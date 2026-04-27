Российская электронная площадка заработала на бирже 2,4 миллиарда и раскрыла свою ИТ-инфраструктуру

Торги акциями электронной торговой площадки «B2B-РТС» на Московской бирже во вторник, 21 апреля 2026 г., завершились на отметке 127 руб. за одну ценную бумагу. Это на 7% выше цены размещения, состоявшегося в пятницу, 17 апреля. IPO (первичное размещение акций) ПАО «B2B-РТС» прошло по верхней границе ранее объявленного коридора 112–118 руб. за одну акцию.

Объем размещения составил 2,43 млрд руб., в том числе 15% от предложения зарезервировано для вторичного размещения. Капитализация компании составила 21 млрд руб. Продающими акционерами выступили «Совкомбанк» и неназванные финансовые инвесторы.

Фото: freepik «B2B-РТС» провел размещение акций на Московской бирже

Доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила 11,5% (без учета возможной стабилизации). «B2B-РТС» и продающие акционеры взяли на себя обязательства не продавать акции в течение 180 дней с момента размещения (lock-up).

При размещении аллокация (процент выполнения заявок инвесторов на покупку акций) была следующей: 37% — институциональным и розничным инвесторам, 63% — розничным инвесторам. Для розничных инвесторов средняя аллокация составила 11% от размера заявки (но не менее одного лота, максимальная аллокация одному розничному инвестору составила 15 млн руб. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

Как появился и кто владеет холдингом «B2B-РТС»

«B2B-РТС» объединяет ряд электронных торговых площадок: федеральную электронную площадку «РТС-Тендер», площадку коммерческих закупок и вендоров отечественных решений B2B-Center, лабораторию цифровых разработок ОТС, образовательный холдинг центр «РТС-Академия» и цифровой сервис «Облачная логистика».

Историю холдинга можно отсчитать с 2002 г., когда появилась «B2B-Center» — первая в России облачная площадка для автоматизации закупочной деятельности. Позднее B2B-Center создал специализированную площадку для энергетической отрасли — «B2B-Energo».

В 2010 г. площадка «РТС-Тендер» прошла отбор операторов электронных площадок для проведения государственных и муниципальных закупок. В 2012 г. в сегменте закупок по 223-ФЗ начала работать электронная площадка ОТС. Данный закон — «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» регулирует закупочную деятельность госкорпораций, компаний с госучастием и субъектов естественных монополий.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2016 г. «Совкомбанк» приобрел 66% долю в ООО «РТС-Тендер». 34% принадлежали Ассоциации участников финансового рынка «НП развития финансового рынка РТС». К 2017 г. «Совкомбанк» стал единоличным владельцем площадки.

В 2018 г. «РТС-Тендер» был передан в АО «РТС-Холдинг», после чего началось формирование холдинга электронных торговых площадок. Тогда холдинг стал владельцем 100% доли в «РТС-Академия» и 35% в ОТС (оператор площадки OTC-Leader). В 2021 г. «РТС-Тендер» приобрел АО «Центр развития экономики» (ЦРЭ, оператор площадки B2B-Center). Цена сделки составила 2,8 млрд руб.

В 2022 г. «РТС-Тендер» была продана пяти физическим лицам: Кириллу Толчееву, Ивану Тырышкину, Игорю Бубуненко, Владимиру Лишенкову и Роману Толкачеву. Затем АО «Текса» стала единоличным владельцем «РТС-Тендер» вместе с ее «дочками». Впоследствии АО «Текса» была переименована в ПАО «B2B-РТС», ее гендиректором стал Толчеев.

Состав акционеров и совета директоров «B2B-РТС» не раскрывается. Но из сообщения площадки об итогах IPO следует, что основным акционером остается «Совкомбанк».

Финансовые показатели «B2B-РТС»

В 2025 г. выручка «B2B-РТС» составила 7,95 млрд руб. (рост за год — 10,8%). Совокупный доход (общий доход от основной деятельности, включающей в себя выручку от оказания услуг — комиссионный доход от электронных площадок, выручку от решений и сервисов, а также доход от управления свободными денежными средствами в рамках регулируемых закупок) составил 9,4 млрд руб. (рост — 9,8%).

Выручка от регулируемых закупок составила 5,34 млрд руб. (рост — 8%), в том числе закупки по 223-ФЗ — 2,07 млрд руб. (рост — 8%), закупки по 44-ФЗ (Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») — 1,85 млрд руб. (рост — 8%), закупки малого объема — 945 млн руб. (рост — 9,6%), торги по имуществу — 392 млн руб. (без изменений). Выручка от нерегулируемых закупок составила 2,03 млрд руб. (рост — 18%), выручка от сервисов, прочих услуг и решений — 579 млн руб. (6,8%).

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 4,9 млрд руб., рост за год — 5,9%. Рентабельность по данному показателю составила 52,3%, чистая прибыль — 3,7 млрд руб. (рост — 5,7%), рентабельность по данному показателю — 39,5%.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 3,65 млрд руб. (рост за год — 65%). Свободный денежный поток — 3,6 млрд руб. (рост за год — 72%). Чистая денежная позиция составила 1 млрд руб. Чистый долг составил отрицательную величину — минус 1,04 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 105,4%. Общий объем дивидендных выплат за 2024-2025 гг. составил 6,9 млрд руб.

В 2025 г. основным поставщиком «B2B-РТС» стал неназванный разработчик ПО, на которого пришлось 14% от общих внешних поставок. На другого разработчика ПО — «Информикус» — пришлось 11%. В 2023 г. основным кредитором был «Ростелеком», на которого приходилось 1 млрд руб. задолженности (11% от общего размера внешней кредиторской задолженности). В 2024 г. основная дебиторская задолженность приходилась на «Первую грузовую компанию» — 25 млн руб. (16% от общего объема внешней дебиторской задолженности).

Для участия в процедурах, проводимых по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП (постановление Правительства, регулирующее привлечение подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных домов), а также в рамках имущественных торгов, поставщики вносят обеспечительный платеж в размере, определяемом заказчиком или организатором торгов, на специальный счет «B2B-РТС». Из этого формируется существующий объем свободных остатков клиентов на расчетных счетах «B2B-РТС», которые на конец 2025 г. составили 5,8 млрд руб. Средства удерживаются на срок проведения соответствующей процедуры до подведения итогов торгов (в среднем — 20–30 дней) и возвращаются участникам при наступлении предусмотренных регламентом оснований, при этом участники закупок и торгов в большинстве случаев предпочитают не выводить денежные средства с электронной площадки и хранят их на своем лицевом счете для использования в других процедурах закупок или торгов.

«Удерживаемые свободные остатки клиентов на расчетных счетах «B2B-РТС», а также свободные средства компании размещаются на счетах крупнейших и надежных банков России, а также инвестируются в высоколиквидные и надежные инструменты, что обеспечивает получение дохода от управления активами», — говорится в инвестиционном проспекте компании. По итогам 2025 г. доход от управления активами достиг 1,43 млрд руб., в 2023–2025 гг. данный показатель рос на 54,8% в год.

Сколько ИТ-специалистов работает в «B2B-РТС»

Количество процедур (структурированная совокупность действий, направленных на выбор заказчиком поставщика и заключение договора поставки на электронной площадке) на площадке в 2025 г. составило 2,58 млн (без изменений за год). Число активных заказчиков составило 72,1 тыс. (рост — 2%), количество активных поставщиков — 262,4 тыс. (рост — 6%).

В компании работает 1 тыс. специалистов, из которых 43% (431 человек) — ИТ-специалисты, 37% — сотрудники блока продаж и поддержки. Рост числа ИТ-специалистов за год составил 9,5%, он обусловлен развитием сложных высокотехнологичных продуктов сегмента «Решения и сервисы», а также реализуемой стратегией, направленной на улучшение существующих продуктов и расширение продуктовой линейки. Рост количества сотрудников продаж связан с увеличением количества клиентов «B2B-РТС» и необходимостью оперативной поддержки, исходя из выбранного курса на ориентированных на клиентов подход. При этом повышение эффективности, в том числе за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, позволяет сохранять умеренные темпы роста количества сотрудников данного направления.

Структура бизнеса «B2B-РТС»

У «B2B-РТС» три основных продуктовых сегмента: электронная площадка для регулируемых закупок («РТС-Тендер»), электронная площадка для коммерческих закупок (B2B-Center), а также выбор решений и сервисов для автоматизации закупочной деятельности. Электронные площадки группы представляют собой технологические платформы, обеспечивающие проведение закупочных процедур в электронном виде на всех этапах закупочного процесса — от размещения извещения и подачи заявок до определения поставщика и оформления результатов закупки.

«РТС-Тендер» предоставляет доступ к следующим видам закупок: 44-ФЗ, 223-ФЗ, закупки в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, имущественные торги, закупки малого объема.

Среди решений и сервисов группы компаний выделяется B2B Altis — облачная платформа собственной разработки по модели source-to-pay, предназначенная для сквозной автоматизации закупочной деятельности. Платформа формирует персонализированную цифровую среду для клиентов и реализует модульную архитектуру, охватывающую ключевые этапы закупочного цикла. Минцифры признала данный продукт лучшей альтернативой SAP Ariba.

Также группа использует единую систему идентификации для своих клиентов — Client ID. За счет ее применения группа формирует целостное представление о взаимодействии каждого участника с электронной площадкой, отслеживает последовательность действий в закупочных процессах и агрегирует данные о закупочной активности.

ИТ-инфраструктура «B2B-РТС»

Основу деятельности «B2B-РТС» составляет собственная технологическая платформа уровня industrial grade, «разработанная с учетом требований к масштабируемости, надежности и информационной безопасности, а также особенностей бизнес-процессов группы». «B2B-РТС» эксплуатирует собственную цифровую технологическую платформу для автоматизации закупочных процессов и сопутствующих операций. «Платформа развивалась эволюционно — от ранних централизованных решений и публичной SaaS-модели к модульной и гибридной архитектуре, сочетающей устойчивое ядро и отдельные сервисы, что позволяет развивать функциональность без нарушения стабильности базовых компонентов», — говорится в инвестиционном проспекте группы.

Инфраструктура «B2B-РТС» построена на базе четырех физически распределенных центров обработки данных с горячим резервированием, кластеризацией и балансировкой нагрузки. «B2B-РТС» арендует стойко-места в двух геораспределенных дата-центрах в Москве, при этом все размещенное оборудование является собственным, что позволяет сохранять контроль над инфраструктурой.

Архитектура «B2B-РТС» ориентирована на круглосуточную работу и обработку высоких транзакционных нагрузок — более 120 тыс. закупок в день и более 1 тыс. ценовых предложений в секунду. Совокупный объем хранимых данных превышает 560 ТБ и включает базы данных и контент. Для всех критических систем действуют регламенты резервного копирования и восстановления, говорится в инвестиционном проспекте компании.

Группа применяет эшелонированный подход к обеспечению информационной безопасности, включающий технические, программные и административные меры. Используются сегментация инфраструктуры, изоляция сред, контроль уязвимостей, регулярные внутренние и внешние аудиты, а также меры защиты от DDoS-атак. «В инфраструктурном и прикладном контуре используются отечественные решения и компоненты с открытым исходным кодом, иностранное ПО применяется исключительно в формате open-source и развертывается внутри периметра группы, — говорится в инвестиционном проспекте компании. — Операционные системы и криптографические модули переведены на Linux, а управление библиотеками и пакетами осуществляется через внутренние репозитории».

Структура мирового рынка электронных закупок

На рынке электронных закупок в регулируемом сегменте представлены электронные платформы для проведения закупок. В нерегулируемом сегменте электронные закупки происходят в двух разных бизнес-моделях: при помощи специализированного ПО и сервисов, интегрированных в бизнес заказчика, и независимых B2B-маркетплейсов.

В регулируемом сегменте ключевым драйвером развития электронных закупок как в развитых, так и в развивающихся странах стало вступление в силу законодательства, регламентирующего обязательное проведение закупок в электронном формате. Благодаря этому доля электронных закупок от общего объема регулируемых закупок составляет более 80–90% как в развитых странах (США, Германия, Великобритания), так и в развивающихся странах (Китай, Индия, Бразилия), что соответствует уровню закупок в России.

Подход к централизации закупок может отличаться. В США, Германии и Китае есть централизованные платформы для проведения федеральных закупок, и при этом на уровне регионов и субъектов могут существовать локальные платформы для закупок региональных и муниципальных органов власти. Другие страны, такие как Великобритания, Бразилия и Индия, обладают единой площадкой для проведения всех государственных закупок, которая контролируется государственными структурами.

В сегменте коммерческих закупок развитие электронного формата происходило в результате как появления спроса на повышение прозрачности и операционной эффективности со стороны крупнейших компаний, так и формирования предложения со стороны разработчиков и провайдеров ПО и развития маркетплейсов.

Исторически цифровизация закупок в мире развивалась вследствие появления специализированных решений для управляющих закупками и внедрения сквозных SRM-систем, а также модулей по управлению закупками в рамках ERP-систем. Дальнейшее развитие данных решений привело к созданию на их основе собственных порталов крупных игроков для объявления закупок и проведения конкурентных процедур. Проникновение использования специализированного ПО и сервисов для цифровизации закупок находится на относительно высоком уровне: по опросу PwC, доля компаний, использующих специализированное ПО и сервисы для закупок, в Европе составила 41%, в Азии 39%, в Северной и Латинской Америке — 38%.

По мере увеличения количества поставщиков и закупщиков, использующих специализированные решения, на глобальном рынке были запущены облачные сервисы (например, SAP Ariba и Coupa BSM), позволяющие поставщикам и закупщикам иметь доступ ко всем существующим закупкам на рынке. При этом, в дополнение к сервису закупок и базе поставщика, данные решения также позволяют проводить проверку контрагентов, осуществлять документооборот, отслеживать статус выполнения каждой закупки, проводить аналитику и т. д.

Крупнейшими компаниями, предлагающими решения по автоматизации закупок, являются SAP, Coupa, Oracle, Jaggaer, Synertrade, Proactis, Mercado Eletronico, GEP, Ivalua и др. Большинство из них представлены глобально, но Mercado Eletronico специализируется на рынках Латинской Америки.

Формирование рынка B2B-маркетплейсов происходило как за счет выхода в данный сегмент B2C-игроков (Amazon, Alibaba, JD.com), так и за счет перехода в онлайн-формат компаний с историческим B2B-фокусом (разработка каталога продукции и цен), таких как Thomasnet, Mercato, Indiamart, Applegate и cross-border (кросс-платформенных) платформ Made-in-china.com, Globy и Global Sources.

Исторически потребителями специализированного ПО и сервисов являлся крупный и средний бизнес, который проводил через электронные платформы как регулярные стандартизированные закупки, так и уникальные крупные закупки, для которых поставщики разрабатывали персонализированное предложение. B2B-маркетплейсы исторически больше работали с малым бизнесом, предлагая возможность упростить и цифровизировать стандартизированные закупки. На текущий момент B2B-маркетплейсы и специализированные ПО и сервисы конкурируют между собой за потребителя в сегменте регулярных и стандартизированных закупок. При этом они дополняют друг друга с точки зрения общего рынка электронных закупок, так как часть клиентов и типов закупок компаний не могут быть осуществлены на обеих платформах.

Объем российского рынка электронных закупок и его сегментов

Рынок электронных закупок в России в 2025 г. превысил 53 трлн руб., в 2020-2025 гг. он рос на 11,1% в год, следует из данных Kept. По итогам 2025 г. доля сегмента регулируемых закупок оценивается в 43% (22,9 трлн руб.), в то время как на сегмент нерегулируемых закупок пришлось 57% (30,3 трлн руб.), на сегмент 44-ФЗ — 12,1 трлн руб., на сегмент 223-ФЗ — 8,7 трлн руб., на имущественные торги — 1,2 трлн руб., на 615 ПП — 800 млрд руб., на ЗМО (закупки малого объема) — 200 млрд руб.

Данные по регулируемым закупкам являются более прозрачными, чем по нерегулируемым, так как в соответствии с законодательством все закупки за исключением части закрытых торгов и ЗМО публикуются в открытом доступе в ЕИС «Закупки». В нерегулируемом сегменте основным способом проведения закупок являются офлайн-закупки.

Критерий Федеральные электронные площадки Независимые электронные площадки B2B-РТС Сбер АСТ Росэлторг ТЭК-Торг ЭТП ГПБ ТендерПро Bidzaar Фабрикант Количество поставщиков по 44-ФЗ 94053 73020 64473 27035 21016 н/д н/д н/д Количество закупщиков 44-ФЗ 42461 30655 20991 8047 6998 н/д н/д н/д 223-ФЗ 10851 3030 3091 1309 2599 н/д н/д н/д Коммерческие закупки 2305 199 664 285 601 413 941 162 Количество процедур 44-ФЗ 940878 524075 503120 153004 98958 н/д н/д н/д 223-ФЗ 252458 53410 93306 28484 46501 н/д н/д н/д Имущественные торги 109357 79352 61350 3239 2941 н/д н/д 7136 615-ПП 25209 5079 8633 14 90 н/д н/д 271 Доля на рынке по количеству процедур Доля на рынке по количеству процедур 44-ФЗ 0.38 0.21 0.2 0.06 0.04 н/д н/д н/д 223-ФЗ 40,00% 8,00% 15,00% 5,00% 7,00% н/д н/д н/д Имущественные торги 38,00% 28,00% 21,00% 1,00% 1,00% н/д н/д 0.02 615-ПП 64,00% 13,00% 22,00% 0,04% 0,20% н/д н/д 1,00% Коммерческие закупки 41,00% 1,00% 4,00% 12,00% 10,00% 0.18 0.09 2,00% Сервисы SRM/ERP Да Нет Нет Нет Да Нет Да Нет КИМ Да Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет НСИ Да Нет Нет Да Да Да Нет Нет Финансовые сервисы Да Да Да Да Да Нет Да Да

Закупки в электронном виде осуществляются следующими способами: закупки на независимых площадках (данный подход подразумевает размещение извещения о проведении закупки на электронных площадках, в котором могут принять участие все зарегистрированные на площадке поставщики); закупки через кэптивный портал (компании могут создавать собственные порталы на сайте в виде электронных торговых площадок и корпоративных интернет-магазинов или используя функционал SRM-систем); закупки на B2B-маркетплейсах (механизм проведения закупок на B2B-маркетплейсах схож с B2C-маркетплейсами, позволяя закупщику выбирать наиболее подходящее предложение из опубликованных на маркетплейсе).

Рынок нерегулируемых электронных закупок в России в 2025 г., по оценкам Kept, составил 30 трлн руб. Из них по 14 трлн руб. пришлось на независимые площадки и кэптивные закупки, 2 трлн руб. — на маркетплейсы. В 2020–2025 гг. сегмент нерегулируемых электронных закупок рос на 23,6% в год, уровень проникновения электронного формата составляет 25,1%. По прогнозам, в 2025–2030 гг. сегмент будет расти на 14,8% в год и к 2030 г. составит 60,6 трлн руб.

Основными игроками в данном сегменте являются: федеральные электронные площадки (ZakazRF, электронная торговая площадка (ЭТП) «Рад», «Росэлторг», «Сбербанк-АСТ», «РТС-Тендер», ЭТП Газпромбанка, ЭТП НЭП, ЭТП ТЭК-Торг); специализированные электронные площадки (например, в сфере капитального ремонта), коммерческие независимые электронные площадки, кэптивные электронные площадки, B2B-маркетплейсы и КИМ (собственные электронные площадки компаний-заказчиков).

В сегменте регулируемых закупок проведение закупок по 44-ФЗ, включая ЗМО, возможно исключительно на 8 аккредитованных электронных площадках. Для остальных сегментов законодательных требований к выбору определенных площадок не установлено, действуют лишь общие технические условия (наличие ЭЦП, требуемый уровень защиты информации). Ключевым конкурентным преимуществом является база активных заказчиков и поставщиков. Таким образом, конкуренция на рынке электронных регулируемых закупок в основном происходит между ограниченным числом федеральных электронных площадок за привлечение и удержание максимально широкой базы участников.

В рамках закупок по 44-ФЗ топ-площадками являются «РТС-Тендер», «Росэлторг» и «Сбербанк-АСТ», на них приходится 79% от всех закупочных процедур. У них же наибольшая активная база поставщиков по 44-ФЗ (более 50 тыс.) и наибольшее число активных заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По 223-ФЗ на топ-3 электронных площадок приходится 63% от всех закупочных процедур, лидером является «B2B-РТС».

В сфере имущественных торгов 87% процедур приходится на ТОП-3 поставщиков — «B2B-РТС», «Сбербанк-АСТ» и «Росэлторг». По 615-ПП 98% процедур также сосредоточены на трех крупнейших площадках, при этом доля «B2B-РТС» составляет 64%. В сегменте ЗМО доля «B2B-РТС» составляет 66%. В сегменте коммерческих процедур на «B2B-РТС» приходится 41%, на «ТендерПро» — 18%, на «ТЭК-Торг» и ЭТП ГПБ — по 12% и 10% соответственно.

Рынок специализированных решений для автоматизации закупок

Также в России сформировались рынки специализированных решений для автоматизации закупок (SRM-системы) и сопутствующих сервисов для электронных закупок. Данные рынки нельзя разделить на регулируемый и нерегулируемый, так как одни и те же провайдеры специализированного ПО и сервисов оказывают услуги как коммерческим компаниям, так и государственным игрокам.

SRM-системы — это специализированное ПО для комплексного управления закупками и поставщиками. Прочие сопутствующие сервисы — это решения, которые напрямую не выступают агрегаторами для автоматизации закупок, но в то же время являются неотъемлемой частью процесса закупок как в электронном, так и неэлектронном виде. Наиболее крупными являются: услуги проверки контрагентов, услуги по НСИ (нормативная и справочная информация), услуги по разработке КИМ и т. д.

К смежным рыночным сегментам, не входящим в сегмент рынка автоматизации закупок, относятся ERP-системы. Данные системы используются для цифровизации и управления ресурсами организации, включая финансы, складские запасы, производство и закупки. Отдельные модули ERP-систем могут быть использованы компаниями для управления закупками и закупочными процедурами.

Рынок специализированных решений для автоматизации закупок (SRM-систем) в 2020-2025 гг. в среднем рос на 30,6% в год и в 2025 г. составил 3,5 млрд руб., следует из данных Kept. Ключевым фактором роста являлся уход иностранных SRM-решений (SAP и Oracle) и развитие предложения со стороны российских разработчиков. При этом в 2020–2023 гг. наблюдался дефицит предложения на рынке в связи с резко увеличившимся спросом на решения для автоматизации закупок.

Крупнейшими игроками на рынке являются Naumen, «B2B-РТС», «Фогсофт» и др. В 2025-2030 гг. рынок будет расти на 13,8% в год и к 2030 г. составит 6,7 млрд руб. У рынка есть потенциал, так как в 2024 г. только 29,3% компаний среднего и крупного бизнеса использовали специализированное ПО для управления закупками.

Рынок сопутствующих сервисов для автоматизации закупок в 2020–2025 гг. рос на 16,5% в год и составил к 2025 г. 11 млрд руб. В 2025-2030 гг. рынок будет расти на 12% в год, к 2030 г. он составит 33,7 млрд руб. Дополнительный объем рынка к 2030 г. на сумму 14,2 млрд руб. будет создан за счет развития новых сервисов, которые будут интегрированы игроками и будут предлагаться как закупщикам, так и поставщикам.