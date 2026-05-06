В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

В 2026 г. российская компания РТК-ЦОД завершила большую пятилетнюю программу развития. В итоге создана распределенная сеть, которая позволяет размещать данные ближе к пользователям. Объем вложений превысил 38 млрд руб. и около трети средств пошло на закупку ИТ-оборудования, а общие мощности выросли на 50%.

Расширение сети дата-центров

РТК-ЦОД, управляющая сетью центров обработки данных (ЦОД), вложила свыше 38 млрд руб. в расширение сети дата-центров, об этом CNews сообщили компании. Совокупный прирост сети за год составил около 1,4 тыс. стойко-мест, или 5% год к году.

Российская компания РТК-ЦОД завершил пятилетнюю инвестиционную программу, направленную на развитие собственной сети дата-центров и обновление оборудования. Общий объем вложений превысил 38 млрд руб., значительная часть средств была направлена на региональные проекты и модернизацию инженерной инфраструктуры.

По итогам программы парк стоек компании увеличился на 50%, достигнув 27,6 тыс. единиц. Рост обеспечили как расширение ключевых московских кластеров, так и развитие региональных площадок. В столичном узле основным драйвером стал кластер в Медведково, который компания относит к числу крупнейших коммерческих ЦОДов в России.

В 2025 г. РТК-ЦОД инвестировал 3,6 млрд руб. в запуск нового объекта в Нижнем Новгороде и ввод дополнительных очередей в Удомле. Совокупный прирост сети за год составил около 1,4 тыс. стойко-мест, или 5% год к году. Параллельно продолжилось расширение регионального присутствия: развивается хаб в Екатеринбурге, начат проект в Санкт-Петербурге.

В результате РТК-ЦОД сформировала распределенную платформу коммерческих ЦОДов, объединяющую столичные и региональные узлы. Такая конфигурация позволяет клиентам размещать ИТ-системы ближе к пользователям и распределять нагрузку между площадками с учетом требований к задержкам и отказоустойчивости.

Около трети бюджета программы было направлено на закупку инженерного и ИТ-оборудования. Параллельно РТК-ЦОД существенно пересмотрела подход к работе с поставщиками: провела диверсификацию пула вендоров, подобрала альтернативные решения по ключевым позициям и внедрила модель плановой модернизации ИТ-инфраструктуры в условиях ограничений на поставки зарубежного ИТ-оборудования.

Постоянное развитие

Генеральный директор РТК-ЦОД Давид Мартиросов заявил CNews, что с 2022 г. компания фактически удвоила масштаб бизнеса.

«Использование различных моделей роста — от собственного строительства и управления объектами до аренды и приобретения готовых активов — позволило сформировать многокомпонентную и устойчивую ИТ-инфраструктуру», — отметил он.

По словам Мартиросова, собственная технологическая экспертиза обеспечивает заказчикам высокую отказоустойчивость дата-центров и необходимый запас мощностей для реализации новых задач.

О компании

РТК-ЦОД — ИТ сервис-провайдер полного цикла. Компания реализует под ключ комплексные проекты: от инфраструктуры и систем связи до облачных решений и программного обеспечения (ПО).

Благодаря большому опыту работы РТК-ЦОД обеспечивает экспертный подход к работе. Более 18 лет компания строит и обслуживает дата-центры, внедряет сервисы связности и инфраструктурное ПО. Среди достижений — запуск облачной платформы и более 40 продуктов на ее основе.

РТК-ЦОД управляет сетью из 26 дата-центров общей мощностью 235 МВт. Клиентская база компании включает организации государственного и финансового секторов, а также предприятия розничной торговли, энергетики и нефтегазовой отрасли. Помимо развития ИТ-инфраструктурных проектов, провайдер активно расширяет портфель облачных и интеграционных сервисов, а также собственные программные разработки.

ЦОД в Екатеринбурге

27 апреля 2026 г. в РТК-ЦОД объявили о вводе в эксплуатацию третьей очереди ЦОДа в Екатеринбурге. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб.

С запуском третьей очереди екатеринбургский кластер дата-центров РТК-ЦОД стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части страны. Общая площадь объекта составила 3,1 тыс. квадратных метров, совокупная мощность достигла 6 МВт, а количество стойко-мест увеличилось до 644.

Одним из преимуществ площадки в компании называют ее расположение в черте города: это обеспечивает удобную транспортную доступность. На площадке уже присутствует более десятка операторов связи и точка обмена трафиком, что дает клиентам широкие возможности по быстрому подключению и построению отказоустойчивой телеком-инфраструктуры.

Первая и вторая очереди ЦОД вводились в эксплуатацию поэтапно в 2018-2024 г. Запущенная в 2026 г. третья очередь включает 214 стоек, размещенных в двух изолированных машинных залах по 107 стоек каждый, и рассчитана на 2 МВт приведенной мощности.

На базе инфраструктуры ЦОД в Екатеринбурге компания предлагает не только аренду или размещение собственного ИТ-оборудования, но и облачные сервисы под брендом «Турбо Облако», такие как виртуальная инфраструктура, базы данных, Kubernetes, почта как сервис, облачный диск, ИТ-решения для резервного копирования и аварийного восстановления, сервисы объединенных коммуникаций и многое другое.