Московский каршеринг бужет проверять клиентов на опьянение с помощью мини-игр

Все компании каршеринга в Москве ввели обязательную проверку состояния арендаторов перед поездкой, чтобы выяснить: в трезвом ли сознании водитель, который хочет взять машину и нет ли у него психических нарушений. Обещают, что сама проверка через мини-игры занимает не более 15 секунд — при условии, что шофер в хорошей когнитивной форме. Мобильное приложение, где арендуешь машину, предложит сыграть в мини-игру, например, на дисплее загорается кнопка и нужно успеть нажать на нее за пару секунд. Проиграл в игре — иди пешком или вызывай такси.

Экспериментальный режим

Перед поездкой на каршеринге водителям в Москве предложат пройти тест через мини-игры, чтобы определить их скорость реакции, пишет ТАСС. Перед арендой машины мобильное приложение предложит пройти проверку, особенно если поездка должна состояться ночью или рано утром.

По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) города Москвы, в апреле 2026 г. все московские компании каршеринга теперь будут применять когнитивные тесты в виде мини-игры на реакцию для проверки водителя перед поездкой.

Каршеринг — вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договоренности).

«Теперь все операторы аренды внедрили в свои приложения короткие когнитивные тесты. Они помогают водителям объективно оценивать свою концентрацию в периоды повышенного риска: ночью и ранним утром. Это важный шаг к снижению аварийности и более ответственному поведению на дорогах», — пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Перед арендой автомобиля пользователям может быть предложено пройти короткий тест, направленный на оценку реакции и концентрации. Тестирование включает задания на скорость и внимательность, в частности необходимость быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные изображения или выполнить другие задания на реакцию.

Московские операторы каршеринга начнут отсеивать клиентов через мини-игры, водители должны доказать, что они не «овощи» и не завсегдатаи баров

20 апреля 2026 г. известно о трех мини-играх (зараз выпадает только одна): расставить цифры в нужном порядке, выбрать на экране нужные картинки или пройти задание на скорость кликов. Например, на дисплее загорается кнопка и нужно успеть нажать на нее за пару секунд. Такие игротеки будут появляться на экране только в определенную часть суток: с позднего вечера и до раннего утра.

По данным Дептранса, всего дается 15 секунд. Справились — поезжайте. Не справились — аренда не блокируется, но выскочит уведомление: реакция замедлена, лучше за руль не садиться.

Мнения разошлись

«У вас короткая поездка до метро, условно 10 минут. При этом ты еще ломаешь голову над задачей, которая для тебя нетипичная. Это может вызвать раздражение водителей. Люди просто могут не хотеть это проходить. В принципе, любой человек сознательного возраста уже может решить простейшие задачи. Я проведу параллель, что в дайвинге, когда людей обучают глубоководным погружениям 40 плюс метров, там просят арифметикой заняться на глубине. И потом, когда ты понимаешь, что засекается время, тебе показывают, что то, что ты наверху решаешь за секунды, внизу тебя уходит на это почти несколько минут, и ты понимаешь, что у тебя сознание работает иначе. То есть, в принципе, такие методики есть. И если они вдруг реально сработают и помогут выявлять людей, которые не должны быть за рулем в данный момент, то от этого, конечно, мы все только выиграем», — сказал Business FM ведущий программ телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев, хоть маркетологи в 2206 г. и называют это заботой о безопасности, но для пользователя это выглядит как экзамен перед свиданием. Мобильное приложения анализируют даже геолокацию: если вы пытаетесь взять машину рядом с рюмочной, шанс получить «алкоквиз» вырастает в разы. Ошибка может стоить дорого — ИТ-система просто пометит вас как неблагонадежного, что почти так же неприятно, как получить штраф от перекупов за нарушение условий сделки.

По мнению юриста по дорожно-транспортном происшествиям (ДТП) Олега Зорина, с юридической точки зрения, такой отказ в аренде — тонкий лед. Пользователь трезв, но программа решила иначе. Это может стать поводом для судебных разбирательств, если из-за ошибки приложения человек понес финансовые потери, подчеркнул эксперт.

Первопроходцы в тестах

В «Делимобиле» «алкоквиз» — проверка водителей на внимательность перед началом аренды — проводится еще с 2020 г.



«При разработке мы консультировались с наркологами и психиатрами, а также учитывали рекомендации полиции. Тест появляется в приложении в те часы, когда концентрация водителей снижается: вечером, ночью и ранним утром. Он оценивает когнитивные способности пользователя. На экране возникают цифры от 1 до 9 в случайном порядке, которые быстро меняются. Пользователю нужно за короткое время расставить их по возрастанию. Если тест не пройден, пользователь не будет допущен к управлению машиной. Алкотест не заменяет медицинское освидетельствование, но помогает снизить потенциальные риски на дороге. Прохождение теста не освобождает водителя от ответственности за соблюдение правил. Любые нарушения правил дорожного движения (ПДД) рассматриваются в соответствии с законом и условиями договора аренды», — отметила руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.

Спрос на каршеринг в России растет

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России, по итогам 2025 г. спрос на услуги каршеринга вырос на 10% по сравнению с 2024 г. Это связывают с высокой стоимостью автомобилей и их обслуживания, а также ростом числа платных парковок.

В 2025 г. число чеков на услуги каршеринга по всей России выросло на 10% год к году, средний чек — на 12%, до 629 руб. За счет этого продажи в сегменте выросли на 22%.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2025 г. на услуги каршеринга граждане потратили 63,8 млрд руб. — на 11,5% больше год к году. Рынок аренды и лизинга автомобилей за этот период увеличился на 12,4%, до 81,3 млрд руб.

В 2025 г. основной вклад в продажи каршеринга обеспечивали инфляционно-ценовой фактор, расширение сервиса операторов в регионы, рост платного парковочного пространства. Например, «Яндекс Драйв» в 2025 г. расширил географию присутствия в два раза и начал работать в Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске, Калининграде, а «Делимобиль» — в Ярославле, Краснодаре и Челябинске.

В BelkaCar ожидают, что спрос на каршеринг продолжит расти, что связано с повышением интереса ко внутреннему туризму и отказу от владения собственным автомобилем. В январе 2026 г. число чеков на услуги каршеринга выросло на 19% год к году, а средний чек — на 8%, до 719 руб.