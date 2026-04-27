Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки»

С целью получения дополнительной прибыли испытывающая финансовые трудности Intel продает чипы, имеющие дефекты. Компания пользуется возросшим спросом для сбыта продукции, которая ранее попадала в категорию «брак».



Бракованные чипы поправили положение

По итогам I квартала 2026 г. Intel продемонстрировала неожиданный рост финансовых показателей, полученный в том числе благодаря продаже бракованных чипов, пишет Tom's Hardware.

Ощутимую прибыль компании приносят продажи чипов с дефектами, которые, «возможно, были бракованными или имели низкую производительность». Такие разъяснения отдела по связям с инвесторами Intel получил аналитик технологической отрасли Бен Баджарин (Ben Bajarin), о чем он заявил в своих соцсетях.

Результаты квартала оказались значительно лучше ожиданий. Выручка Intel составила $13,6 млрд против прогноза в $12,36 млрд, а валовая прибыль (без учета GAAP) достигла 41%, что значительно выше прогнозируемых компанией 34,5%.

В последние годы крупный производитель микросхем находился в сложной финансовой ситуации. 2024 г. компания завершила с крупнейшим убытком в своей истории. С начала 2024 г. по середину августа ее акции подешевели более чем на 59%, как писал CNews.

Клиенты скупают все

По словам Баджарина, клиенты Intel скупают все, включая низкокачественные процессоры. Вместо того чтобы выбрасывать, Intel «отсортировала» их и продала, обозначив как модели с более низкими характеристиками.

В процессе производства не все чипы получаются одинаковыми. Кристаллы, вырезанные с краев пластины, как правило, имеют более низкое качество, больше дефектов и более низкую производительность, чем вырезанные из центра. Несоответствующие спецификациям для высокопроизводительной модели, но пригодные для использования, чипы Intel не отбраковывает, а пускает в продажу по более низкой цене.

«Спрос огромен. Мы очень усердно работаем с нашей командой, чтобы обеспечить выполнение этого спроса, но нам все еще не хватает продукции, потому что спрос со стороны клиентов постоянно растет», — приводит издание Datacenterdynamics слова генерального директора компании Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) во время телефонной конференции с инвесторами по итогам отчетного периода.

Другие методы закрыть финансовую дыру

Лип-Бу Тан был назначен гендиректором Intel в марте 2025 г., чтобы исправить ошибки предыдущего руководства. Работы у него еще много, поскольку I квартал 2026 г. все еще закончился с чистым убытком — в размере $4,28 млрд, по данным Datacenterdynamics.

В марте 2026 г. Intel объявила повышение цен на свои процессоры потребительского уровня, то есть Core. Как ожидается, удорожание будет рассредоточено на несколько периодов, и первый, по всей видимости будет самым масштабным с точки зрения количества затронутых моделей.

В III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября) компания сумела вернуться к чистой прибыли за счет радикального сокращения операционных расходов, в том числе выплат персоналу. Очутившись в кресле СЕО, Тан сразу начал реформировать Intel, и сокращение штата во имя урезания расходов было одной из главных его целей. За 30 недель корпорация уволила около 20,5 тыс. человек.