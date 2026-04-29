CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Ozon решил самостоятельно разработать WAF-систему для собственных нужд. Решения российских поставщиков обходятся в десятки миллионов рублей в год. Собственная разработка будет стоить от полумиллиарда.

Разработка собственной WAF в Ozon

Ozon начал разработку собственной системы защиты WAF. Об этом говорится в опубликованном компанией объявлении о вакансии старшего специалиста по работе с данными, выяснил Forbes.

«Расширяем команду под запуск нового проекта — разработку WAF», — указано в вакансии.

Речь идет не о запуске отдельного продукта для рынка, а о развитии собственной экспертизы внутри компании, уточнили изданию представители Ozon.

Проект на несколько лет и минимум полмиллиарда рублей

Для создания WAF с нуля для нагрузок масштаба Ozon потребуется минимум год работы пяти-десяти специалистов (разработчики, ИБ-эксперты, DevOps, аналитики угроз) и около 100 млн руб. (при текущих рыночных ставках) только на начальную разработку, отметил генеральный директор Curator Дмитрий Ткачев.

Ozon начнет разработку WAF на основе open source, открытого и бесплатного кода, вероятно, ModSecurity, полагает собеседник издания в крупном ИT-холдинге.

«Разработка WAF корпоративного уровня для такой крупной, сложной и постоянно меняющейся системы может занять несколько лет и от полумиллиарда рублей», — считает вице-президент компании «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

Потребуется также корректная настройка правил фильтрации и детектирующей логики, а также дополнительные расходы на поддержание и развитие системы, добавил заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «Вебмониторэкс» Владимир Гриднев.

Почему не подходит готовое решение

Иностранные WAF-системы, например, Imperva, F5, Fortinet, сейчас официально недоступны на российском рынке, пояснил один из собеседников Forbes, да и маловероятно, что Ozon рассматривал возможность закупки иностранных систем с учетом требований регулятора к защите персональных данных пользователей и безопасности банков.

Российские решения, по его мнению, могли не подойти по уровню технической поддержки и стоимости, которая в случае Ozon может превышать 10 млн руб. в месяц. WAF тарифицируется по количеству запросов в секунду (rps, request per second) и для маркетплейсов с их нагрузкой это выливается в десятки миллионов рублей в месяц, согласен Ткачев.

«Российским вендорам не интересно делать такой продукт, так как в подобном случае они рискуют вложить огромные деньги в R&D и сделать продукт для одного клиента», — прокомментировал руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru Максим Долгинин.

Собственная разработка «только для себя» может сэкономить около 20% на рыночных функциях, которые подразумевают развертывание, настройку, обучение и внедрение, по словам Хайретдинова.

Представленные на рынке решения могут не полностью соответствовать существующей в Ozon специфике. Техногиганты часто разрабатывают под себя собственный инструмент или систему, сказал директор по развитию бизнеса безопасной разработки Positive Technologies Алексей Антонов.

Как выяснил CNews в апреле 2026 г., маркетплейс Ozon развивает также собственные технологии автоматизации логистики. Компания изучает рынок оборудования для создания и дальнейшей пусконаладки автоматизированной линии поверхностного монтажа (SMT) печатных плат.

Для чего используется WAF

WAF-системы контролирует входящий и исходящий сетевой трафик и блокирует подозрительные подключения.

«В Ozon мы уже несколько лет используем решения класса WAF для защиты наших веб-приложений от атак на уровне пользовательских сервисов — именно туда чаще всего направлены попытки автоматизированного взлома, ботовой активности и эксплуатации уязвимостей. Для крупной технологической компании это ключевой элемент защиты, поскольку речь идет не только о стабильности платформы, но и о безопасности пользовательских данных», — рассказали представители пресс-службы.

Маркетплейсу WAF может быть нужна и для контроля попыток продавцов влиять на алгоритмы с целью злоупотреблений, например, манипулирования выдачей, рассказал CEO Insight AI Михаил Евдокимов.

WAF может выполнять в том числе и функцию ограничения доступа к веб-ресурсам через VPN на основании данных, полученных от другой системы, например, по предоставленным спискам IP-адресов, добавил Гриднев.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще