеседников CNews, «Группа Астра» «крупно закредитована» в Сбербанке.

«Чтобы залог не реализовался, компании пришлось искать нового акционера», — отметил один из собеседников CNews.

ИТ-холдинг «Т1» ведет переговоры о приобретении «Группы Астра»

Крупнейший акционер «Группы Астра» — Денис Фролов с долей 62,19%, еще 18,05% принадлежат Илье Сивцеву, 4,1% принадлежат ООО «Астра Инвестиции», 15,66% — у миноритарных акционеров.

Комментарии сторон

В компаниях не опровергли факт переговоров.

«Мы не комментируем слухи. Но мы действительно фиксируем интерес со стороны потенциальных инвесторов и регулярно ведем с переговоры в рамках реализации нашей IR-стратегии», — сообщил CNews представитель «Группы Астра».

По его словам, в целом, «Группы Астра» имеет стабильные финансовые показатели и ей не требуется финансирование. «У нас устойчивая финансовая позиция, околонулевая долговая нагрузка и высокая прибыльность», — отметили в компании. По итогам 2025 г. выручка «Группы Астра» увеличилась на 18% и превысила 20 млрд рублей.

Представитель компании добавил, что компания заинтересована «во взаимодействии со стратегическим партнером, поэтому изучает потенциальные варианты».

В «Т1» также не стали опровергать информацию о переговорах.

«Технологические коллаборации и партнерства — часть нашей стратегии развития, и мы постоянно рассматриваем рынок на предмет интересных технологий. Сейчас сделок в работе на финальной стадии нет», — заявили в «Т1».

Информация о компаниях

«Группа Астра» называет себя одним из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. В ее команде — 2,7 тыс. сотрудников. В обзоре J’son & Partners Consulting сказано, что к концу 2024 г. в России действовали примерно 9 млн лицензий на отечественные ОС. Причем более половины из них приходилось на платформы «Группы Астра» (операционные системы семейства Astra Linux), пишет Tadviser.

В основе экосистемы — Astra Linux, сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба. Всего в портфеле «Группы Астра» более 25 ИТ-решений: средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование, создание инфраструктур виртуальных рабочих мест, инфраструктурные платформы, корпоративная почта и мобильное рабочее место.

Выручка ПАО «Группа Астра» в 2025 г. упала на 89%, до 431 млн руб., чистая прибыль сократилась в 10 раз, до 372 млн руб.

Холдинг «Т1» — это крупнейшая ИТ-компания России. В рейтинге «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 2024» она заняла первую строчку с выручкой 249,556 млрд руб. без НДС. По итогам 2025 г. выручка холдинга составила 211 млрд руб.

В состав «Т1», который позиционирует себя как «бигтех для бизнеса», входит более 20 компаний. Они реализуют комплексные проекты по разработке ПО, системной интеграции и автоматизации на базе ИИ и своего облака. На корпоративном сайте «Т1» приведен список актуальных бизнес-направлений холдинга: «Т1 Иннотех», «Т1 Интеграция», «Т1 Облако», «Т1 ИИ», «Т1 Сервионика», «Т1 Цифровая академия» и другие.

По итогам 2025 г. выручка ИТ-холдинга «Т1» составила 211 млрд руб. В течение 2025 г. компания активно инвестировала в разработку собственных продуктов без привлечения долгосрочного внешнего финансирования. Уже третий год подряд ИТ-холдинг сохраняет отрицательный уровень чистого долга и устойчивое финансовое положение.

Рынок российских ОС

По итогам 2024 г. объем российского рынка отечественных операционных систем общего назначения составил 12,5 млрд руб. Это на 37% больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель находился на уровне 9,1 млрд руб. Такие данные содержатся в исследовании J’son & Partners Consulting, результаты которого опубликованы 4 августа 2025 г. Его цитирует Tadviser.

Аналитики Strategy Partners подчеркивают, что в России сформировался устойчивый состав лидеров среди отечественных поставщиков операционных систем: это «Группа Астра», «Базальт» и «Ред Софт». Их совокупная доля достигает 98% среди российских разработчиков. При этом «Группа Астра» удерживает долю в 76%, «Ред Софт» — 12%, «Базальт» — 10%.