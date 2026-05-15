В России создали «комнатную» установку для создания печатных плат на замену дорогим фотолитографам

Российские инженеры создали установку прямого экспонирования стоимостью 300-500 тыс. руб. для изготовления небольших партий печатных плат, тогда как промышленные аналоги обходятся в 10 млн.



«Офисный принтер» для создания печатных плат

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали установку для производства небольших партий печатных плат без использования дорогостоящего фотолитографического оборудования, сообщил ТАСС.

Старший преподаватель и инженер кафедры «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ Максим Коробков назвал разработку «офисным принтером». Она предназначена для малых лабораторий и опытных производств, и ее можно разместить в комнате.

Технология сможет поддержать малые серийные производства в регионах, где установка дорогостоящего оборудования экономически нецелесообразна, отметили представители МАИ. Инженеры использовали доступные комплектующие российского производства и дружественных стран, что снизило себестоимость в 20-30 раз по сравнению с промышленными аналогами.

Прямое экспонирование без фотошаблонов

Фотолитография — это ключевой этап производства плат, перенос рисунка проводников на фоточувствительный материал.

© chormail@hotmail.com / фотобанк Фотодженика Недорогая установка, разработанная в МАИ, сможет поддержать малые серийные производства печатных плат в России

«Традиционная фотолитография требует изготовления фотошаблонов — специальных пленок, которые накладываются на заготовку. Минусы такого способа — невозможность оперативно вносить изменения в конструкцию и риск деформации материала фотошаблона, что вызывает сложности при его совмещении с заготовкой», — уточнил Коробков.

Альтернативой является прямое экспонирование, то есть формирование рисунка на заготовке лазером без фотошаблона. Разработчики МАИ предложили новую конструкцию с использованием жидкокристаллической матрицы.

«Ключевая особенность разработки — встроенная система цифровой коррекции позиции заготовки: программное обеспечение в реальном времени компенсирует микродеформации материала, обеспечивая точность, достаточную для решения большинства исследовательских и опытно-конструкторских задач», — пояснили исследователи.

Прототип установки прошел успешные тесты по экспонированию одно- и двухслойных плат.

Стоимость установки для потребителя

Стоимость первого российского фотолитографа «Прогресс СТП-350» для изготовления интегральных схем на пластинах диаметром 200 мм в конце 2025 г., как выяснил CNews, составляла примерно 392 млн руб. без НДС. Промышленные установки прямого экспонирования стоят дороже 10 млн.

Ориентировочная цена установки МАИ для конечного пользователя, по словам разработчиков, составит 300-500 тыс. руб. и до 1 млн руб. с учетом пусконаладочных работ и обучения персонала.

Правда, изготавливать на разработке МАИ можно только небольшие серии. «Она позволяет быстро, дешево и качественно изготавливать прототипы и малые серии», — сказал Коробков.

«Область применения и преимущества этой технологии охватывают широкий спектр задач: она будет востребована при изготовлении прототипов печатных плат для студенческих проектов, научных исследований и стартапов, что позволяет быстро проверять идеи и реализовывать инновационные решения. Благодаря возможности оперативного внесения изменений в рисунок без необходимости изготавливать новые фотошаблоны существенно сокращаются сроки и стоимость разработки», — полагают в МАИ.