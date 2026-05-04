Треть жителей Крыма использует нелегальное оборудование спутникового ТВ

В Крыму более трети населения используют нелицензионные спутниковые приемники типа «Горыныч», позволяющие принимать сигнал сразу с нескольких спутников, включая украинские телеканалы. Эти тенденции наиболее выражены среди сельских жителей и молодежи. Профильным ведомствам 4 мая 2026 г. поручено оценить фактическое количество работающих устройств и проработать меры реагирования на высокий уровень их распространения.

Высокий уровень нелегального оборудования

В Крыму сохраняется высокий уровень использования нелицензионного спутникового оборудования для приема телевидения, пишет «Коммерсант».

4 мая 2026 г. в Крыму около 34% населения используют нелицензионные спутниковые приемники типа «Горыныч», позволяющие принимать сигнал сразу с нескольких спутников, включая украинские и зарубежные телеканалы. Этот показатель был представлен в докладе исследовательской компании «Грифон эксперт», его обсуждали на профильном совещании в Совете Федерации России с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), профильных региональных министров и оператора «Русский мир».

«Горынычи» — это специализированные комплекты спутникового телевизионного приема, способные одновременно работать с несколькими орбитальными позициями спутников. Благодаря данной возможности они обеспечивают доступ к широкому спектру телеканалов различных вещателей. При этом в большинстве случаев такой прием осуществляется без официальной подписки и без необходимых лицензионных соглашений с правообладателями. Главная особенность данного типа оборудования — оно позволяет смотреть зарубежные телевизионные каналы, которые недоступны на других российских сетях с лицензией.

Эксперты называют текущую ситуацию ожидаемой, указывая на историческое распространение подобных устройств и отсутствие прямых ограничений. Собеседник «Коммерсант» на медиарынке уточняет, что до 2014 г. «Горынычи» были одним из основных способов получения информации в Крыму из российский телеканалов. Также отмечается, что на полуострове в 2026 г. фактически отсутствуют программы массовой замены оборудования и ограничено присутствие лицензированных операторов.

Главные пользователи

По данным «Грифон эксперт», среди пользователей таких устройств в мае 2026 г. преобладают жители в возрасте от 18 до 54 лет, тогда как среди старших групп доля минимальна. При этом лишь 17% населения региона пользуются лицензионным спутниковым телевидением, а почти половина — 49% — не используют его вовсе.

В докладе также отмечается связь между доступом к альтернативному контенту и снижением доверия к официальным источникам информации. Эти тенденции, по оценке авторов, наиболее выражены среди сельских жителей и молодежи.

«Чем больше у респондента доступа к альтернативному контенту, тем чаще его мнение отличается от среднего, является более негативным и становится менее устойчивым», — говорится в докладе аналитиков «Грифон эксперт».

Ограничить потребление контента

По итогам совещания Минцифры поручено оценить фактическое количество работающих устройств и проработать меры реагирования на высокий уровень их распространения в Крыму.

По информации Минцифры, в Крыму и городе Севастополе рассматривается замена таких комплектов на лицензионные.

В министерстве также указали, что подобное оборудование чаще встречалось в регионах, вошедших в состав России в 2022 г. т.е. в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской области, где ранее были введены ограничения на его продажу и использование.

Отсутствие единых правил

«4 мая 2026 г. сказывается отсутствие законодательного запрета по аналогии с тем, что действует на новых территориях т.е. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области», — продолжает источник «Коммерсант».

При этом, по его словам, никто из операторов спутникового телевидения, кроме «Русского мира», не имеет лицензии на вещание в Крыму. Сама же компания, как заверяет источник, массово и в 2026 г. там еще не работает. К тому же на полуострове не работают программы по замене нелицензионного оборудования на лицензионное, которые есть в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорит он.

«Причинами могут быть также банальная привычка к уже установленному некогда оборудованию и нежелание платить за подписку. Все это в сумме и в 2026 г. позволяет части населения Крыма оставаться в украинском информационном поле», — считает другой источник «Коммерсант» в одном из операторов.