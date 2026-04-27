Евросоюз ввел новые санкции в отношении российских разработчиков БПЛА и поставщика электроники

Евросоюз утвердил новый, 20-й пакет санкций против России. Усилены санкции против рублевого стейблкоина А7А5, введены санкции против компании «Ракурс» (разработчик топографической платформы Photomod), МФТИ, ряда разработчиков БПЛА и поставщика электроники.

Новые санкции в отношении А7А5

Евросоюз ввел новый, 20-й пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте журнала Европейского союза. В числе прочего, санкции введены против киргизской компании «ТенгриКоин», выступающей разработчиком платформы «Мир» для рублевого стейблкоина A7A5.

Санкции против самого А7А5 были введены в конце 2025 г. в рамках предыдущего, 19-го пакета санкций. А7А5 является проектом банка ПСБ, чьими депозитами обеспечен стейблкоин, и финансирует «ВЭБ.РФ». В 2025 г. санкции были введены в отношении разработчика стейблкоина — российской компании А7 — и киргизских компаний «Олд ВектоР» и Frinex.

Санкции в отношении производителей радиоэлектронного оборудования

Среди российских разработчиков телекоммуникационного оборудования санкции были введены в отношении «Ижевского радиозавода» (ИРЗ), производящего бортовые и радиотехнические комплексы, навигационную аппаратуру, телекоммуникационное оборудование и оборудование для нефтедобычи. Отдельно санкции введены против «дочек» предприятия — «ИРЗ-ТЭК» и «ИРЗ-Связь».

Санкции были введены в отношении ряда разработчиков радиоэлектроники: «Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.И. Берга», НПО «Импульс» («дочка» «Алмаз-Антей»), «Нижегородское объединение им. М.В. Фрунзе», «Научно-производственное объединение автоматики им. академика И.П. Семихатова».

Евросоюз ввел новые санкции против российских компаний

Также санкции были введены в отношении гендиректора ОПК («Объединенная приборостроительная корпорация», входит в состав госкорпорации «Ростех») Сергея Сахненко и его заместителя Ахмета Беккиева. ОПК в том числе занимается разработкой военной радиоэлектроники. Санкции были введены в отношении гендиректора «Агентства перспективных технологий» (разрабатывает, в том числе, волоконно-оптические технологии) Андрея Стрельченко.

Санкции в отношении ИТ-компаний

Санкции были введены в отношении компании «К-Технологии», занимающейся разработкой комплексных систем безопасности, систем поддержки принятия решений и ситуационных центров для органов исполнительной власти, средств наземной подвижной связи, бортовых и стационарных средств связи и управления для навигации, космической бортовой аппаратуры связи и навигации.

Санкции были введены в отношении компании «Ракурс» и ее гендиректора Виктора Адрова. «Ракурс» поставляет топографические данные и спутниковые снимки для Минобороны, в том числе компания создала фотограмметрическую систему Photomod. Также под санкции попала казанская компания «Научно-производственное объединение вычислительных систем», занимающаяся заказной разработкой ПО, и ИТ-компании «Ломос» и «Эффектек».

Санкции в отношении разработчиков БПЛА

Санкции введены в отношении Московского физико-технического института (МФТИ, «Физтех»). Причиной является наличие программ подготовки специалистов для управления БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и сотрудничество с такими производителями БПЛА, как «Алмаз-Антей», «Кронштадт» и «Геоскан».

Под санкции попал целый ряд производителей дронов: «Технодрон», «Атлант-Агро» (дроны «Молния», «Гром» и др.), ГК «Гаскар» (дроны «Сибирь» и «Сибирячок», а также электронные компоненты и ПО для них), СК «Пиранья» (разработчик FPV-«Пиранья»), оптико-механическое бюро «Астрон» (производит дроны «Курс», FPV-дроны «Гранат» и систему аналитики «Блэкпост-4Т»), «Аэро-Хит» (БПЛА «Велес»), «Копром» (FPV-дроны «Бекас»), «КлеверКоптер» (дроны «Курьер»).

Также санкции введены в отношении Ольги Соколовой, гендиректора компании «Уамок», разрабатывающей FPV-дроны «Корт», «Барс», «Оса» и «Бумеранг». Также «Уамок» владеет контрольными долями в разработчиках дронов КБ «Атамановка» и РБС «Хартия». Кроме того, санкции были введены в отношении гендиректора Специальной экономической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан, там производятся дроны «Герань») и гендиректора «Центра комплекса беспилотных технологий» (разработчик FPV-дронов) Олега Косолапова.

Санкции в отношении поставщиков электронных компонентов

Под санкции попал ряд поставщиков электронных компонентов: «Эдвард Планет», «Чейнчип» (ChainChip), «Гадерия» («Гамма-Плюс», поставляет USB-контроллеры, светодиоды, оптические сенсоры, платы для разработки на FPGA и программные матрицы FPGA).

Санкции в отношении китайских поставщиков электроники

Также санкции были введены в отношении целого ряда компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции, якобы сотрудничающих с Россией. В частности, санкции были введены в отношении китайского производителя полупроводниковой продукции Yangzhou Yangjie Electronic Technology, якобы поставляющей продукцию российской «МТ Системс».

Также санкции были введены в отношении китайской Brightmile, якобы поставляющей микроэлектронную продукцию для российских компаний «Элсап» и «Магнетон». Кроме того, санкции были введены в отношении компании EDM из ОАЭ, поставляющей электронную продукцию и аналитические системы для научных лабораторий. В ЕС утверждают, что данная компания якобы сотрудничает с российской «Бизнес-Менеджмент».

Игорь Королев

