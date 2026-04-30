Власти выделили VK более 40 миллиардов

Власти в России выделили на развитие VK более 40 млрд руб. В 2025 г. 39,5 млрд руб. ушли на развитие национальной видеоплатформы «VK Видео» и 4 млрд руб. на улучшения многофункционального сервиса обмена информацией.

Государственная поддержка

Власти в России выделили на развитие VK более 40 млрд руб., пишет «Коммерсант». Причину разницы в объемах финансирования источники объясняют более высокой технической сложностью видеоплатформы.

В 2025 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России выделило 39,5 млрд руб. на развитие национальной видеоплатформы «VK Видео» и дополнительно 4 млрд руб. на создание многофункционального сервиса обмена информацией.

По информации «Коммерсант», в июне 2025 г. в России вступил в силу федеральный закон «О создании многофункционального сервиса обмена информацией». Тогда же Правительство России назначило ООО «Коммуникационная платформа» (в январе 2026 г. переименовано в ООО «МАХ») ответственной за создание и функционирование онлайн-сервиса. Учредителями компании являются ООО «ВК» и ООО «Компания ВК».

Российские власти выделили более 40 млрд руб. на развитие VK для расширения услуг и технологических решений

Общая сумма государственной поддержки составила 43,5 млрд руб. Средства были направлены в уставный капитал компании инвестиционной компании (ИК) «Единое видео», связанной с VK, об этом говорится в приложении к закону об исполнении федерального бюджета за 2025 г.

Значительная разница в объемах финансирования между двумя проектами объясняется высокой технической сложностью видеоплатформы, которая включает программно-определяемые сети (SDN) и другие сложные ИТ-компоненты для работы с большими потоками данных.

По словам источника «Коммерсант», знакомого с планами Правительства России, выделенные средства пошли на развитие сервиса «VK Видео».

Развитие ИТ-платформы

«VK Видео» — сервис экосистемы VK. Хоть в социальной сети с 2006 г. уже существовали видеозаписи, где было все подряд: ролики для личного архива, шоу, даже фильмы и пиратский контент. Записи можно было загружать, добавлять себе чужие, находить через поиск. В 2021 г. «VK Видео» превратили в видеоплатформу.

В «VK Видео» появилась витрина с лучшими видео, рекомендации, категории. Позже сделали приложения для смартфонов и Smart ТV. Запустили прямые трансляции и собственные шоу, в апреле 2026 г. «VK Видео» можно пользоваться не только внутри VK, но и в качестве отдельной видеоплатформы.

«VK Видео» стал гораздо популярнее с 2022 г., изначально сам YouTube отключил российским блогерам монетизацию, а в 2024 г. российские власти начали замедлять YouTube.

Центральный банк России Общая сумма государственной поддержки составила 43,5 млрд руб.

Присвоение статуса «национальной» видеоплатформы» призвано повысить позиции «VK Видео» на фоне конкурентов в России. Речь идет исключительно о ИТ-площадке с пользовательским контентом и не затрагивает онлайн-кинотеатры с профессиональным контентом. Этот статус дает бизнесу ряд преимуществ, включая гарантированный доступ при возможных ограничениях интернета, обязательную предустановку на устройства и интеграцию с «Госуслугами», отметили в Strategy Partners.

Статистика по аудитории

По данным Mediascope, в январе 2026 г. суточная аудитория сервиса «VK Видео» достигла 42,2 млн человек, а месячная — 82,8 млн. Для сравнения, месячная аудитория YouTube составила 65,9 млн, а Rutube — 47,7 млн.