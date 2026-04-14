Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

По решению суда под домашний арест отправлен Николай Тестоедов. Он 17 лет занимал пост генерального директора входящего в «Роскосмос» АО «Решетнев» — производителя российских больших спутников, в том числе для системы «ГЛОНАСС».



Обвинение в мошенничестве

Центральный районный суд Красноярска отправил на два месяца под домашний арест Николая Тестоедова, бывшего генерального директора компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (АО «Решетнев»), директора Института космических технологий Сибирского отделения РАН, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы судов Красноярского края.

Тестоедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Подробности не приводятся.

АО «Решетнев» расположено в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Железногорск в Красноярском крае, входит в «Роскосмос». Это российский разработчик и производитель больших спутников, в том числе спутников для системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС» и геостационарных спутников связи «Экспресс» для российского госоператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь».

Уголовные дела в АО «Решетнев»

Тестоедов занимал пост гендиректора АО «Решетнев» с 2008 г. по осень 2025 г. С 2013 г. он являлся также генеральным конструктором.

По той же статье о мошенничестве в январе 2026 г. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал еще двоих сотрудников предприятия по обвинению в хищении денежных средств на сумму 6,1 млн руб.

В начале марта 2026 г. ТАСС сообщил о домашнем аресте, наложенном на гендиректора промышленного предприятия Железногорска Красноярского края по уголовному делу о мошенничестве в связи с фиктивным трудоустройством сотрудников. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что речь идет об Александре Артюшенко, руководителе «НПО ПМ малое конструкторское бюро», дочерней компании «Информационных спутниковых систем имени Решетнева».

По этому же уголовному делу была отправлена под стражу начальник отдела по управлению персоналом и трудовыми отношениями, которая, как считают следователи, фиктивно трудоустраивала своих знакомых, не работавших, но получавших зарплату. Гендиректор «НПО ПМ малое конструкторское бюро» якобы находился в сговоре с начальником отдела кадров и деньги перечислялись ему. Общий ущерб, нанесенный предприятию с 2015 г. составил более 30,5 млн руб.

В сентябре 2025 г., как писал «Коммерсант», завершилось расследование по еще одному делу — о мошенничестве бывший пиарщицы АО «Решетнев» Светланы Башковой, заключившей более ста договоров на производство видеороликов на общую сумму около 43 млн руб. Деньги, по версии следствия, были похищены.