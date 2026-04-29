В Москве начали маркировать все звонки от госслужб для борьбы с телефонными мошенниками

В Москве запустили пилотный проект по маркировке звонков от городских служб, чтобы снизить риск мошенничества. Теперь при входящем вызове на экране телефона отображается название ведомства или горячей линии, что позволяет сразу понять гражданину, откуда поступает звонок. Маркировка происходит автоматически и не требует дополнительных действий от пользователей.

Внедрение маркировки

В Москве начали маркировать входящие вызовы с телефонов городских горячих линий, пишет ТАСС. Участниками пилотного проекта стали операторы «Билайн» и Т2.

В апреле 2026 г. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы в пилотном режиме запустил проект, в рамках которого все входящие звонки, совершаемые с номеров семи городских горячих линий, будут иметь маркировку. Это сделано для защиты пользователей от мошенников.

«Теперь при входящем вызове на экране мобильного телефона будет автоматически отображаться название ведомства или горячей линии. Участниками пилотного проекта стали операторы «Билайн» и Т2», — пресс-службе ведомства.

Данный проект распространяется на столичные сервисы, организации и горячие линии, специалисты которых могут звонить горожанам. Все маркировки будут отображаться на кириллице, например, КЦ «Московский транспорт», «Госинспекция по недвижимости», «Единый диспетчерский центр: опрос», «Департамент труда и социальной защиты населения», , «Система видеонаблюдения Москвы» и другие.

В Москве заработала новая мера по борьбе с телефонными мошенниками, все звонки от госслужб начали маркировать

Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 г. и отвечает в среднем на 5 млн обращений ежемесячно. Для жителей столицы действуют 70 горячих линий. В число самых востребованных входят единая медицинская справочная служба, куда можно позвонить по номеру 122, единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53, единая справочная служба правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и контакт-центр «Московский транспорт» +7 (495) 539-54-54.

Борьба с мошенниками

«Мы продолжаем последовательно выстраивать экосистему, где технологии работают на защиту людей, в том числе от кибермошенничества. Внедрение такого системного решения исключает возможность подмены городских номеров. Благодаря этому жители столицы могут быть уверены: если на экране телефона появилось название организации, сервиса или горячей линии — на связи специалист городской службы, и звонку можно доверять», — пояснил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Как уточнили ТАСС в департаменте, после тестирования технологии проект расширят и на другие номера городских горячих линий, а также на абонентов всех сотовых операторов «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», МТС и Т2).

Единая система маркировки

В декабре 2025 г. операторы «большой четверки» создали открытые аpplication programming interface (API) для межоператорского взаимодействия при маркировке вызовов организаций, об этом писал CNews. API упрощает взаимодействие крупных и малых компаний для быстрого связывания и отвязывания наименований от телефонных номеров, пояснили операторы.

Представитель Минцифры сообщил CNews, что открытый API межоператорского взаимодействия по маркировке звонков размещен на сайтах крупнейших операторов. Его разработка позволит оптимизировать обмен маркировками между операторами. Он напомнил, что маркировка входящих звонков предназначена для защиты граждан от мошенничества и спама, а также для повышения прозрачности коммуникаций между бизнесом и клиентами.

Старший менеджер практики бизнес-консультирования «Тедо» Екатерина Литвинова объяснила, что API служит единым языком для взаимодействия операторов, абонентов и компаний, заменяя разрозненные точки связи на контролируемый канал. Это позволяет системе анализировать не только номер звонка, но и параметры сигнала, включая источник и его аномалии.