Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для крупного бизнеса Orion soft выпустил масштабное обновление своего флагманского продукта по виртуализации zVirt 5.0. Решение перевели на новую минималистичную гипервизорную ОС собственной сборки, повысив его стабильность, производительность и безопасность. Также в zVirt добавили возможность живой миграции виртуальных машин между центрами данных, планировщик задач виртуальных машин по расписанию, усовершенствовали функциональность SDN.



Новая гипервизорная платформа

Крупнейшим обновлением в истории системы стал переход на новую гипервизорную платформу zVirt Node 2.0, специально разработанную под задачи системы виртуализации. Она собрана на базе менеджера пакетов RPM и отличается обновленным системным стеком, «облегченной» архитектурой и уменьшенным объемом кода. Новая платформа обеспечивает контроль над составом системы, версиями компонентов и процессом обновления.

Крупнейшим обновлением в истории системы стал переход на новую гипервизорную платформу zVirt Node 2.0

«В zVirt Node 2.0 мы оставили только те пакеты, которые необходимы непосредственно для работы виртуализации. Это легковесный гипервизор, который можно ставить прямо на “железо”, чтобы получить более стабильную и предсказуемую работу системы, адаптированную под задачи виртуализации. По такому же принципу VMware строила свой гипервизор ESXi. Кроме того, за счет уменьшенного объема кода повышается защищенность решения, так как сокращается площадь потенциальной атаки», — объясняет Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Новые возможности миграции, планировщик и программно-определяемые сети

В релизе 5.0 также появилась значимая для работы крупных инфраструктур функция миграции виртуальных машин между различными центрами данных. Она работает даже в случае, когда у центров нет общего хранилища данных. Миграция доступна как в онлайн-режиме — до двух виртуальных машин одновременно, так и в офлайн-режиме — до 32 объектов одновременно. В результате этого обновления zVirt закрыла все возможные сценарии миграции виртуальных машин, которые раньше предоставляла VMware.

В системе также доработали планировщик задач виртуальных машин по расписанию. Он позволяет автоматизировать рутинные операции, такие как запуск, выключение и перезагрузка виртуальных машин, создание и удаление снимков. Управление планированием происходит через понятный для администраторов веб-интерфейс Hosted Engine.

В обновление 5.0 разработчик включил также дополнительные возможности программно-определяемых сетей, SDN: балансировка трафика на уровнях L3-L4, поддержка протокола BGP для динамической маршрутизации, поддержка трансляции портов на логическом маршрутизаторе. Эти функции обеспечивают сокращение накладных расходов при обработке трафика, высокую отказоустойчивость, гибкость и доступность виртуальной сетевой инфраструктуры.

Orion soft продолжает развивать zVirt как решение, которое закрывает комплекс инфраструктурных задач. В 2026 году у платформы появится собственный встроенный инструмент для резервного копирования и функциональность для работы с программно-определяемыми хранилищами (SDS), которая позволит строить гиперконвергентные инфраструктуры. Также разработчик выпустит zVirt Special Edition — сертифицированную ФСТЭК редакцию платформы, максимально приближенную по функциональности к коммерческой версии.

