Госструктурам в России придется закупать на 20% больше отечественных принтеров и МФУ
Российские власти предлагают увеличить долю обязательных государственных закупок отечественных принтеров и многофункциональных устройств с 30% до 50%, такая мера необходима для стимулирования спроса на отечественные решения. Ведь в апреле 2026 г. производство отечественной техники уже превысило спрос на нее.
Импортозамещение техники
Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России может обязать государственные структуры закупать больше российских принтеров, пишут «Ведомости». Ведь это поддержит российских производителей, усилит локализацию производства и снизит зависимость от импорта.
В апреле 2026 г. Минпромторг России предлагает увеличить долю обязательных госзакупок отечественных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) с 30% до 50%. Проект соответствующих поправок в постановление Правительства России №1875 опубликован ведомством для общественного обсуждения. Из пояснительной записки к нему следует, что такая мера необходима для стимулирования спроса на отечественные решения. Речь идет о закупках в рамках Федерального закона (ФЗ) №44 (определяет их порядок для государственных и муниципальных учреждений) и №223-ФЗ (для компаний с государственным участием). Для таких организаций действует национальный режим с 1 января 2025 г., который предусматривает введение квоты в 30% для приобретения отечественных принтеров и МФУ.
Согласно пояснительной записке, объем промышленного производства российских принтеров уже превышает текущие потребности рынка, а по МФУ доля отечественного производства превышает 90%. Авторы инициативы считают, что повышение обязательной доли закупок российской техники позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками отечественной продукции.
16 апреля 2026 г., как отметил представитель Минпромторга, минимальная доля закупок отечественных принтеров, установленная действующим регулированием в рамках национального режима, составляет всего 30%, а для МФУ подобная квота вообще не предусмотрена. Таким образом, существующая система поддержки фактически не работает для производителей, включенных в реестр российской промышленной продукции, несмотря на то, что их изделия полностью готовы к массовым поставкам. Представитель министерства подчеркнул, что предлагаемое увеличение обязательной доли закупок позволит устранить этот дисбаланс и создать реальные условия для развития отечественного производства печатной техники в России.
Объем закупок
Согласно сведениям портала государственных закупок, в 2025 г. объем закупок принтеров и МФУ по №44-ФЗ и по №223-ФЗ составил 315 918 штук. В пояснительной записке также указаны производители соответствующего оборудования, среди них: ООО «Торговый дом Булат», ООО «Новый Ай Ти проект», ООО «ГК Гравитон», АО «Крафтвей корпорэйшн ПЛС», ООО «Ф-Плюс имэджинг», ПК «Аквариус» (16 апреля 2026 г. не включены в реестр), ООО «Катюша принт».
По данным «Росэлторга», в 2025 г. было проведено в общей сложности 1 824 закупки печатно-копировальной техники. При этом запросов на конкретные иностранные модели зафиксировано всего 16, что составляет менее 1% от общего количества закупок. Указанные данные свидетельствуют о существенном снижении прямого спроса на иностранную технику со стороны государственных и корпоративных заказчиков.
Рост продаж
Всего в России в 2025 г. было продано около 1,4 млн лазерной печатной техники, принтеров и МФУ, уточнил «Ведомостям» директор департамента компьютерной периферии «Марвел-дистрибуции» Петр Горбей. С января же по ноябрь 2025 г. «Катюша» реализовала около 100 тыс. принтеров и МФУ, а Fplus — около 20 тыс. штук, добавил эксперт.
Доля на рынке
По оценке Горбея, доля аппаратов, продаваемых под отечественными торговыми марками, составляет около 10% от общего объема рынка. В 2024 г. этот показатель для всех российских производителей находился на уровне менее 3%. Таким образом, за прошедший год доля отечественных брендов выросла втрое. Вместе с тем эксперт предупредил, что значительная часть продукции, реализуемой под российскими торговыми марками, фактически производится на мощностях китайских и тайваньских заводов.
Производство в России
Производственные мощности уже 16 апреля 2026 г. превышают текущие потребности регулируемого рынка: в стране производится более 100 тыс. российских печатающих устройств в год, добавили в «Катюша принт». По №44-ФЗ и №223-ФЗ иностранные принтеры могут закупаться, если нет российских аналогов в реестре Минпромторга или если не соблюдены условия национального режима, уточнил «Ведомостям» представитель Fplus. По его словам, сейчас там мало отечественных аппаратов с ограниченным функционалом. Среди иностранных брендов, которые могут закупаться согласно законодательству, доминирует Pantum. Это китайский производитель, официально работающий на российском рынке, он имеет техническую поддержку, гарантийный сервис и стабильные поставки расходников, продолжает собеседник. Также в сегменте присутствуют другие азиатские бренды, например Deli, Avision и др., перечислил он.
В компании Fplus считают, что повышение обязательной доли закупок отечественных принтеров и МФУ до 50% может существенно стимулировать спрос на российские решения. По мнению представителей компании, такая мера позволит поддержать отечественных производителей, способствовать дальнейшей локализации производства и снизить зависимость от импортной техники. Вместе с тем в Fplus выражают опасения относительно возможных негативных последствий данного решения. В частности, увеличение обязательной доли закупок может привести к росту цен для государственных заказчиков. Кроме того, гарантированный доступ к государственным заказам без серьезной конкуренции способен замедлить темпы инновационного развития российских производителей. Таким образом, компания поддерживает идею повышения доли отечественной продукции в государственных закупках, но считает необходимым тщательно сбалансировать меры поддержки с сохранением конкурентной среды.
Повышение доли закупок само по себе выглядит как мера искусственного стимулирования и вряд ли станет ключевым драйвером перехода, полагает генеральный директор «Гигант компьютерные системы» Сергей Семикин. Хотя, по его словам, с введением квот российские игроки начали активнее закупать отечественные принтеры и МФУ.
По мнению директора «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» группы компаний (ГК) Softline) Данилы Трусова, нормативный порог — действенный инструмент, который создает для государственных заказчиков понятную рамку и уменьшает выбор привычных иностранных брендов. В текущей ситуации, когда предложение со стороны российских производителей уже превышает спрос со стороны государственного сектора, мера выглядит своевременной. Она может сбалансировать рынок и загрузить производственные мощности. Но вопрос не столько в самом пороге, сколько в сопутствующих условиях, продолжает эксперт. Если не будет достаточной доступности техники на складах, предсказуемых сроков поставки и развитой сервисной инфраструктуры, то формальное увеличение доли может привести к ее формальному исполнению через дробление закупок или поиску обходных схем, предупреждает он.