Антицифрофизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

Банки России лишились доступа к сервису проверки паспортов. По предварительной информации, доступ закрыло МВД. Минцифры уверяет – система работает стабильно, но жалобы банков идут потоком. Это продолжается два дня – причины и сроки восстановления доступа не раскрываются.

Проверяйте вручную

Российские банки больше не могут пользоваться автоматизированной системой проверки подлинности паспортов, которая работала через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, это может быть связано с российским Министерством внутренних дел.

По его словам, неработоспособность системы проверки паспортов – это следствие некоего «технического сбоя на стороне МВД». Емелин подчеркнул, что причина этого сбоя в настоящее время не установлена.

Емелин сделал отдельный акцент на том, что доступа к сервису лишились даже банки, на руках у которых есть «все необходимые аттестаты».

Кто и почему закрыл доступ к системе - вопросы без ответа

Важно подчеркнуть – внезапный необъяснимый сбой системы возник спустя всего несколько дней после того, как российский бизнес массово раскритиковал новую инициативу МВД. Как пишет Forbes, ведомство предложило взимать с компаний по 50 руб. за каждое предоставление данных о россиянах из полицейских баз. Против также выступили Центробанк и Росфинмониторинг.

Не первый день

Технический сбой длится не час и даже не несколько часов – счет к моменту выхода материала пошел на дни. Forbes и «Коммерсант» утверждают, что проблемы с доступом банков к системе проверки паспортов начались 15 апреля 2026 г.

Это совпадает с датой появления первых жалоб на проблему. Обсуждать ее банки начали 15 апреля 2026 г. – как пишет «Коммерсант», это происходило в профильных каналах в ненациональном мессенджере Telegram, который, напомним, почти полностью замедлен в России.

Все работает, не беспокойтесь

По прошествии двух дней с момента начала сбоев представители МВД пока не прокомментировали ситуацию. Тем временем Минцифры пытается убедить банки, что никаких сбоев нет и не было.

Участники рынка сообщили «Коммерсанту», что 15 апреля 2026 г. Минцифры направило банкам письма, в котором говорилось об исправности СМЭВ. . «Поступает много обращений с жалобами на отсутствие доступа к видам сведений (ВС) СМЭВ3 и регламентированным запросам (РЗ) СМЭВ4», – говорится в документе.

В том же письме сказано, что «причиной возникших проблем являются действия по управлению доступом владельцев соответствующих ВС и РЗ».

Зачем все это

Обращаясь к системе проверки паспортов через СМЭВ, российские банки следуют букве закона о противодействии отмыванию денег. Они обязаны идентифицировать клиента до того, как он получит обслуживание.

Также на них распространяется требование Центробанка, согласно которому документ, по которому идентифицируется личность клиента, должен быть действительным на дату проверки.

При помощи базы данных МВД, доступ к которой теперь закрыт, банки проверяют состояние паспорта. Они должны убедиться, что документ действителен и не числится в реестре утерянных и украденных.

Совпадение или нет

К 21:00 16 апреля 2026 г. доступ к сервису проверки подлинности паспортов по-прежнему был закрыт, сообщили «Коммерсанту» источники в банковской сфере. А собеседник издания в неназванном российском банке из пятерки крупнейших заявил, что «МВД отключило от сервиса все банки без пояснения причин в одностороннем порядке».

Примерно за три недели до внезапного сбоя, 25 марта 2026 г. МВД предложило предоставлять информацию о российских гражданах банкам и операторам связи на платной основе. Эти сведения включают данные о сроке действия паспорта, регистрации по месту жительства и пребывания.

Одна такая справка оценена ведомством в 50 руб. Как пишет Forbes со ссылкой на представителей МВД, сейчас к системе СМЭВ подключено свыше 500 организаций, которые могут запрашивать такие сведения. Введение платы позволит пополнять федбюджет почти на 120 млрд руб., подсчитали в МВД.

Российскому бизнесу эта идея по нраву совершенно не пришлась. С резкой критикой инициативы МВД выступила «Ассоциация больших данных» (АБД), среди членов которой немало банков – Сбербанк, «Т-Банк», ВТБ, РСХБ, Газпромбанк и «Точка Банк».

Как пишет Forbes, АБД направив вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву письма, в которых подробно расписала, что именно, по ее мнению, не так с инициативой МВД.

В частности, в письмах говорится о том, что предложенное нововведение в итоге приведет к росту стоимости услуг для потребителей и тарифов для бизнеса. Отдельно АБД подчеркнула, что в результате сотрудники компаний будут осматривать документы клиентов визуально, чтобы организации тратили меньше денег на проверку, а это серьезный удар по безопасности.

С критикой в адрес инициативы выступили также Росфинмониторинг и ЦБ, назвав ее необоснованной.

По абсолютной случайности в скорости российские банки на несколько дней лишились доступа к сервису проверки подлинности паспортов, а причина произошедшего до сих пор остается неизвестной.

Геннадий Ефремов

Геннадий Ефремов


