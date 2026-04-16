В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

В России создали роботизированный снайперский комплекс «Двойник» с управлением на основе искусственного интеллекта. Комплекс способен работать как при помощи системы дистанционного управления, так и в режиме высокой автономности. «Двойник» можно использовать стационарно или устанавливать на мобильные платформы.

Старт серийного производства

Известный российский производитель стрелкового оружия «Лобаев Армс» завершил испытания инновационного снайперского комплекса собственной разработки. Компания-разработчик в апреле 2026 г. уже начинает серийное производство изделия.

Снайперский комплекс «Двойник» обладает рядом уникальных характеристик. Одной из ключевых особенностей является возможность его применения в режиме дистанционного управления, в том числе с высокой степенью автономности. При этом значительная часть вычислительных операций и функциональных задач возлагается на искусственный интеллект (ИИ). Такая архитектура в 2026 г. позволяет существенно повысить эффективность комплекса, снизить риски для личного состава и обеспечить выполнение боевых задач в условиях, где присутствие оператора-человека затруднено или невозможно.

О разработчике

ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем» (КБИС) — российская компания, разработчик и производитель стрелкового оружия. Основана в 2013 г. в Тарусе, Калужской области.

Специализируется на разработке и опытном производстве снайперских винтовок, боеприпасов и комплектующих к ним, средств подготовки данных для стрельбы и запуске оружейных предприятий.

«Лобаев Армс» Установка «Двойника» на роботизированные платформы

КБИС входит в группу компаний «Лобаев Армс», названную по фамилии ее основателей — братьев Владислава Лобаева и Николая Лобаева. Кроме КБИС корпорация включает ряд узкоспециализированных подразделений.

Применение комплекса

Комплекс можно применять стационарно, предусмотрена установка на роботизированные платформы, такие, как наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер», которые активно задействуются Вооруженными силами России в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Для этого «Двойник» обладает электроприводом затвора и спуска, обеспечивая перезаряжание после покидания пулей канала, а темп стрельбы регулируется оператором.

Разработчик позиционирует снайперский комплекс «Двойник» как значительный прорыв в области снайперского вооружения, который задает новое направление развития данной военной специальности на ближайшие десятилетия.

По мнению создателей, комплекс сочетает в себе высокую степень автоматизации, удобство эксплуатации и принципиально новые возможности применения в современных боевых условиях.

Основные характеристики

В ходе испытаний комплекс продемонстрировал высочайшую точность стрельбы — 0,2 minute of angle (МОА) т.е. угловая минута, которая равна 1/60 градуса. Показатель используется в баллистике для оценки кучности попаданий. При этом сборка и разборка стрельбового модуля значительно проще, чем у автомата Калашникова: смена блока осуществляется нажатием одной кнопки.

«Лобаев Армс» Использование ИИ на пульте управления

По данным КБИС, комплекс «Двойник» поставляется в ряде калибров: 5,56х45 мм, 7,62х51 мм, 6,5 Кридмур, 6,5х47 Lapua. Также российский комплекс успешно прошел испытания квазигиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 м/с, специально разработанный для «Двойника», прежде всего его антидронового варианта.

Тестирование

В официальном аккаунте основателя компании «Лобаев Армс» Владислава Лобаева опубликован видеоролик с испытаниями снайперского комплекса «Двойник». В ролике продемонстрированы испытания комплекса в различных условиях, в том числе: на роботизированной гусеничной платформе; из кузова пикапа. Также представлены кадры, на которых оператор с помощью пульта дистанционного управления управляет роботом-снайпером с огневой позиции, расположенной внутри здания. Видеоматериалы наглядно демонстрируют возможности комплекса по дистанционному и автономному применению в реальных условиях.

Сотрудничество с военными

В 2026 г. Министерство обороны (Минобороны) России активно сотрудничает с калужским производителем оружия — компанией «Лобаев Армс».

Российские бойцы группировки войск в зоне проведения СВО высоко оценивают снайперские винтовки Лобаева, отмечая их надежность и высокие боевые характеристики.

В ближайшее время ожидается поступление на вооружение и применение новейшего снайперского комплекса «Двойник» российскими военными подразделениями.