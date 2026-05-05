Как Softline пострадал из-за сделок внутри одной из старейших российских ИТ-компаний

Арбитражный суд снял арест с активов группы Softline, из-за которого не состоялось IPO подразделения группы – «Фабрика ПО». Арест был наложен в рамках банкротства ООО «Интеграция», которая, по мнению ее конкурсного управляющего, выступала транзитным центром по перечислению денежных средств в рамках «мнимых» сделок внутри обанкротившейся группы «АйТи», ряд активов и топ-менеджеров которой ранее перешли в Softine.

Снятие арестов с активов Softline

Арбитражный суд Москвы снял обеспечительные меры, предполагающие арест активов группы «Софтлайн» (Softline). Об этом говорится в сообщении группы. Арест был наложен 27 апреля 2026 г.

Он коснулся как головной структуры группы Softline – ПАО «Софтлайн», так и ее «дочек»: ЗАО «Софтлайн Интернейшл»,ООО «СЛ Софт» (SL Soft), ООО «Робин», ООО «Преферентум» и ООО «Софтлайн Образотельный Холдинг».

Арест был наложен в пределах суммы в размере 1,56 млрд руб. Помимо ПАО «Софтлайн» и «Софтлайн Интернейшл», остальные упомянутые активы входят в холдинг «Фабрика ПО» (торговая марка FabricaOne.AI), созданный внутри группы Softline для консолидации активов в сфере разработки ПО и тиражного ПО.

30 апреля 2026 г. должно было состояться IPO (первичное размещение акций) «Фабрика ПО» на Московской бирже. Объем размещения должен был составить 2 млрд руб. 28 апреля РБК сообщало, что книга заявок закрыта, а объем поданных заявок превышает 2 млрд руб.

Softline также сообщало о предоставлении независимой гарантии, которые могут возникнуть у «Фабрика ПО» по финансовым рискам, связанным с арестом активов. Тем не менее, 30 апреля «Фабрика ПО» сообщила о переносе сроков проведения IPO в связи «с текущей рыночной конъюнктурой». Вскоре после этого стало известно о снятии ареста с активов Softline.

Связь между арестом активов Softline и группой «АйТи»

Арест на активы группы Softline был инициирован в рамках банкротства ООО «Интеграция». В Softline подчеркивали, что данная компания не имеет отношения к группе, само решение было вынесено без назначения судебного разбирательства и без уведомления сторон, также в компании считали данное решение «необоснованным и создающим существенные препятствия для вынесения правосудного решения по делу».

«Формальным основанием для наложения ограничений послужили сделки, совершенные около 10 лет назад между «Интеграция» и бывшими владельцами компаний, приобретенных Softline», - говорится в сообщении группы. О каких именно компаниях идет речь, в сообщении не уточняется, однако из материалов дела становится понятно, что речь идет о компаниях, входивших ранее в группа «Аплана». Данная группа была создана в 2018 г. на базе ряда активов группы «АйТи», образованной в начале 1990-х Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым.

В решение суда об аресте активов Softline также говорилось о наложении арестов на активы бывшего топ-менеджера «АйТи»/»Аплана» (также работал в Softline) Виктора Винйштейна, компании «Аплана АйТи» (принадлежит Касимову и Яппарову, заложена по кредиту от SL Softl), ИТ-компании «Рутимс» (ликвидирована в 2026 г.) и ее основателя Олега Бакиева, ИТ-компании «Базовые технологии» и ее владельца Алексея Смирнова, бывшего топ-менеджера компаний группы «АйТи» и основателя «Базовые технологии» Вячеслава Витко.

Кроме того, кредиторы «Интеграция» также настаивают на привлечении к субсидиарной ответственности Тагира Яппарова, Игоря Касимова, УК (управляющая компания) «АйТи», «Фирма «АйТи» Информационные технологии», «Логика бизнеса» (входила в группу «АйТи») и бывшего гендиректора «Иитеграция» Станислава Витко.

Связь между Softlone и «АйТи»

В последние годы Softline активно скупал активы «Аплана». Были приобретены аутсорсинговый бизнес «Аплана», «Академия АйТи» (впоследствии переименована в «Софтлайн Образовательный Холдинг») и несколько компаний-разработчиков ПО: «Босс Кадровые Системы» (разработчик «Босс.Кадровик»), «Робин» (создатель платформы Robin), «Робин Облако», «Преферентум (создатель платформы Preferentum) и "Реляционное программирование».

Из упомянутых активов в 2023 г. был создан холдинг SL Soft. Его главой стал Тагир Яппаров, также занявший должность вице-президента Softline. Вслед в за ним в компанию перешло еще ряд выходцев из «АйТи»/»Аплана», в частности, Виктор Вайнштейн стал управляющим директором SL Soft.

В 2025 г. Яппаров покинул пост гендиректора SL Soft. В том же году «Логика бизнеса» (входит в группу «АйТи») инициировала собственное банкротство. Тогда же по иску налоговой инспекции банкротами были признаны УК «АйТи» (головная структура группы «АйТи») и АО «Фирма «АйТи» Информационные технологии» (основная структура группы). Кроме того, собственное банкротство инициировал проживающий сейчас в Казахстане Игорь Касимов.

Интересно, что, согласно инвестиционному проспекту «Фабрик ПО», в 2022 г. «Босс кадровые системы» (компания, входящая сейчас в состав группы Softline) была поручителем по трем кредитам, которые «АйТи» и «Логика бизнеса» взяли в ВТБ на общую сумму 1,3 млрд руб. Сроки поручительств, в зависимости от кредитов, должны были закончится в 2024 г., 2025 г. и 2026 г. В пресс-службе Softline не ответили на запрос Cnews о том, сохраняются ли гарантии, предоставленные структурами Softline по кредитам структур группы «АйТи», и продолжают ли Яппаров и Вайнштейн работать в Softline.

Кто обанкротил «Интеграцию»

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Интеграция была создана в Москве в 2011 г. и принадлежала ее первому гендиректору Юрию Кузьмичеву. Затем компания последовательно переходила к Станиславу Витко, Ильдару Таулбаеву и Искандеру Габитову, которые также сменяли друг друга по постах гендиректоров компании.

Единственным кредитором «Интеграция» был Роскомснаббанк, работавший в столице Республике Башкортостан – Уфе. В 2019 г. Арбитражный суд Башкортостана постановил взыскать с «Интеграция» в пользу Роскомснаббанка 540 млн руб. В 2023 г. «Интеграция» была признана банкротом по иску Роскомснаббанка. Конкурсным управляющим компании сначала стал Дмитрий Сутормин, затем – Сергей Савин.

У самого Роскомснаббанк в 2019 г. была отозвана лицензия. В 2021 г. банк был признан банкротом. В банке была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которая, в том числе, инициировала банкротство «Интеграция» и наложение арестов на активы Softline.

«Интеграция» и транзит денежных средств внутри группы «АйТи»

В 2024 г., в рамках процедуры банкротства «Интеграция», Савин потребовал признать недействительными сделки по перечислению денежных средств между «Интеграция» и АО «Фирма «АйТи». Информационные Технологии» основная структура группы «АйТи»), а также с компаниями «Логика бизнеса» («дочка» «АйТи») и «Базовые Технологии».

Речь шла о событиях 2016 г. Тогда ФКУ (федеральное казенное учреждение) «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнений наказаний (ФСИН)» заключил с «Логика бизнеса» контракт на сумму 41,5 млн руб., предполагающий развитие и сопровождение государственной информационной системы «Электронный документооборот уголовно-исполнительной системы» (ГИС СЭД УИС) .

В рамках исполнения данного контракта «Логика бизнеса» заключила договор с «Интеграция» на оказание услуг по развитию ГИС СЭД УИС на сумму 38,5 млн руб. При этом «Интеграция» заключила договор с основной структурой группы «АйТи» на оказание услуг по развитию данной системы на сумму 15,5 млн руб.

Кроме того, между «Интеграция» и ООО «Базовые технологии» был заключен договор на оказание услуг по развитию ГИС СЭД УИС на сумму 22 млн руб. В рамках исполнения указанных договоров «Логика бизнеса» перечислила «Интеграции» денежные средства на сумму 38,5 млн руб. Затем «Интеграция» перечислила в адрес «Базовые технологии» 22 млн руб. и еще 15,5 млн руб. - в адрес основной структуры группы «АЙТи».

При этом 1,9 млн руб. из основной структуры группы «АйТи» вернулись а «Интеграцию», откуда они были направлены в адрес УК «АйТи». По мнению Савина, все упомянутые перечисления денежных средств «являются цепочкой мнимых сделок». АСВ поддержало позицию конкурсного управляющего «Интеграции».

«Минмые» сделки по контракту с ФСИН

Так, в 2016-2018 гг. руководителем ООО «Интеграция» был Станислав Александрович Витко. В то же время руководителем ООО «Базовые технологии» является Вячеслав Станиславович Витко (возможно, его сын). Он также руководит компаниями «Ринтех» и «АйТи.Энергофинанс», которые участвовали в перечислении денежных средств.

При этом совладельцами «Ринтех» и «АйТи.Энергофинанс» является УК «АйТи», владеющая АО «Фирма «АйТи». Информационные технологии». УК «АйТи» принадлежит Тагиру Яппарову и Игорю Касимову.

Кроме того, Савин представил суду доказательства того, что сессии IP-адресов, с которых осуществлялось управление расчетными счетами «Интеграция», «Логика бизнеса» и основной структуры группы «АйТи», управлялись «аффилированной группой, единым центром». Это подтверждается единым номером IP-адресов указанных лиц.

Савин также обратил внимание суда на то, что контракт «Логика бизнеса» со структурой ФСИН не предусматривал возможность привлечения субпорядчиков, а у «Интеграция» «не было необходимых кадровых, материальных и технических ресурсов, необходимых для осуществления данных работ». При этом, согласно сведениям Роспатента, правообладателем программы для ЭВМ «Логика СЭД. СПО» является компания «Логика бизнеса», а правообладателем программы ГИС СЭД УИС является Российская Федерация. Авторами этой программы являются те же физические лица, что и у «Логика СЭД СПО», которые не являются сотрудниками ООО «Интеграция» и не получали от этой компании никакого дохода.

По мнению основной структуры группы «АйТи», представленной в суде, упомянутые перечисления денежных средств были частью взаимосвязанных сделок, заключенных между «Логика бизнеса», «Интеграция» и «Базовые технологии» с целью разработки ПО для «Логика бизнеса». В результате исполнения этих договоров положительное сальдо для «Интеграция» составило 1,1 млн руб. В этот период «Интеграция» привлекала кредитные денежные средства от Роскомснаббанка с лимитом 70 млн руб.

Полученные от банка 30 млн руб. «Интеграция» сразу же направила в головную структуру группы «АйТи». Также полученные от «Логика бизнеса» 38,5 млн руб. сразу же были направлены в группу «АйТи» в лице ее головной структуры, в УК «АйТи,» и в «Логика бизнеса». Таким образом, как установил Арбитражный суд Москвы, «вопреки интересам ООО «Интеграци», денежные средства направлялись в группу компаний, а не в целях развития деятельности должника и погашения задолженности «Интеграция» перед кредиторами».

Суд первой инстанции согласился с выводом о мнимости цепочки сделок по перечислению денежных средств между «Интеграция», головной структурой группы «АйТи», «Логика Бизнеса» и «Базовые технологии». «Фактически указанные мнимые сделки прикрывали собой транзитные перечисления внутри группы в обход установленного запрета на дарение имущества между коммерческими юридическими лицами, то есть со злоупотреблением правом, в условиях привлечения должником кредитных денежных средств, которые впоследствии должником либо иными членами группы кредитору не возвращены», - решил суд первой инстанции.

В связи с этим суд первой инстанции признал указанные сделки недействительными и принял решение взыскать с основной структуры группы «АйТи» 17,4 млн руб. в конкурсную массу «Интеграция» и еще 22 млн руб. – с «Базовых технологий».

Как «АйТи» отбилась от необходимости возвращать денежные средства

Однако «АйТи», «Логика бизнеса» и «Базовые технологии» данное решение обжаловали в апелляционной инстанции. Девятый арбитражный апелляционный суд (9 ААС) пришел к выводу, что искомый контракт со структурой ФСИН не предусматривал запрета на привлечение субподрядчиков, при этом «Интеграция», получив денежные средства от «Логика бизнеса», не имела ограничений на распоряжение ими и могла направлять их на исполнение иных сделок и расчеты с субпорядчиками, непосредственно привлеченными для выполнения договора, а также на расчеты с аффилированными лицами.

Денежные средства, полученные «Интеграция» от «Логика бизнеса», направлялись в головную структуры группы «АйТи» и в УК «АйТи» в качестве исполнения договора займа. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции посчитал, что указанные денежные переводы не носили транзитного характера. Также факт возврата «Интеграция» 16,2 млн руб., полученных от «Логика бизнеса», был объяснен взаимозачетом по задолженности «Интеграция» перед «Логика бизнеса» на сумму 14,2 млн руб. с возвратом в адрес «Интеграции» разнице в размере 2 млн руб.

Относительно довода об отсутствии у «Интеграция» необходимых ресурсов для выполнения работ по контракту со структурой ФСИН суд апелляционной инстанции обратил внимание, что «Интеграция» привлекла «Базовые технологии» и «АйТи» в качестве субпорядчиков по исполнению контракта, у которых такие компетенции были. При этом совпадение авторов программы «Логика СЭД .СПО» и ГИС СЭД УИС не является доказательством мнимости сделок, так как программа «Логика СЭД.СПО» была создана за год до создания ГИС СЭД УИС.

Не согласился суд и с доводом Савина о том, что денежные средства, полученные «Интеграция» в рамках кредитной линии Роскомснаббанка на суму 70 млн руб., переводились в группу «АйТи» с нарушением прав кредитора, так как впоследствии Роскомснаббанк заключал новые кредитные договора с «Интеграция».

Савин пытался обжаловать это решение в кассационной инстанции. Туда же обращался и Игорь Касимов, просив признать факт отсутствия сделок недействительными в рамках положений Закона «О банкротстве». Однако Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение 9 ААС.

Как «АйТи» передало права на депозит в обанкротившемся банке

История с ООО «Интеграция» - не единственное пересечение между группой «АйТи» и Роскомснаббанком. Как писало РБК, в 2019 г. «АйТи» разместило депозит в Роскомснаббанке на сумму 200 млн руб. перед этим «АйТи» заключила соглашение с компанией «Арсеналъ» на разработку ПО, его сумма составила также 200 млн руб.

Затем стороны решили не исполнять договор, а вместо возврата денежных средств «АйТи» передало «Арсеналъ» права на свой депозит в Рсокомснаббанке. После банкротства банка «Арсеналъ» настаивала на включении компании в реестр кредиторов. Суд первой инстанции согласился с этим требованием, однако против выступило АСВ.

Агентство посчитало, что поведение «АйТи» и «Арсеналъ» «свидетельствует об отсутствии у сторон воли на возмездное встречное вознаграждение», а сами договоры были мнимыми, направленными на возникновение долга банка перед одним из участников». В итоге решение о включении «Арсеналъ» в реестр кредиторов Роскомснаббанка было отменено.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Арсеналъ» было создано в 2014 г. Еленой Молчановой, возглавлявшей одну из структур группы «АйТи» - ООО «»Аддити». В 2016 г. основным владельцем «Арсеналъ» стало ООО «ИТ-Софт», которое с 2019 г. на паритетных началах принадлежала Яппарову и Касимову. В 2019 г. «Арсеналъ» перешла под контроль «Уральского инженерно-производственного центра (УИЦП) «АйТи», принадлежавшего вышеупомянутому Вячеславу Витко. К настоящему моменту «деятельность «Арсеналъ», «ИТ-Софт» и УИПЦ «АйТи» прекращена.