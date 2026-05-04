Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов

В России вступили в силу ограничения на параллельный импорт компьютеров и комплектующих целого ряда производителей. Среди них — Acer, Asus, Cisco, Fujitsu, HP, IBM, Samsung и другие.



Ограничения параллельного импорта

С 27 мая 2026 г. из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, исключены более 30 позиций компьютерной техники и комплектующих, пишет РБК.

В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion.

Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллельный импорт — это легальный ввоз в Россию оригинальных товаров зарубежных брендов без официального разрешения или участия правообладателя. В России параллельный импорт работает с мая 2022 г., благодаря чему россияне избежали дефицита иностранной продукции, в том числе ноутбуков и смартфонов, а также стремительного роста ее стоимости.

Сокращение объемов поставок

В 2025 г. среднемесячный объем параллельного импорта в Россию был ближе к $1,9 млрд, а в январе 2026 г. показатель составил уже около $1 млрд. По данным издания, поставки снижаются за счет локализации производства отдельных товарных категорий внутри России, а также из-за перенастройки цепочек поставок через дружественные юрисдикции — Китай, ОАЭ, Турция, Казахстан.

В апреле 2025 г. в Минпромторге России задумали масштабную реформу параллельного импорта путем его резкого сокращения и изменения общего принципа его работы, как писал CNews. Реформа заключается в массовом сокращении числа товаров, которые разрешенных к ввозу. Переформировать было решено основную логику работы параллельного импорта — если раньше он опирался на целые категории товаров, то теперь будет просто список брендов, притом весьма ограниченный.

По просьбе российских производителей

Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell — для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат ввозить по дистрибьюторским контрактам с производителями, рассказал BFM аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт полагает, что потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает.

«И Аcer, и Аsus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар», — считает Муртазин.

В апреле 2024 г. стало известно, что целая группа российских производителей техники — Depo, Yadro, iRU, «Элемент», «Аквариус», Kraftway и др. — лоббирует исключение из перечня товаров для параллельного импорта вообще всех ноутбуков, смартфонов и планшетов.

Летом 2024 г. Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ) попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта продукцию американской HP и японской Fujitsu. Объяснялась инициатива расширением возможностей российских производителей поставлять номенклатуру вычислительной техники собственного производства. Основной рынок для отечественной техники — госзаказ, а корпоративные потребители по привычке покупают западные устройства.