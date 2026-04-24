«Элемент» приобрел китайского поставщика оборудования через подконтрольную структуру

Через подконтрольное юрлицо микроэлектронный холдинг «Элемент» консолидировал 100% китайского поставщика. Только за 2025 год структуры «Элемента» потратили на закупки у китайского посредника 364 млн руб.

Владение китайской компанией

Как стало известно CNews, АО «Контракт Холдинг» (подконтрольное ПАО «Элемент») владеет 100% долей в китайской компании, через которую осуществляются, в том числе, закупки технологического оборудования для компаний холдинга. Это следует из отчетности компании за 2025 г.

Согласно документу, в составе финансовых вложений АО «Контракт Холдинг» числится вклад в 100% уставный капитал компании (в открытой отчетности ее название присутствует, однако CNews не публикует его) на сумму 12,7 млн руб. Фактический контроль над китайским активом, в свою очередь, принадлежит ПАО «Элемент». Согласно пояснениям в отчетности, права по акциям АО «Контракт Холдинг» с 5 сентября 2023 г. переданы в доверительное управление ПАО «Элемент» на основании договора с ООО «Альтернатива».

В группе «Элемент» не ответили на запрос о том, какое оборудование поставляется и каковы параметры покупки.

Связь с проектом «Кубик»

Китайская компания является поставщиком оборудования для группы. Так, в 2025 г. АО «Контракт Холдинг» приобрело у нее товары на общую сумму 364 млн руб. Для сравнения: в 2024 г. этот показатель составлял 62,8 млн руб. Рост закупок через собственного китайского поставщика за год составил почти шесть раз.

Поставки оборудования могут связаны с различными проектами «Элемента». Например, в отчетности АО «Отраслевые решения» (структуры «Элемента», созданной для реализации проекта «Кубик») за 2025 г. числится договор с купленной китайской компанией на приобретение оборудования. Аудиторы среди рисков «Отраслевых решений» указывают, что возможна «несвоевременная поставка оборудования повлечет возникновение риска задержки начала производства и увеличение срока инвестиционного этапа проекта, и, как следствие, невозможность достижения основной цели — получение прибыли».

Как писал CNews в марте 2024 г., ГК «Элемент» планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния. Тот самый проект «Кубик». В «Элементе» к 2030 г. рассчитывают вывести его на проектную мощность 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния и обеспечить до 60% спроса в России.

Знакомый с планами «Элемента» собеседник «Коммерсанта» сообщал, что группа вложит в новое производство около 20 млрд руб.

Другие проекты «Элемента»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.