Сбербанк хочет подружить корпоративный ИИ с «1С» и «Битрикс»

Сбербанк ищет способ создания «коннекторов» для подключения своей корпоративной ИИ-платформы GigaChat Enterprise к «1С» и «Битрикс». Кроме того, компаниям из различных отраслей будет предложено совместно разрабатывать и продвигать узкоспециализированные ИИ-модели.

Для чего нужна корпоративная ИИ-плафторма

Сбербанк представил дорожную карту по развитию свой корпоративной ИИ-платформы GigaChat Entrerprise. Об этом на конференции «Практики цифровизации: применение методик повышения эффективности производства» рассказал Сергей Князев, директор по сервисам компании «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбербанка).

Как объясняет Князев, сейчас сотрудники корпораций и так используют ИИ-помощников, но в автономном режиме. Но возникают вопросы корпоративной безопасности и переноса таких удобств в контур компании. Кроме того, от помощи конкретным сотрудникам надо переходить к помощи целым подразделениям. При этом внедрение ИИ в рамках одного подразделения – например, call-центра – само по себе не позволит увеличить эффективность всего бизнеса.

В ответ на эти задачи, компания «Салют для бизнеса» разработала GigaChat Enterprise («Гигачат бизнес»). Банк позиционирует его как универсальную «ИИ-поверхность», которая позволяет интегрировать внутри контура компании различные ИИ-агенты: GigaChat от Сбербанка, собственные решения от корпорации, решения от сторонних корпораций и т.д.

Ключевой особенностью продукта является возможность работы внутри защищенного контура компании. Платформа становится единым рабочим пространством, где сотрудник взаимодействует с ИИ-агентами, которые, в свою очередь, обращаются к базам данных и офисным приложениям в рамках одного интерфейса («ИИ-рабочее место»). В том числе через каталог ИИ-ассистентов сотрудники компании могут получить доступ к приложениям, разработанным юридическим департаментом компании, кадровым отделом и т.д.

Также платформа интегрируется с базами знаний и офисными приложениями, что позволяет ИИ-агентам решать задачи в контексте конкретного бизнеса: от поиска аналогов оборудования и написания SQL-запросов до подготовки сложных отчетов. Как утверждают в Сбербанке, GigaChat Enterprise позволяет учесть регламенты, базу знаний, систему обработки клиентских обращений и другие особенности бизнес-процессов компании. Кроме того, продукт имеет «строгий контроль доступа» и модуль модерации контента.

Подключение корпоративного ИИ к «1С» и «Битрикс»

В 2026 г. в рамках развития Gigachat Enteprise запланирован еще ряд инноваций. В частности, ожидается появление «коннекторов» (специальные программные модули для обмена данными между двумя системами) для ряда наиболее «частотных» корпоративных информационных систем, а именно «1С» и «Битрикс». По словам Князева, это один из основных запросов клиентов.

Как поясняют в Сбербанке, изначально продукт проектировался как система, способная интегрироваться с различными корпоративными решениями. При этом в компании признали, что интеграция с «1С» потребует «более глубокой архитектурной проработки».

Узкоспециализированные ИИ-решения

Другое планируемое нововведение – это запуск отдельных решений для определенных отраслей. Как объясняет Князев, вместе с одним из клиентов из сфере нефтегаза уже прорабатывается решения для интеграции Gigachat Enteprise с его MES-системами (система управления производством). В том числе по запросу клиенту будут созданы «коннекторы» под специализированные отраслевые EPR-системы. Затем, с согласия клиентов, такого рода узклоспециализированные решения будут предлагаться на рынок. При этом клиент даже может зарабатывать на их распространение.

Ранее уже была запущена партнерская программа по продвижению GigaChat Enterprise. «У нас очень сильная команда по разработке Proof of Concept (PoC, проверка концепции, подтверждающие, что решение может быть реализована) и мы готов индивидуально экспериментировать с любой компанией и придумывать ИИ-решения под самую узкую задачу в виде PoC, проверять на практике и далее масштабировать, обучать сотрудники и сопровождать заказчика в рамках интеграции и долгосрочного ИИ-бизнес партнерств»., - пояснили в Сбербанке.

Новая ИИ-функциональность

Запланирован запуск и ряда новых сервисов. Среди них есть «ИИ-документы»: данная технология позволяет работать с документами внутри служебных записок, юридических материалов и пр., а также видеть отзывы клиентов.

Другое запланированное нововведение – это «ИИ-проекты». Как объясняет Князев, у большинства крупных компаний есть проектные офисы, функционал которых можно будет обогатить за счет ИИ, Например, ИИ подскажет, где есть просрочка, а где не хватает ресурсов.

Сервис «ИИ-встречи» обеспечит решения для записей и транскрипции встреч. В том числе будет обеспечен протокол встреч, также будут дальше рекомендации относительно дальнейших действий. Как объясняет Князев, в Сбербанке клиентские менеджеры уже используют ИИ для подготовки встреч, вскоре этот функционал будет доступен и всему рынку.

Сервис «ИИ-почта» обеспечит возможность автоматического ответа и решения типовых задачи в компаниях. Например, за счет интеграции с CRM (система взаимоотношений с клиентами), ERP (система планирования ресурсов предприятия), MES, и локальными базами данных можно будет составить автоматический ответ на письмо клиента на основе его названия и ИНН. По словам Князева, на рынке уже существуют подобные решения, однако особенностью предложения от GigaChat Enterprise станет интеграция с ИИ-поверхностями компании.

Сервис «ИИ-таблицы» поможет превратить таблицу в «умную» и автоматически получать ответы на вопросы вместе с необходимыми советами. Например, пользователь сможет узнать, что у него произошло на прошлой неделе с продажами в определенном регионе с учетом последней номенклатуры.

Также запланирован запуск «ИИ-презентации» для автоматического составления презентаций. В отличие от существующих решений, говорит Князев, сервис поможет создать презентации на основе данных о клиентах и шаблонах компаний в закрытом контуре.

Еще одно ожидаемое нововведение – это GigaVoice. Управление голосом в корпоративной среде далеко не всегда востребовано, признает Князев, но есть случаи его применения: например, финансовые директор дает комментарии по отчету и получает ответ.

Варианты развертывания корпоративного ИИ от Сбербанка

GigaChat Enterprise поставляется в трех видах. Самый доступный – это «облако», SaaS-модель. Она требует минимальных инвестиций от заказчика. Для более чувствительных к вопросам сохранности данных заказчиков предлагается гибридная модель. Giga и GigaEnterprise работают в «облаке», а данные хранятся на локальных серверах. В «облако» данные передаются только для обработки без хранения.

Третий вариант – для самый требовательных клиентов, например, из сферы ВПК (военно-промышленный комплекс) – это программно-аппаратные комплексы (ПАК), В этом случае все данные хранятся внутри контура организации, а вокруг них осуществляется «обвязка» GigaChat Enterprise, токенами, API и пр. Вопросы обновления ПО решаются в зависимости от требований заказчика – например, через временный шлюз.

Сейчас работа соответствующих ПАК оттестированы со SberLinux и (как признает Князев) – более популярным дистрибутивом AstraLinux. Решение работает на 8-карточных серверах, разрабатывается вариант и для 4-карточных серверов. При этом Сбербанк обещает консультировать клиентов по вопросам внедрения Gigachat Enteprise и помогать им составлять дорожную карту использования ИИ в различных подразделениях, Также соответствующие курсы уже открыты в «СберУниверситет».