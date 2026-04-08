А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

ИИ-ассистент в составе поисковика Google без остановки обманывает людей по всему миру. Каждый лень он выдает миллионы заведомо неверных ответов и никак это не подчеркивает, а многие пользователи принимают их на веру. Каждый десятый ответ ИИ-помощника в Google содержит в себе фактические ошибки.

Доверяй, но проверяй

Встроенные в современные поисковые системы ИИ-ассистенты, в значительной степени сокращающие время на поиск информации в Сети, регулярно подсовывают пользователям искаженные факты. Как пишет портал TechSpot, примерно каждый десятый ответ нейросети частично или полностью состоит из заведомо ложной информации.

На это указывает исследование ИИ-стартапа Oumi, проведенного по заказу издания The New York Times. В качестве испытуемого был взят ИИ-помощник Gemini в составе Google – самого популярного поисковика в мире с долей глобального рынка 89,85% (март 2026 г., StatCounter).

Согласно исследованию, ИИ-поисковик Google каждый день выдает миллионы неверных ответов. 10% всех результатов на запросы пользователей – ложные. Учитывая, что поисковая система обрабатывает около 5 трлн запросов в год, пользователи могут сталкиваться с более чем 57 млн неточных ответов каждый час или почти 1 млн в минуту.

Как проходило тестирование

Специалисты Oumi проверили точность нейросети Gemini при помощи широко распространенного бенчмарка для генеративного ИИ – SimpleQA. Они проанализировали более 4320 поисковых запросов и смогли сделать на основе полученных данных ряд выводов.

Не все ответы Google Gemini одинаково правдивы

В частности, они выяснили, что в Google явно осведомлены о том, что Gemini выдает множество неверных ответов. На это указывает то, что Gemini в версии 2 в октябре 2025 г. имела точность на уровне 85%. К февралю 2026 г, когда стала доступна Gemini 3, этот параметр подтянули до 91%.

ИИ против ИИ

Важно подчеркнуть, что специалисты Oumi исследовали правдивость ответов Gemini вовсе не вручную. Для этого они использовали свои ИИ-инструменты, то есть фактически они натравили одну нейросеть на другую.

Как пишет TechSpot, подобное может приводить к дополнительным ошибкам при подсчете результатов. Кроме того, важен и тот факт, что ИИ-ассистент поисковика Google имеет обыкновение генерировать разные ответы на один и тот же запрос, даже если между генерациями прошло всего несколько секунд.

В Google, что немаловажно, раскритиковали результаты исследования Oumi. В корпорации назвали их ошибочными и заявили, что они не отражают реальное поведение пользователей при поиске.

При этом в компании не отрицают, что Gemini 3 свойственно ошибаться. Работая независимо от Google Search, эта нейросеть выдает ложные ответы в 28% случаев, рассказали в Google.

Где же правда

Авторы исследования обратили внимание на интересный парадокс, связанный с работой Gemini в составе поискового сервиса Google. К своим ответам нейросеть прикрепляет ссылки на источники, и регулярно бывает так, что ответ Gemini не совпадает с тем, что указано в этих источниках.

В некоторых случаях некорректные ответы Gemini сразу же сопровождаются ссылкой на корректную информацию. Впрочем, бывают и прямо противоположные ситуации – нейросеть Google выдает правильный ответ на запрос пользователя, но при этом ссылается на сайт с искаженными сведениями.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

Иногда случается, что на страницах, на которые ведут ссылки в выдаче Gemini, и вовсе нет никакой релевантной информации. Сотрудник CNews неоднократно сталкивался с подобным при поиске информации в Google. Что примечательно, при работе с Gemini через Google Chrome подобных курьезов было больше, чем при использовании других браузеров. Не исключено, что это совпадение.

TechSpot подчеркивает, что после выхода Gemini 3 количество расхождений между ответами, сгенерированными Gemini, и их источниками в интернете увеличилось, поднявшись с 37% поисковых запросов в Gemini 2 до 56% в Gemini 3.

Что немаловажно, Gemini 3 оказалось очень легко манипулировать. Исследователи привели в качестве примера журналиста западного издания, который специально опубликовал в личном блоге сообщение с заведомо ложной информацией. Спустя сутки Gemini стала предлагать эту информацию пользователям под видом достоверной.

Прикрыть тыл

Чтобы защитить себя, Google и другие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, признают в условиях использования технологии лишь шаткое соответствие между реальностью и правдой. К примеру, в условиях использования ИИ-ассистента Microsoft Copilot этот сервис описывается как предназначенный для развлекательных целей, а не для принятия важных решений. В обзорах Google AI пользователям рекомендуется перепроверять ответы, а xAI признает возможность возникновения галлюцинаций.

Геннадий Ефремов

Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

«Астра» потратила 2,4 миллиарда на ремонт офиса, арендованного у своего акционера

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Евгений Чермашенцев, глава комитета по связи, — Законодательство не успело за рынком телеком-инфраструктуры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
