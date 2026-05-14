CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали

В МАИ создали роботизированный комплекс, который без участия человека сможет контролировать брак на производстве. Система технического зрения увидит негодную деталь, а робот-манипулятор найдет ее и удалит с конвейера. Недорогое решение будет доступно предприятиям малого и среднего бизнеса.

Недорогое решение для малого и среднего бизнеса

В Московском авиационном институте (МАИ) создали недорогой роботизированный комплекс для контроля брака на производстве без участия человека, сообщил ТАСС.

Система технического зрения распознает бракованную деталь, а затем, используя полученные от нее координаты, робот-манипулятор изымает ее из потока.

Разработчики использовали только произведенные в России и дружественных странах компоненты. Предприятия смогут самостоятельно, без дополнительных затрат, адаптировать алгоритмы распознавания под свои задачи, отметили представители вуза. Решение будет особенно востребовано в сегменте малого и среднего бизнеса, где закупка дорогостоящих импортных систем автоматизации экономически нецелесообразна, считают в МАИ.

Открытость и гибкость — главное преимущество

Один из главных компонентов комплекса — система технического зрения. Она разработана в МАИ на алгоритмах компьютерного зрения OpenCV. В изображениях, полученных с видеокамеры, она распознает дефекты — геометрические отклонения, повреждения поверхности, нарушения маркировки — и дает сигнал конвейеру остановиться.

robot700.jpg

Simon Kadula / Unsplash
Разработанный в МАМ роботизированный комплекс по цене будет доступен малым и средним предприятиям

Другой компонент — робот-манипулятор МП-2 грузоподъемностью до 1 кг с четырьмя степенями свободы. Точность позиционирования — 1 мм. МП-2, получив координаты бракованной детали от системы технического зрения, захватывает ее, перемещает в накопитель и подает команду на возобновление работы конвейера.

Весь этот цикл занимает несколько секунд, операторы в нем не участвуют, по словам представителей МАИ.

Комплекс включает также открытую систему управления технологическими процессами с модульной архитектурой и поддержкой промышленного протокола Modbus RTU. Открытость и гибкость — главное его преимущество, как сказал старший преподаватель и инженер кафедры «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ Максим Коробков.

«Робототехника и машинное зрение — это не только про дорогие импортные решения. Наш комплекс работает на доступных компонентах, имеет открытое программное обеспечение и при этом решает реальную производственную задачу, — добавил Коробков. — Предприятие может самостоятельно адаптировать алгоритмы распознавания под свои задачи, дооснащать систему новыми датчиками или менять логику работы робота без привлечения поставщика оборудования».

Промышленная роботизация в России

Две трети стоимости внедрения автоматизации приходится не на робота, а на ее адаптацию и написание управленческой программы — это то, чем занимаются интеграторы, рассказал в феврале 2024 г. в интервью CNews Михаил Иванов, замглавы Минпромторга.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Если Россия получит 123 тыс. промышленных роботов, то попадет в топ-25 государств по плотности роботизации. Под этим параметром подразумевается количество роботов на 10 тыс. работников. Реализация этого плана находится едва ли не на самом начальном уровне. В 2025 г. плотность роботизации в России составила 40 роботов на 10 тыс. работников.

Причем между регионами по уровню роботизации существует неравенство, о чем говорит официальная статистика Росстата. В ней приведены регионы-лидеры: Калужская область (показатель плотности роботизации на уровне 60), Самарская и Ленинградская области (41 и 40 промышленных роботов на 10 тыс. работников соответственно), Тульская область (28 промышленных роботов на 10 тыс. работников). Эти четыре области попали на вершину рейтинга н случайно — в них сосредоточены крупные машиностроительные предприятия.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290