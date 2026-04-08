Прокуратура требует конфисковать ИТ-компании бывшего замглавы Минтранса по цифровому развитию

В суд Москвы поступил иск с требованием конфисковать имущество бывшего замминистра транспорта Алексея Смирнова и других фигурантов дела о мошенничестве с госзаказами на доработку государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности. Конфискации в том числе подлежат доли ИТ-компаний «Инфорион» и «Статус комплайнс».



Конфискация имущества на 6 миллиардов

Генпрокуратура России направила в Никулинский районный суд Москвы иск с требованием о взыскании в доход государства активов, принадлежащих бывшему замминистра транспорта по цифровому развитию Алексею Семенову, пишут «Ведомости».

В списке ответчиков, чье имущество на общую сумму 6 млрд руб. должно быть конфисковано, указаны также бывшие руководители ФГУП «Защитаинфотранс» Вячеслав Смирнов, Юрий Спасский, Виктор Парахин и др.

В числе активов, подлежащих конфискации, по словам источника издания числятся доли ИТ-компаний «Инфорион» (50% долей в уставном капитале) и «Статус комплайнс» (100% долей), а также денежные средства, квартиры, машиноместа, нежилые помещения, земельные участки, автомобили и др.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженик В иске прокуроров о конфискации указано имущество на сумму 6 млрд рублей

Семенов в 2009 г. занимал должность директора департамента программ развития Минтранса, а в октябре 2018 г. получил назначение на пост заместителя министра транспорта по цифровому развитию. В ноябре 2020 г. председатель правительства Михаил Мишустин освободил Семенова от этой должности по его собственному желанию.

ФГУП «Защитаинфотранс» — подведомственное Минтрансу предприятие, разработчик и оператор Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

ИТ-бизнес чиновников

Прокуратура утверждает, что «Инфорион» и «Статус комплайнс» были созданы фигурантами дела и оформлены на родственников и подконтрольных лиц. Получая госзаказы, они формировали доходы, на которые приобрели недвижимость в России и Франции, премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги и предметы роскоши.

«Инфорион», например, как писал CNews в ноябре 2025 г., отвечал за разработку отдельных модулей ЕГИС ОТБ. В ходе осмотра ЕГИС ОТБ в начале 2024 г., осуществленного следователем Следственного Комитета Сириком в присутствии технического специалиста «Защитаинфотранс» Дацюка, было установлено, что два из девяти модулей системы, разработанных в рамках госконтракта, «не подают признаков жизни».

Также, в рамках выполнения госконтракта, «Инфорион» закупил оборудование у компании «Статус-Компаленс». Контракт на сумму 99 млн руб. с целью доработки ЕГИС ОТБ был заключен между Минтрансом и «Защитаинфотранс» 9 декабря 2020 г.

Дела о мошенничестве

Семенов и Смирнов были арестованы по делу ФГУП «Защитаинфотранс» в 2024 г. Их обвиняют в хищении средств, выделенных на работу государственной информсистемы.

Бывшему гендиректору «Защитаинфотранс» Спасскому, его бывшему заместителю Парахину и замруководителя дирекции по ИТ предприятия Роману Лаврентьеву Симоновский районный суд Москвы в ноябре 2025 г. вынес приговор по ст. ч.4 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Парахин и Спасский получили по 7,5 лет колонии общего режима , штраф в размере 800 тыс. руб. каждый. Лаврентьев был приговорен к 6,5 годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб.

В ходе разбирательства адвокат Лаврентьева настаивал на том, что довод следствия об аффилированности обвиняемых с компанией «Инфорион» ничем не подтвержден.