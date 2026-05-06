Министр здравоохранения показал Президенту единую цифровую платформу

28 апреля в Федеральном центре медицины катастроф Михаил Мурашко продемонстрировал Владимиру Путину работу единого цифрового контура в здравоохранении. Основной принцип работы медицинских информационных систем – однократный ввод данных. Врач заполняет информацию один раз, и она автоматически передается во все лечебные учреждения.



Ключевые элементы системы

Владимиру Путину показали единый цифровой контур здравоохранения на базе «ЕЦП.МИС». Система включает в себя электронные медкарты, ИИ-аналитику, оценку приоритета оказания медпомощи и другую функциональность.

Электронная карта. В системе отражаются все визиты, диагностика, анамнез — а для детей ещё и данные о развитии.

Интеграция с ИИ. Электронная карта связана с платформой прогнозной аналитики Webiomed. Эта платформа с помощью искусственного интеллекта быстро выделяет значимые заболевания, расставляет приоритеты по показателям здоровья, оценивает риски и напоминает о диспансерном наблюдении

Умное распределение. В приёмном отделении стационара работает система «ТРИАЖ». Она систематизирует маршрутизацию пациентов на три потока — красный, жёлтый, зелёный — в зависимости от тяжести состояния. Алгоритм опирается на международные шкалы NEWS2 (для взрослых) и PEWS (для детей).

Как изменилась работа скорой

Михаил Мурашко также рассказал, что бригады скорой помощи оснащены планшетами с ГЛОНАСС. При выезде на вызов медики уже видят электронную карту пациента — диагноз, историю болезней и ключевые сведения. Эти данные моментально передаются в приёмное отделение стационара.

«Информационные технологии позволяют видеть полную историю помощи пациенту и исключают повторный ввод одних и тех же данных», — подчеркнул министр.

Оценка разработчиков

Генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима назвал демонстрацию медицинской информационной системы президенту высокой оценкой работы компании.

«"ЕЦП.МИС" — это полноценный цифровой инструмент для интеграции процессов оказания медицинской помощи на всех уровнях. Система построена на отечественных разработках и обеспечивает защиту персональных и медицинских данных», — отметил он.