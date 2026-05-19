В России создается единая платформа управления ИТ-сервисами и инфраструктурой

На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД», ИТ-экосистема для автоматизации бизнес-процессов «Лукоморье», производитель программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой «Скайфолл Лабс» и разработчик платформы наблюдаемости бизнес-систем Proto подписали соглашение о технологическом партнерстве в области создания совместной платформы для управления ИТ-инфраструктурой и сервисами.



Возможности платформы

Партнерство позволит объединить решения и опыт компаний в единую платформу для централизованного управления ИТ-инфраструктурой, сервисами и мониторингом бизнес-систем. Соглашение подписали генеральный директор «Скайфолл Лабс» Мария Бартенева, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов, технический директор «РТК-ЦОД» Алексей Забродин и генеральный директор «ПротоСервисез» Денис Безкоровайный.

Создаваемая платформа объединит в одном цифровом контуре инструменты ITSM/ESM, ITAM, мониторинга, наблюдаемости, автоматизации и сервисного взаимодействия. Центральным элементом единой платформы станет «Диво Сервис» — решение для автоматизации сервисных процессов и построения Service Desk на основе бизнес-логики компании. «Диво Сервис» позволит управлять ИТ-процессами через единую точку входа и обеспечит пространство взаимодействия для пользователей и ИТ-специалистов. Единую платформу также дополнят другие модули «Диво»: «Диво Портал» — портал самообслуживания в концепции одного окна, «Диво Мера» — инструмент аналитики и визуализации данных, «Диво Лингво» — лингвистический модуль на базе искусственного интеллекта для обработки обращений и поиска услуг, а также «Диво Бот» — модуль для создания интеллектуальных цифровых помощников и чат-ботов.

Возможности единой платформы будут расширены благодаря продуктам компаний-участников технологического партнерства:

Smart Control от «РТК-ЦОД» будет интегрирован в платформу как «Диво Контроль». Модуль представляет собой центр управления ИТ-инфраструктурой, обеспечивающий автоматизацию процессов эксплуатации, удаленное администрирование, инвентаризацию, обнаружение инфраструктуры и комплексный мониторинг.

SkyV ITAM от «Скайфолл Лабс» станет модулем под названием «Диво Свод». Он позволит формировать и поддерживать актуальную модель ИТ-инфраструктуры с консолидацией технических и финансовых данных обо всех ИТ-активах в единой системе без дублирования и противоречий.

Proto Observability от «ПротоСервисез» станет частью платформы как «Диво Прото». Это система full-stack мониторинга приложений, пользовательского опыта, инфраструктуры и Kubernetes. Она позволит отслеживать состояние сложных распределенных систем и бизнес-процессов в режиме реального времени, а также прогнозировать и предотвращать возможные инциденты.

Все модули входят в реестр отечественного программного обеспечения.

Среди ключевых преимуществ единой платформы — возможность эволюционной миграции с постепенной заменой элементов существующей ИТ-инфраструктуры, простая интеграция со сторонними системами через открытые API, безопасное хранение данных на стороне заказчика в формате on-premise, а также администрирование модулей без необходимости программирования. Отдельное внимание разработчики уделяют развитию проактивного управления инфраструктурой. Платформа будет поддерживать предиктивный мониторинг, автоматическое обнаружение проблем и удаленное устранение неполадок, а также позволит связать технические метрики с финансовыми и бизнес-показателями для более эффективного достижения целей компании.

Кроме того, решение обеспечит централизованное управление учетными записями, сервисами и ИТ-инфраструктурой, безопасный доступ к ресурсам компании, комплексный мониторинг бизнес-систем и автоматическое обновление данных об ИТ-активах в режиме реального времени. Это позволит организациям использовать достоверные данные для стратегического планирования, бюджетирования и управления рисками.

