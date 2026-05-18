Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Минпромторг потребовал привлечь дополнительных экспертов к проверке новых процессоров «Иртыш» российского разработчика «Трамплин электронкис». В ведомстве считают, что использование техники на этих процессорах может стать угрозой нацбезопасности из-за их возможной идентичности с китайскими процессорами.

Угроза нацбезопасности

Как стало известно CNews, Минпромторг считает, что оборудование на базе новых процессоров «Иртыш» (разработчик «Трамплин электроникс»), предназначенное для работы на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), «потенциально создает угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Это следует из письма министерства, которое было направлено в Торгово-промышленную палату (ТПП) 9 апреля 2026 г. (есть в распоряжении CNews).

Минпромторг отмечает, что ряд российских производителей вычислительной техники уже разработали опытные образцы серверов на базе процессоров «Иртыш». И в последствии это оборудование может использоваться на объектах КИИ.

Представители Минпромторга не ответили на запрос CNews.

«Иртыш» = Loongson?

Минпромторг поднимает вопрос технической идентичности различных модификаций процессоров «Иртыш» и китайских процессоров Loongson.

Как следует из письма Минпромторга, «по сообщениям средств массовой информации, ООО «Трамплин Электроникс» в 2025 году приобретено право на использование при проектировании и производстве собственных процессоров на территории Российской Федерации иностранной архитектуры LoongArch, разработанной и принадлежащей иностранной компании Loongson. При этом отмечается, что характеристики процессора «Иртыш C632» почти «идентичны показателям процессора Loongson LS3C6000/D», одновременно с этим «Иртыш C616» является «полностью идентичным процессору Loongson LS3C6000/S», указывает ведомство.

То есть министерство отмечает, что попадание в реестр чипов, которые используют готовые схематические решение, разработанных зарубежом, недопустимо.

Учитывая изложенное, Минпромторг требует при поступлении заявок на включение сведений о промышленной продукции — процессоров «Иртыш» в реестр российской промышленной продукции привлекать к проведению выездных проверок, осуществляемых уполномоченными торгово-промышленными палатами в рамках рассмотрения указанных заявок, и отраслевых специалистов ФГБУ «ВНИИР».

При этом CNews отмечает, что в настоящий момент утверждать об идентичности процессоров «Иртыш» и Loongson преждевременно.







Позиция «Трамлин электроникс»





По данным разработчика «Трамплин электроникс», процессоры «Иртыш С616» и «Иртыш С632» являются российской разработкой, выполненной на основе официально лицензированных сложнофункциональных блоков (IP-ядер) архитектуры LA664 (LoongArch).

«Утверждения о “полной идентичности” нашим процессорам китайских аналогов, являются голословными и не учитывают объем собственной проектной и конструкторской работы, выполненной в России, включая интеграцию, адаптацию, производство и испытания», — отмечают разработчики.

«Несмотря на подобные попытки заранее сформировать позицию и мнение экспертов («полная копия китайского процессора», «угроза национальной безопасности»), у нас нет никаких сомнений в компетентности и объективности будущей экспертизы Торгово-промышленной палаты, — продолжают разработчики «Иртыша». — Мы готовы к процедурам проверки и предоставляем все необходимые документы, подтверждающие происхождение наших процессоров».

«Трамплин Электроникс» готовы демонстрировать и лицензии, и глубину освоения технологий, а также контроль жизненного цикла процессоров.

В компании утверждают, что официально письма Минпромторга им не поступало. На вопрос знакомы ли они с письмом, в компании прямо не ответили.







Мнение отрасли

«Основная проблема компании “Трамплин электроникс” в том, что они не хотят убедить экспертов отрасли в том, что процессоры “Иртыш” действительно разрабатывались в России, — говорит собеседник CNews среди разработчиков процессоров. — А наличие полностью аналогичных микросхем китайской разработки только усугубляет эти подозрения и недоверие к этому проекту».

«Если опасения экспертов о полностью иностранном происхождении “Иртышей” окажутся обоснованными, то их использование может привести к появлению дополнительных рисков в силу самообмана, что это решение чем-то более безопасно, чем любые другие иностранные процессоры, — продолжает он. — И самое главное, в случае если таким процессорам будет необоснованно присвоен статус отечественной продукции, то это нанесет ущерб не какому-то конкретному объекту КИИ, где они будут использоваться — это нанесет серьезный ущерб или даже может убить российскую отрасль микроэлектроники по настоящей разработке высокопроизводительных процессоров, что в длительной перспективе гораздо более критично для всей КИИ, чем то, что в каких-то отдельных объектах будут стоять иностранные процессора».

Другой собеседник CNews среди разработчиков чипов в качестве аргумента о том, что «Иртыши» могут быть аналогичны китайским процессорам, заявляет сроки разработки. По его словам, «Трамплин Электроникс» всего год, и этого времени физически не хватит на разработку собственных решений.

Представители «Байкал Электронкис», «МЦСТ» и «НПЦ Элвис» не ответили на запрос CNews о процессорах «Иртыш».





Что известно о процессоре

«Трамплин Электроникс» разрабатывает серию процессоров «Иртыш». Они построены на ядрах LoongArch 664, независимых от западных технологий. Разработчиком этой архитектуры является китайская компания Loongson Technology, но «Трамплин Электроникс» по лицензии имеет возможность независимо развивать архитектуру LoongArch.

В конце декабря 2022 г. власти КНР признали процессоры и другие разработки Loongson стратегически важными для страны и запретили их экспорт за пределы Китая. Однако это совершенно не помешало чипам компании менее чем через год «всплыть» в России.

Согласно «дорожной карте» развития процессора «Иртыш», во II квартале 2026 г. компания планирует подать заявку на вступление в реестр российской продукции Минпромторга. Инженерные образцы «Трамплин электроникс» планирует получить во втором квартале 2027 г. В том же году запланирован и выход на внутренний рынок, а ко второму квартале 2028 г. — выход на внешний.

«Трамплин электроникс» анонсировала четыре серверных процессора в разной комплектации. Например, в линейке присутствует серверный процессор «Иртыш С664», предназначенный для дата-центров. Как утверждает разработчик, ближайшим аналогом изделия является 4хIntel Xeon Silver 4310. Пиковая тактовая частота процессора составил 2 ГГц, 64 ядра, RAM на 2 Тб.

В компании не раскрывают место производства и топологию, отмечают только лишь, что оно организовано в «дружественной стране». В России планируется освоить только корпусировку изделия.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Трамплин Электроникс» образовано в апреле 2025 г. Ключевым инвестором компании выступает омский предприниматель и меценат Святослав Капустин, руководитель группы компаний «Трамплин». В апреле 2026 г. CNews писал о том, что компании выделили на развитие 1,3 млрд руб.