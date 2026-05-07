Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

Производители ПК ожидают резкого снижения поставок материнских плат в 2026 г. Это основной компонент любого настольного ПК или ноутбука, объединяющий все прочие комплектующие в одну систему. Причина обвала поставок – низкий спрос со стороны потребителей как на готовые сборки, так и на отдельные комплектующие на фоне высоких цен.

Всем не достанется?

В 2026 г. поставки материнских плат для компьютеров могут в значительной степени сократиться, пишет портал WCCFTech. Но, в отличие от планок ОЗУ и SSD-накопителей, которые сейчас в дефиците, искусственный интеллект влияет на это лишь косвенно.

Из-за нейросетей в продаже почти не осталось RAM, SSD и HDD – большая их часть уходит на нужды индустрии искусственного интеллекта. Оставшиеся в продаже модели в результате дефицита стремительно дорожает, что снижает интерес пользователей к их приобретению.

То же касается и центральных процессоров. Они пока не в дефиците, но Intel уже поспешила поднять цены на свои CPU.

Фото: FreePik Запасы материнских плат немного сократятся

Пользователи, в том числе российские, не очень хотят переплачивать за комплектующие. Большинство из них ждут, пока цены на «железо» не устремятся вниз, что приводит к падению спроса на них. В совокупности все это приводит к падению продаж материнских плат, а это, в свою очередь, является причиной ожидаемого сокращения их поставок в 2026 г.

Существенное падение

Реагируя на ситуацию на рынке, производители материнских плат намерены сократить свои поставки если не радикально, то как минимум очень сильно. По данным WCCFTech, объемы отгрузки системных плат по итогу 2026 г. должны оказаться на несколько миллионов единиц меньше, нежели в 2025 г.

По информации DigiTimes, тайваньская компания Asus рассчитывает удержать объемы поставок на уровне 10 млн единиц в 2026 г. по сравнению с 15 млн материнских плат, отгруженных годом ранее. У MSI объемы поставок упадут до 8,4 млн единиц против 11 млн в 2025 г. Поставки материнских плат ASRock достигнут лишь 2,7 млн единиц, что более чем на 30% меньше по сравнению с 4,3 млн единиц, зафиксированными в 2025 г.

Если объемы поставок Asus упадут ниже 10 млн единиц, это будет для компании гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008 г. и пандемии COVID-19 в 2020 г. Ситуацию усугубляет и рост стоимости материалов, в результате чего цены на материнские платы выросли на 10-20%.

Что происходит на самом деле

Свою роль в происходящем играет и стагнация отрасли персональных ПК и ноутбуков. К примеру, Intel и вовсе начала выпускать старые процессоры под новыми названиями, да еще и продавать их дороже, чем они стоили изначально.

Компания Nvidia, лидер мирового рынка дискретных видеокарт с долей более 80%, уже больше года не проводила масштабных анонсов пользовательских видеоускорителей. Премьера серии GeForce RTX 5000 состоялась в январе 2025 г., а релиз новых ее представительниц в лице карт с приставкой Super в названии отложен на неопределенный срок или, быть может, и вовсе отменен, пишет WCCFTech. Nvidia пока ничего не говорит на их счет.

По предварительным данным, дебют новой серии карт RTX 6000 тоже перенесен на более поздний срок. А карты серии 5000 даже не думают дешеветь в рознице. Единственное, что обновляется – это драйверы для видеокарт, и то некоторые из них способны сломать или замедлить компьютер. Так, в феврале 2026 г. Nvidia выпустила драйвер GeForce Game Ready v595.59, установка которого приводит как минимум к потере производительности видеокарт в различных играх.

Остановка развития компьютерного «железа» означает, что его производители переориентировались на нечто другое. В данном случае речь об аппаратном обеспечении для индустрии искусственного интеллекта.

К примеру, Nvidia и AMD без конца спорят, чьи ИИ-ускорители мощнее, выпуская одну новую модель за другой. Последняя, к примеру, на выставке CES 2026 в январе 2026 г. явила миру целую серию таких ускорителей – Instinct MI430X, MI440X и MI455X.

Производители процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков не отстают – теперь у них в приоритете CPU для ИИ,

При этом компании, выпускающие материнские платы и потребительские видеокарты, от безденежья не страдают. Серверы для искусственного интеллекта стали основным драйвером роста выручки для Asus, Gigabyte и ASRock, что компенсирует снижение прибыли от материнских плат и видеокарт.