Китайцам не дали купить компанию, выпускающую светодиоды в Голландии, из-за угрозы нацбезопасности США

Срыв сделки между Sanan и Lumileds

Сделка, в рамках которой ведущий китайский производитель светодиодов Sanan Optoelectronics планировал получить полный контроль над своим конкурентом из Нидерландов – Lumileds, не состоится.

По сообщению South China Morning Post, Sanan и ее малазийский партнер отозвали предложение, встретив активное сопротивление со стороны властей США. Сделка предусматривала переход 100% долей в частной Lumileds в собственность Sanan, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже, за $239 млн в деньгах.

В случае успеха Sanan заполучила бы в свое распоряжение производственные мощности Lumileds и ее «дочек» в Азии и Европе. В частности, у нидерландской компании имеются производственные площадки в Сингапуре и Малайзии, отмечает Asia Business Daily.

Sanan Optoelectronics выпускает полупроводниковые пластины, в том числе светодиодные, кремниевые подложки, светодиоды, фотодиоды, силовую электронику, а также лазеры.

Lumileds, в прошлом входившая в состав Phillips Lighting, тоже производит светодиоды, больше половины продаж компании приходится на клиентов из отрасли автомобилестроения.

Отказ CFIUS

О намерении приобрести Lumileds Sanan и ее партнер из Малайзии объявили в конце 2025 г. Покупка позволила бы китайцам быстро нарастить производственные мощности за рубежом и обеспечить надежные поставки иностранным клиентам.

Сделки такого масштаба осуществляются с одобрения регулирующих органов, позиция которых релевантна для ее сторон. В случае с Lumileds согласие США имело для Sanan важное значение, попытка проигнорировать регулятора могла обернуться для компании закрытием большого и богатого североамериканского рынка.

Однако заручиться поддержкой Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) потенциальным участникам сделки в ходе нескольких раундов переговоров не удалось. Регулятор остался твердо убежден в недопустимости сделки, окрестив ее несущей «неустранимые риски национальной безопасности США». Таким образом, сделка фактически оказалась сорвана.

Как отмечает ESM China, срыв сделки не повлечет каких-либо штрафных санкций для Sanan. В компании уверены, что он никак не отразится на финансовом положении, устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе.

Привлекательный актив

По оценке TrendForce, Lumileds занимает третье место в мире по продажам светодиодов для автомобильной светотехники, уступая только OSRAM (Германия) и Nichia (Япония).

Компания также входит в число участников цепочки поставок корпорации Apple – выпускаемые ей светодиоды используются в iPhone, на их основе изготавливается встраиваемая в смартфон фотовспышка.

Кроме того, в сегменте премиального и нишевого освещения Lumileds занимает седьмое место в мире и пользуется широким доверием среди производителей осветительных приборов в Европе и Северной Америке, отмечает TrendForce.

Попытка номер два

Примечательно, что китайцы и ранее пытались приобрести Lumileds, но безуспешно. Так, в марте 2015 г. тогдашний ее владелец в лице Philips договорилась с китайским инвестиционным фондом Go Scale Capital о продаже ему доли в Lumileds в размере 80,1%. Но CFIUS сделку заблокировала, и та была отменена в январе 2016 г.

Избавиться от своей доли в Lumileds Philips все же сумела, продав 80,1% компаниям, аффилированным с американской управляющей компанией Apollo Global Management. Сделка была закрыта в июле 2017 г.

Кейсы FTDI и Newport Wafer Fab

Также китайский бизнес проявлял интерес к британскому чипмейкеру Newport Vishay (ранее – Newport Wafer Fab). В 2021 г. его пыталась купить Wingtech Technolog, через свою нидерландскую «дочку» Nexperia. которая, в 2017 г. откололась от другого производителя полупроводников из Нидерландов – NXP Semiconductors – и затем стала собственностью Wingtech. Практически сразу же после завершения сделки Newport Wafer Fab без объяснения причин разорвала все контракты с клиентами из США.

В 2022 г. правительство Великобритании, обязало Nexperia отказаться от сделки и найти для Newport Wafer Fab более подходящего, по мнению министров, покупателя. Таковым в итоге стала компания Vishay Intertechnology из Пенсильвании (США), которой покупка британского актива обошлась в $177 млн.

Руководство Nexperia вмешательством властей Великобритании и исходом дела оказалось не слишком довольно, охарактеризовав меры, принятые правительством, как «неожиданные и несправедливые» (“unexpected and wrongful”).

В 2025 г. власти Великобритании заставили китайскую FTDI Holding, владевшую тогда более чем 80-процентной долей в капитале шотландского чипмейкера FTDI, в срочном порядке избавиться от актива, который сочли имеющим стратегическое значение для страны.