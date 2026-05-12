В Москве будут выпускать печатные платы для «Автоваза» и «Камаза»

В московском индустриальном парке «Руднево» начнется выпуск печатных плат для автомобильной промышленности. Запуск производства запланирован на конец 2026 г. Новый резидент парка будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и «Москвич». Общий объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб.

Создание производства

В Москве начнут выпускать печатные платы для «Автоваза» и «Москвича», об этом рассказал в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый резидент московского индустриального парка «Руднево» обеспечит автомобильную промышленность страны печатными платами. Запуск производства запланирован на конец 2026 г.», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что изделия востребованы в современном автомобилестроении и позволяют значительно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади, делая устройства более компактными, производительными и надежными. Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая «Автоваз», «Камаз» и «Москвич».

Общий объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб. Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, включая автоматизированные линии и роботизированные комплексы с высоким классом точности.

Как отметил Сергей Собянин, это станет первым в России крупносерийным контрактным производством печатных плат до 24 слоев и седьмого класса точности. На 12 мая 2026 г. аналогов такой продукции среди отечественных производителей не существует.

Мэр столицы также уточнил, что на предприятии будет создано больше 300 рабочих мест. Часть из них займут выпускники и студенты столичных колледжей.

Особые условия

В целях индивидуализации ОЭЗ технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы, разработки единого фирменного стиля указанной ОЭЗ, обеспечения условий для ее эффективного функционирования и повышения ее инвестиционной привлекательности в отношении ОЭЗ технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 26.09.2017 № 507-РП используется наименование «Технополис Москва».

В 2026 г. статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» дает компаниям налоговые льготы, включая пониженные ставки по налогу на прибыль, имущество и землю, а также доступ к режиму свободной таможенной зоны — ввоз оборудования и комплектующих без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС).

Рост доли отечественных автомобилей

В 2025 г. доля автомобилей российского производства на рынке России увеличилась с 45% до 56%, об этом в феврале 2026 г. сообщил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России Антон Алиханов.

По словам Алиханова, положительная динамика связана с мерами государственного регулирования. Решающую роль сыграли индексация утилизационного сбора и корректировка механизма его расчета для легкового сегмента. Работа по расширению предложения на рынке продолжается. Упор делается на вывод новых моделей как отечественных марок, так и продукции локализованных иностранных производителей.

Комментируя ситуацию, автоэксперт Евгений Ладушкин в интервью агентству АБН24 отметил, что увеличение доли продаж не является прямым свидетельством роста доверия потребителей к брендам. Основными драйверами он назвал ценовые факторы, программы государственной поддержки и низкий уровень конкуренции в бюджетном сегменте. Эксперт добавил, что качество современных локализованных и импортных моделей зачастую выше: они демонстрируют меньше гарантийных обращений за несколько лет эксплуатации. При этом, по мнению Ладушкина, считать российские автомобили технически безнадежными некорректно. Разница в исполнении существует, но она не носит критического характера, и продукция остается в рамках приемлемых для рынка характеристик. Ключевой проблемой локальных брендов, по мнению эксперта, остается сфера послепродажного обслуживания. Хотя покупатели рассчитывают на доступность запчастей и скорость ремонта, выбирая российскую продукцию, на практике сроки ожидания диагностики и согласования поставок могут растягиваться. Реакция же дилерских сетей на запросы клиентов зачастую инерционна. Такая ситуация подрывает лояльность потребителей, считает Ладушкин, для которых скорость устранения неполадок не менее важна, чем надежность самого автомобиля.

Антон Денисенко

