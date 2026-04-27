Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки»

С целью получения дополнительной прибыли испытывающая финансовые трудности Intel продает чипы, имеющие дефекты. Компания пользуется возросшим спросом для сбыта продукции, которая ранее попадала в категорию «брак».

Бракованные чипы поправили положение

По итогам I квартала 2026 г. Intel продемонстрировала неожиданный рост финансовых показателей, полученный в том числе благодаря продаже бракованных чипов, пишет Tom's Hardware.

Ощутимую прибыль компании приносят продажи чипов с дефектами, которые, «возможно, были бракованными или имели низкую производительность». Такие разъяснения отдела по связям с инвесторами Intel получил аналитик технологической отрасли Бен Баджарин (Ben Bajarin), о чем он заявил в своих соцсетях.

Результаты квартала оказались значительно лучше ожиданий. Выручка Intel составила $13,6 млрд против прогноза в $12,36 млрд, а валовая прибыль (без учета GAAP) достигла 41%, что значительно выше прогнозируемых компанией 34,5%.

На фоне растущего спроса Intel начала продавать чипы с дефектами

В последние годы крупный производитель микросхем находился в сложной финансовой ситуации. 2024 г. компания завершила с крупнейшим убытком в своей истории. С начала 2024 г. по середину августа ее акции подешевели более чем на 59%, как писал CNews.

Клиенты скупают все

По словам Баджарина, клиенты Intel скупают все, включая низкокачественные процессоры. Вместо того чтобы выбрасывать, Intel «отсортировала» их и продала, обозначив как модели с более низкими характеристиками.

В процессе производства не все чипы получаются одинаковыми. Кристаллы, вырезанные с краев пластины, как правило, имеют более низкое качество, больше дефектов и более низкую производительность, чем вырезанные из центра. Несоответствующие спецификациям для высокопроизводительной модели, но пригодные для использования, чипы Intel не отбраковывает, а пускает в продажу по более низкой цене.

«Спрос огромен. Мы очень усердно работаем с нашей командой, чтобы обеспечить выполнение этого спроса, но нам все еще не хватает продукции, потому что спрос со стороны клиентов постоянно растет», — приводит издание Datacenterdynamics слова генерального директора компании Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) во время телефонной конференции с инвесторами по итогам отчетного периода.

Другие методы закрыть финансовую дыру

Лип-Бу Тан был назначен гендиректором Intel в марте 2025 г., чтобы исправить ошибки предыдущего руководства. Работы у него еще много, поскольку I квартал 2026 г. все еще закончился с чистым убытком — в размере $4,28 млрд, по данным Datacenterdynamics.

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

В марте 2026 г. Intel объявила повышение цен на свои процессоры потребительского уровня, то есть Core. Как ожидается, удорожание будет рассредоточено на несколько периодов, и первый, по всей видимости будет самым масштабным с точки зрения количества затронутых моделей.

В III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября) компания сумела вернуться к чистой прибыли за счет радикального сокращения операционных расходов, в том числе выплат персоналу. Очутившись в кресле СЕО, Тан сразу начал реформировать Intel, и сокращение штата во имя урезания расходов было одной из главных его целей. За 30 недель корпорация уволила около 20,5 тыс. человек.

Анна Любавина

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

