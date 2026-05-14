НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

«Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» был оштрафован Минпромторгом за почти двухгодичный срыв производства микросхем.

Двухгодичная просрочка

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (АО «НИИМЭ») на 38,8 млн руб. за срыв освоения производства серии микросхем.

Контракт «НИИМЭ» на освоение серийного производства серии радиационно-стойких микросхем энергонезависимой памяти заключил с министерством в ноябре 2018 г. Сумма контракта составила 393,5 млн руб. Работы предполагалось завершить в 2020 г., но они были сданы в 2022 г.

Согласно претензии Минпромторга, «НИИМЭ» просрочил освоение производства микросхем на 670 дней. то есть почти на два года.

Замена американским

«НИИМЭ» должен был освоить серийное производство радиационно-стойких микросхем энергонезависимой памяти специального назначения. Их функциональными аналогами являются AT29C020 (ATMEL Corporation, США), S25FL016K (Cypress Semiconductor, США), TP28F020 (Intel, США).

«НИИМЭ» получил штраф от Минпромторга за срыв разработки

Микросхемы должны быть представлены в следующих функциональных исполнениях: память емкостью 2 и 16 Мбит с последовательными интерфейсами SPI и конфигурации ПЛИС и параллельным интерфейсом.

Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

В технических требованиях присутствует радиационная стойкость: микросхемы должны работать при воздействии гамма-излучения, протонного потока, тяжелых заряженных частиц. То есть микросхемы могут использоваться спутников связи и навигации, военной техники и авиации.

Чем известен «НИИМЭ»

«НИИМЭ» проводит научные исследования, занимается разработкой оборудования и средств проектирования микросхем, а также производством полупроводниковых изделий. Институт определен головной организацией по направлению «Электронные технологии» и ведет разработку чипов с топологическими нормами до 28 нм.

«НИИМЭ» входит в группу компаний «Элемент». Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

По итогам первого полугодия 2025 г. группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб. Тогда в компании объяснили снижение выручки сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды.

В марте 2026 г. CNews уже писал о штрафе «НИИМЭ». Входящий в группу «Элемент» «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» был оштрафован Минпромторгом на полсотни миллионов рублей за трехгодичный срыв сроков работ. Институт должен был освоить производство аналогов микросхем управления зарядом аккумуляторов на замену изделиям американской Texas Instruments.

Кристина Холупова

