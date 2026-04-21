Знаменитому российскому производителю БПЛА не удалось взыскать со страховщиков 8,6 миллиардов

Производителю тяжелых беспилотников АО «Кронштадт» суд отказал в запросе на взыскание со страховой компании «Сбербанк страхование» больше 8 млрд руб. Они пригодились бы российскому флагманскому предприятию, которое само получило от контрагентов исков на сумму в 1,5 млрд.



В удовлетворении иска отказано

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) АО «Кронштадт» к страховой компании «Сбербанк страхование», выяснили «Ведомости».

Иск на сумму на 8,6 млрд руб. «Кронштадт» подал в сентябре 2025 г. В ноябре в качестве третьего лица было привлечено АО «Российская национальная перестраховочная компания».

Причины претензии не уточняются, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

«Кронштадт» Производитель тяжелых беспилотников АО «Кронштадт» может обжаловать решение суда

АО «Кронштадт» — один из флагманов российского рынка беспилотников. Компания известна своими проектами БПЛА «Орион», «Иноходец», а также заводом серийного производства беспилотников в Дубне.

Возможная причина иска

Иск может быть попыткой возмещения ущерба, который был нанесен заводу в Дубне в результате атаки, полагает один из источников издания. Один из местных сайтов сообщал в мае 2025 г. о взрывах в окрестностях города и пожаре на производственной площадке «Кронштадт».

Дело рассматривалось в закрытом режиме, что само по себе нетривиально для арбитражного процесса и может указывать на наличие гостайны в представленных доказательствах либо на коммерческую тайну сторон, отметила руководитель представительства «Юрэнергоконсалта» Лариса Устинова. Поводом для отказа в иске могло послужить признание события форс-мажором, хотя современные договоры по страхованию таких объектов должны эти риски учитывать, добавила эксперт.

«Кронштадт» может подать апелляцию, но его шансы оспорить решение суда Устинова оценивает как незначительные. Секретность может существенно ограничивать возможность апеллировать к публично известным правовым позициям при обжаловании.

Дело может кончиться банкротством

Отказ суда в иске на 8,6 млрд руб. на фоне многочисленных претензий в адрес АО «Кронштадт» усиливает финансовое давление, лишая предприятие крупной суммы, на которую могло рассчитывать руководство для исполнения обязательств, прокомментировала старший партнер, руководитель практики разрешения споров и банкротств «АНВИ консалтинга» Анна Сафонова.

Производитель БПЛА в последнее время сам получил ряд исков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки, а ООО «СКБ электронного приборостроения» в марте 2026 г. даже сообщило о намерении обратиться с заявлением о банкротстве «Кронштадта» в связи с неуплатой 9,2 млн руб. за поставленные изделия. Компенсация от «Сбербанк страхование» могла бы в большей степени перекрыть многочисленные финансовые претензии со стороны других истцов к «Кронштадту», сказала Устинова.

Проигрыш в суде по иску к страховой компании для «Кронштадта» может обернуться дефицитом оборотных средств и ухудшением устойчивости, полагает Сафонова. Для рынка и контрагентов подобные решения часто становятся сигналом о возможном ослаблении позиций, что способно снизить доверие со стороны партнеров, кредиторов и инвесторов, затруднить привлечение финансирования или заключение новых контрактов, пояснила юрист.

Такой вал исков может создать предпосылки для банкротства, а возможный уход с рынка производителя тяжелых беспилотников, скорее всего, нанесет ущерб стратегической обороноспособности страны, если не будут найдены механизмы стабилизации ситуации, считает партнер Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева.

Долги «Кронштадта»

Ка писал CNews со слов своего собеседника на рынке беспилотников, последние два года «Кронштадт» испытывает «серьезные финансовые проблемы». Среди причин он выделил выход в 2022 г. ключевого акционера холдинга АФК «Система», который долгое время был стратегическим инвестором и основным источником финансирования «Кронштадта». Проекты по строительству завода в Дубне и параллельное выполнение масштабных госконтрактов требовали гигантских вложений. Негативное влияние оказали также санкции и удорожание компонентов.

«Кронштадт групп» изначально была частью группы компаний «Транзас», занимающейся производством высокотехнологичесных решений для морской отрасли. В 2015 г. АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4,8 млрд руб., а в 2021 г. перестала быть держателем контрольного пакета акций.

Летом 2025 г. стало известно о том. что «Кронштадт» завален исками. За три летних месяца их сумма превысила 600 млн руб., а за полгода — 1,5 млрд руб. Уже тогда эксперты стали предполагать банкротство предприятия.