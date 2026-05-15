Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

За 2025 г. на розничном рынке было продано 140-160 тыс. ноутбуков российского производства на сумму 8-9,5 млрд руб., посчитал производитель электроники Fplus. По сравнению с 2024 г. продажи просели на 65-69%. Доля отечественных ноутбуков на розничном рынке не превысила 5,5%. Российские производители столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов, отмечают эксперты.

Продажи отечественных ноутбуков в 2025 году составили 4,8-5,5%, рассказали Forbes в производителе электроники Fplus. Россияне больше смотрят на более дешевые модели, которые предлагают китайские производители.

По данным Fplus, в 2025 г. на российском розничном рынке было реализовано 140–160 тыс. ноутбуков отечественного производства на общую сумму 8–9,5 млрд руб. По сравнению с 2024 г. продажи снизились на 65-69%. Для справки: в 2024 г. в рознице было продано около 450 тыс. российских ноутбуков.

«В потребительском сегменте российские ноутбуки в 2025 г. столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей и западных брендов, поставляемых в Россию по каналам параллельного импорта», — отметили в Fplus.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Fplus, «М.Видео-Эльдорадо» и ICMR («ГФК-Русь»), по итогам 2025 г. в России было продано около 2,9 млн ноутбуков на общую сумму 169-183 млрд руб. По оценке аналитиков, продажи ноутбуков в стране сократились на 15-30% по сравнению с 2024 г.

В 2025 г. доля отечественных ноутбуков — всего 5,5%, импорт по-прежнему доминирует

По данным Fplus, в 2025 г. объем продаж российских ноутбуков на рынках business-to-business (B2B) и business-to-government (B2G) составил 380-420 тыс. штук на общую сумму 35–40 млрд руб. Это на 53-58% меньше показателей 2024 г. Для сравнения: в 2024 г. на B2B-рынке было реализовано около 900 тыс. отечественных ноутбуков. В Fplus отметили, что корпоративный сегмент остается основным локомотивом российского производства ноутбуков.

Исключение брендов из перечня параллельного импорта

С 27 мая 2026 г. в России вступает в силу запрет на ввоз по параллельному импорту ноутбуков и персональных компьютеров ряда иностранных производителей, включая Asus, Acer, Samsung, Hewlett Packard, Toshiba, Fujitsu и другие бренды, о чем писал CNews.

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) России пояснили CNews, что данная мера направлена на стимулирование спроса на отечественную продукцию.

«В мае 2026 г. аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня параллельного импорта, представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран», — отметили CNews в Минпромторге.

Корректировка потребления на рынке

На российском рынке наблюдается тренд на коррекцию потребления, отметил аналитик и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. По его словам, в розничном сегменте потребители все чаще отдают предпочтение более доступным по цене моделям китайских производителей. В корпоративном секторе снижение спроса связано с тем, что в 2024 г. российские компании активно закупали технику для выполнения показателей по ИТ-импортозамещению, тогда как в 2025 г. объемы закупок были существенно скорректированы в сторону экономии бюджетных средств.

По словам Алексея Бойко, лидерами рынка по-прежнему остаются модели зарубежных брендов, в частности Asus, Huawei и другие. Аналитик считает преждевременным говорить о возможности полного замещения импортных ноутбуков российскими. Он отметил, что отечественные модели даже в мае 2026 г. представлены преимущественно в низком ценовом сегменте.

Лидеры продаж

По данным «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2024 г. российский рынок ноутбуков показал положительную динамику, увеличившись на 9% в денежном выражении. Общий объем выручки составил 242 млрд руб., что подтверждает продолжающийся рост интереса россиян к сегменту портативных компьютеров. В количественном выражении продажи достигли 3,9 млн единиц, что на 6% выше показателей 2023 г. Средняя стоимость ноутбука за 2024 г. составила 62,1 тыс. руб., увеличившись на 3%.

По количеству проданных устройств лидером в России остается Asus. Компания удерживает первое место благодаря широкому ассортименту, включающему как бюджетные модели для работы и учебы, так и мощные игровые ноутбуки. Вторую позицию занимает Huawei, представивший ряд моделей с высокой производительностью и привлекательным соотношением цены и качества. На третьем месте — Honor, который продолжает укреплять позиции за счет компактных ультрабуков. Четвертая строчка рейтинга принадлежит MSI, специализирующемуся на игровых ноутбуках, а пятую занимает Apple — спрос на устройства MacBook остается стабильным благодаря популярности операционной системы (ОС) macOS.

В рейтинге брендов по выручке также лидирует Asus, на втором месте — Huawei, третье место занимает Apple, далее следуют MSI и Honor.

Антон Денисенко

