Две компании по производству нанотрубок для электроники, конфискованные у люксембургской OCSiAL, переданы «Роснано»

Российский суд передал под управление «дочки» «Роснано» две компании по производству перспективного материала для электроники — графеновых нанотрубок. Материал в 2010 г. создали российские ученые, а технологией и всем бизнесом владело основанные ими западное юрлицо. «Роснано» инвестировало в него миллионы долларов, но в 2023 г. лишилась своей доли решением суда Люксембурга.

Под управлением «дочки» «Роснано»

ООО «Плазмокатализ» (до 2023 г. — «Оксиал.ру») и ООО «Универсальные добавки», зарегистрированные в Новосибирске, в которых было сосредоточено производство графеновых нанотрубок (используются в различных электронных устройствах) мирового лидера в этой сфере OCSiAL, перешли под управление «дочки» «Роснано» ООО «Сигма.Новосибирск», выяснил РБК.

По словам председателя совета директоров УК «Роснано» Дмитрия Тарасова, в ближайшее время будет проводиться оценка активов и проработка дальнейших действий с привлечением экспертов.

«Речь идет не только о контроле над имущественным контуром, но и о совместной работе с академическим сообществом и отраслевыми экспертами по восстановлению производственных и инженерных компетенций, которые имеют значение для страны», — сказал Тарасов.

Российские суды встали на сторону Российской Федерации

Эти юрлица в середине марта 2026 г. Советским районным судом Новосибирска были обращены в доход Российского государства. Их учредителем стало Росимущество.

Технологию производства нанотрубок создали российские ученые в 2010 г.

ООО «Плазмокатализ» принадлежали 100% долей в уставном капитале ООО «Универсальные добавки». Владельцем 99,9763% долей ООО «Плазмокатализ» являлась Long Life Technologies S.A., как писал Коммерсант в марте 2026 г.

В феврале 2026 г. CNews писал о том, что Президиум суда по интеллектуальным правам подтвердил право Российской Федерации на патенты, связанные с технологией получения углеродных нанотрубок. Суд отклонил кассационные жалобы люксембургской компании MCD Technologies S.A.R.L., новосибирского ООО «Универсальные добавки» а также Михаила Предтеченского и Олега Тухто.

Связи активов с люксембургской OCSiAL

Производство углеродных нанотрубок — это был один из проектов «Роснано», Технологии создали в 2010 г. российские ученые из Новосибирска — академик РАН Михаил Предтеченский, Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский.

Физики основали OCSiAl, владевшая ранее ООО «Универсальные добавки» и ООО «Плазмокатализ». Сейчас владельцем OCSiA, является MCD Technoligoes S.A.R.L., которая фигурировала в иске Генпрокуратуры по патентам. Штаб-квартира OCSiAl находится в Люксембурге, а представительства — в США, Канаде, Южной Корее, Китае, Японии, Малайзии, Индии, Мексике и др.

В 2014 г. «Роснано» инвестировала в OCSiAl $20 млн и получила евробонды компании на $40 млн. Пакет «Роснано» в OCSiAl с 2019 г. составлял 17,3%.

В апреле 2023 г. суд Люксембурга наложил обеспечительные меры на долю «Роснано» в компании OCSiAl, которая вывела из России свои производственные активы и страна лишилась уникального мирового продукта. После вывода активов работу по производству углеродных нанотрубок на площадях OCSiAl в новосибирском Академгородке продолжила компания «Универсальные добавки», зарегистрированная в конце 2023 г. В настоящее время производство в Новосибирске не ведется.

Нанотрубки — это разновидность наноматериалов. Они представляют собой сверхпрочную полую цилиндрическую структуру диаметром от 0,9 до нескольких десятков нанометров и длиной от одного мкм до нескольких сантиметров. В 2022 г. на OCSiAl приходилось около 90% мирового рынка этой продукции.