Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ впервые станет генеральным партнёром конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). Группа ВЭБ представит отдельный иммерсивный павильон «Цифровая крепость» с лекторием, зонами для неформального общения и демонстрацией технологических решений в области кибербезопасности, защиты от дронов и лазерных разработок.

Концепция павильона

В этом году государственная корпорация развития ВЭБ.РФ стала генеральным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Группа ВЭБ.РФ — более десятка институтов развития и организаций (включая Фонд «Сколково», Сколтех, «Просвещение», РФРИТ, ФРП, Корпорацию МСП, Sk Capital и др.) — будет представлена на конференции отдельным павильоном «Цифровая крепость». Это иммерсивное пространство, которое объединит зоны для экспертного и неформального общения и площадки, демонстрирующие технологические решения партнеров группы ВЭБ.РФ в области кибербезопасности, антидроновых решений и лазерных разработок.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ впервые станет генеральным партнёром конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Концепция павильона отсылает к цифровому лабиринту, сориентироваться в котором «помогают разработки группы ВЭБ». Фасад из полупрозрачных панелей символизирует движение данных и открытость к диалогу при сохранении технологической защищенности. Внутри сформировано уникальное цифровое пространство, разделенное на функциональные зоны, каждая из которых отражает стратегические направления деятельности группы ВЭБ.РФ.

Концепция павильона отсылает к цифровому лабиринту, сориентироваться в котором «помогают разработки группы ВЭБ»

В центральной части павильона расположен лекторий, где при поддержке журнала «Эксперт», компании Sk Capital и институтов развития все дни конференции будут проходить панельные дискуссии, лекции и экспертные сессии с участием ключевых спикеров группы ВЭБ.РФ и рынка в целом. Программа лектория охватывает темы цифровой трансформации, кибербезопасности, технологического суверенитета и промышленного применения ИИ.

В центральной части павильона расположен лекторий

Пообщаться в неформальной обстановке гости павильона смогут в «Кибер Баре».

Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи»

