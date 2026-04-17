ИИ-подразделение Sofltine выплатит дивиденды на 400 миллионов перед выходом на IPO

«Фабрика ПО» - кластер Softline, ориентированный на заказную разработку и ИИ, намерен выплатить дивиденды на сумму 400 млн руб. и выпустить конвертируемые привилегированные акции в качестве инструмента мотивации своих сотрудников. Данные шаги делаются в преддверии IPO компании.

Дивиденды «Фабрика ПО»

Компания «Фабрика ПО» (FabricaONE.AI, входит в группу «Софтлайн») планируется выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 400 млн руб., говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Это соответствует 25% от показателя NIC. В дальнейшем планируется ежегодно выплачивать дивиденды в размере 25-50% от показателя NIC. Согласно годовому отчета «Фабрика ПО», в 2025 г. компания направила на выплату дивидендов 590 млн руб.

Программа долгосрочной мотивации сотрудников «Фабрика ПО»

Одновременно компания сообщила о рассмотрении возможности внедрения программы долгосрочной мотивации сотрудников. С этой цель дополнительно будут выпущены конвертируемые привилегированные акции. До конвертации размер дивидендов по префам не должен будет превышать минимально установленный уставом - 1 коп. на одну акцию.

Программа рассчитана на три года после проведения IPO (первичное размещение акций) в случае его проведения. Первая консервация префов в обыкновенные акции и их распределение участникам мотивационной программы ожидается в течение года с даты IPO, но не ранее, чем через 180 дней после размещения. В результате конвертами участники мотивационной программы получат 5% от уставного капитала компании.

Оставшаяся часть мотивационной программы (9% от уставного капитала) будет реализована в течение двух лет. То есть всего на мотивационную программу будет направлено 14% от общего объема акций «Фабрика ПО». Ранее «Фабрика ПО» объявила о проведении внеочередного собрания акционеров, на рассмотрение которого будет вынесен вопрос о проведении допэмиссия путем выпуска привилегированных акций типов «А», «Б» и «В».

Ранее «Фабрика ПО2 объявила о планах проведения IPO, в ходе которого будет продано 15% акций компании. Вырученные средства полностью поступят в компанию и будут направлены на сделки по слиянию и поглощению (M&A).

Кому принадлежит «Фабрика ПО»

«Фабрика ПО» была создана в 2025 г. в рамках реорганизации группы «Софтлайн» (Softline). Данный кластер занимается искусственным интеллектом и разработкой заказного и тиражного ПО. Компанию возглавил Максим Тадевосян, ранее работавший в Rambler&Co.

Согласно годовому отчету «Фабрика ПО», «Сотфлайн» владеет в компании 68,5%, еще 11,6% принадлежат «Инвестпроектам» - «дочке» «Софтлайна»). Еще 19,9% принадлежат ЗПИФ «Аксиома Капитал», находящемуся под управлением «Баланс Эссет Менеджмент». В состав имущества данного фонда также входит «Аталайя», владеющая 42,6% акций «Софтлайна».

Финансовые показатели «Фабрика ПО»

Выручка «Фабрика ПО» в 2025 г. составила 25,5 млрд руб., увеличившись за год на 12,9%. Валовая прибыль выросла на 61% и составила 8,18 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 21,7% и составил 4,8 млрд руб.

Рентабельность по данной показателю составила 18,8% (рост - 1,3 процентных пункта). Чистая прибыль увеличилась на 4,6% и составила 2,9 млрд руб. Показатель NIC составил 1,6 млрд руб (снижение - 0,6%). Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 0,28 (увеличилось за год в 2,5 раза).

В структуре выручки на заказную разработку пришлось 18.17 млрд руб. (70% в общем объеме выручки), на консалтинг и интеграцию (подразделение «Борлас») - 4,65 млрд руб. 18%), она тиражное и промышленное ПО - 3 млрд руб. (12%).

Скорректированный показатель EBITDA по данным сегментам составил 3,04 млрд руб., 606 млн руб, и 1,16 млрд руб. соответственно. Рентабельность по данному показателю составила 17%, 13% и 39% соответственно.