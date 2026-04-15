Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий. Первые спикеры уже подтвердили готовность выступить с докладами на мероприяти

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня.

Главная тема CNews FORUM Кейсы — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Юрий Близгарев, директор по информационным технологиям «Арнест Юнирусь»

Участие на CNews FORUM Кейсы подтвердили: заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин; заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев; заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе; директор Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства России Елена Трошина; директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации Концерна «Уралвагонзавод» Марьян Гончар; заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов; заместитель генерального директора по ИТ Международного аэропорта «Шереметьево» Дмитрий Ильин; директор Департамента цифровой трансформации и ИТ «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Бреган; руководитель отдела информационных технологий MERCK Дмитрий Колотев; заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям «Восточной горнорудной компании» Руслан Каримов; директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавода Санкт-Петербург» Роман Цыганков; начальник «Инновационного центра ГКУ ЦОДД» Александр Афанасьев; директор Центра компетенций «Цифровая экономика» член Совета Федерации Федерального Собрания России по цифровой экономике, Надежда Сурова; начальник отдела департамента информационных технологий «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Вячеслав Лапенков; директор по информационным технологиям «Арнест Юнирусь» Юрий Близгарев; CDTO FORA BANK Геннадий Гребеник; ИТ-директор Farzoom Алексей Шершнев; директор по развитию бизнес-системы «Свеза-Лес» Николай Городецкий; руководитель направления AI X5 Digital Карина Садова; CEO Школы бизнес-анализа Андрея Коптелова Андрей Коптелов; руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК ВИК Валентина Королева; руководитель Управления по автоматизации и оптимизации процессов S8 Capital («ТК «Центр») Роман Пронин; СТО в Управлении цифровых клиентских сервисов ОМК Дмитрий Осипов; руководитель департамента утилизации ГК «Акрон Холдинг» Алена Балашова; главный архитектор «ЕАаптека» Олег Гришко; генеральный директор «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор; советник практики интеллектуальной собственности «ЮК ЭБР» Артем Евсеев; директор по стратегическому управлению «ТОП-Сервис» Татьяна Бурдюгова; руководитель направления развития ПАК VK Tech Александр Нестеров; заместитель генерального директора «ААА Управления Капиталом» Анатолий Чекмарев; руководитель Центра архитектуры и анализа ГК «ФСК», Алексей Титов; независимый эксперт по банковским технологиям Роман Мезенцев; директор по ИТ «Гринатом» Владимир Золотов; специалист PDM «Металлоинвест-JSA» Максим Халтурин; руководитель технического presale Tibbo Systems Роман Шиндин; модератор, советник по ИТ Кирилл Алифанов.

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Искусственные интеллект и большие данные», «Информационная безопасность», «Платформы контейнеризации», «Мобильность в бизнесе», «Business Process Management» и «Оптимизация цифровой инфраструктуры».

Владимир Маслов, директор Департамента цифровых технологий ТПП России

На секции «Импортозамещение» выступят: директор департамента информационных технологий компании «Кофемания» Николай Галкин; директор Департамента цифровых технологий ТПП России Владимир Маслов; директор по информационным технологиям «Арнест Юнирусь» Юрий Близгарев; специалист PDM «Металлоинвест-JSA» Максим Халтурин; руководитель технического presale Tibbo Systems Роман Шиндин; начальник управления по развитию систем самообслуживания «Альфа-Банка» Александр Лещев; независимый эксперт, модератор Кирилл Кибалко; управляющий директор ДИТ Россельхозбанка Станислав Тульчинский; руководитель направления «Сервисный Центр ФЕСКО» Никита Иванов и директор по цифровой трансформации «Арлифт» Владислав Прокопович.

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий «Кофемания»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем. В том числе, на секции «Импортозамещение» эксперты обсудят различные темы: от стратегии и результатов импортозамещения до его будущего.

