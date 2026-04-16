Власти утвердили балльную систему признания чипов российскими

Правительство сформировало требования к локализации производства микросхем. По сравнению с версией документа от июля 2025 г. сократилось количество баллов, которые нужно набрать, и сроки. Однако и их в отрасли назвали достаточно жесткими.



Требования к российским чипам

Правительство опубликовало изменения в постановление №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» с новыми требованиями для интегральных схем на портале официального опубликования правовых актов, выяснил «Коммерсант». Применение разных пунктов документа планируется начать с 1 июля 2026 г. и с 1 января 2027 г.

Итоговый балл будет зависеть от доли технологических операций, выполненных в России; доли отечественных комплектующих; доли российского ПО и сложнофункциональных блоков. Вводится два уровня соответствия: первый уровень с полным циклом производства и использованием фотошаблонов и монокристаллов, второй — без этих операций. Наиболее сложным схемам второго уровня, выпускаемым по техпроцессу 28 нм и меньше, нужно набрать от 21 балла в 2027 г. до 36 баллов в 2038 г.

Ранее внесенные в реестр российской радиоэлектронной продукции записи для микросхем первого и второго уровней останутся в силе до окончания их срока.

Мнение представителей отрасли

Опрошенные изданием представители отрасли поддержали предлагаемые изменения.

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Для микросхем вводят два, а не три, как предлагалось ранее, уровня соответствия требованиям локализации производства

Представители пресс-службы ГК «Элемент» сказали, что принятие документа подтолкнет отрасль к поэтапной локализации и сделает борьбу с контрафактом и «псевдолокализацией» эффективнее: «Для поддержки работы отечественных дизайн-центров документ считаем перспективным».

Отрасль давно ждала этих изменений, сказал директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов: новые правила «открывают новые возможности для локализации интегральных схем в России», «это поддержит спрос на кооперацию внутри отрасли и развитие компетенций».

Принятые изменения позволят точнее планировать R&D, производство и бизнес-цели, а также переводят оценку с формального происхождения продукции «на реальную глубину локализации», считает директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин, хотя сроки он назвал достаточно жесткими: «Их выполнимость во многом будет зависеть от того, насколько быстро в стране будет выстраиваться кооперация по критически важным операциям, например в части резки, корпусирования и других производственных этапов».

Предыдущая версия системы начисления баллов

О подготовке проекта поправок в Постановление № 719 и планах ввести балльную систему стало известно в апреле 2025 г.

В июне 2025 г. CNews узнал, что Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) раскритиковала предложенную Минпромторгом балльную систему для интегральных схем и направила свои предложения письмом от 16 мая 2025 г. на имя замминистра промышленности Василия Шпака.

В июле 2025 г. CNews писал о новом предложении министерства. Эта версия, в отличие от нынешней, предполагала три уровня соответствия. Микросхемам первого уровня для признания российской до 2035 г. необходимо было набрать 100 баллов, второго уровня — 55 баллов, третьего — 36 баллов. С 2030 г. должно было стать обязательным использование в производстве российских фоторезисторов, с 2031 г. — корпусов, рамок, подложек, проволоки для разварки, компаунда и андерфила, с 2035 г. — фотошаблонов. Для проектирования должно использоваться российское ПО.