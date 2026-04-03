На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Американка ушла из ИТ-сферы после принудительного увольнения по сокращению и переквалифицировалась в сварщика. Ее жизнь поменялась кардинально и в лучшую сторону – она перестала бояться лишиться работы, ее эмоциональное состояние стабилизировалось. По ее словам, она вполне счастлива и довольна, что сделала такой выбор.

Жить и зарабатывать можно и без ИТ

ИТ-специалист Табби Тони (Tabby Toney) отказалась от работы в ИТ-отрасли и выучилась на сварщика после того, как ее внезапно сократили. На момент радикальной смены сферы деятельности ей было 37 лет, пишет Business Insider. На обучение совершенно новой профессии, абсолютно не связанной с ИТ, ушло всего несколько месяцев, и первую свою работу Табби получила почти сразу же. Табби утверждает, что счастлива и что довольна сделанным выбором.

До сокращения Табби трудилась в американской компании из штата Оклахома, которая занимается разработкой программного обеспечения. При этом, чтобы получить возможность работать в ИТ-отрасли, она потратила немало времени и сил, так как не имела профильного ИТ-образования.

«Я последовала за своим другом в ИT-сферу и начала заниматься ручным тестированием, ничего не зная. Я занималась самообразованием, платила за онлайн-курсы и надоедала всем своим друзьям-программистам, пока не получила работу в этой области», – сообщила Табби Business Insider.

От восторга к разочарованию

На первых порах Табби была очень довольна сферой, в которой трудилась, но, по ее словам все напрочь испортили нейросети. «Мне нравились технологии из-за интеллектуального стимула, который они давали. Мне доставляло удовольствие творческое решение проблем и критическое мышление, необходимые для достижения результатов. Это исчезло, когда индустрия начала активно продвигать искусственный интеллект», – сказала она.

Искусственный интеллект не умеет варить металл

Она отметила, что в 2025 г. на фоне стремительного внедрения ИИ в ИТ задумалась об увольнении. «Меня постоянно охватывали моменты разочарования». К тому же она обнаружила, что ее друзья из ИТ-сферы тоже были недовольны происходящим.

В итоге Табби не успела уволиться по собственному желанию – в мае 2025 г. ее сократили. Она призналась, что предчувствовала это из-за развития нейросетей, и потому она заранее начала откладывать деньги, чтобы иметь финансовую подушку безопасности на случай внезапного увольнения.

Новая жизнь

Поначалу Табби хотела отдохнуть около месяца после своего сокращения. Во время отпуска в итоге решила кардинально изменить жизнь и заняться сваркой. «Мне не хотелось начинать все сначала, но и скучать тоже не хотелось. Мне нужно было что-то, что поддерживало бы мой интерес и ощущение причастности к делу, но моя работа в сфере ИT больше этого не обеспечивала», – заявила она.

По словам Табби, если бы она решила продолжить работать в сфере разработки ПО, ее бы ждали напряженные собеседования и оценочные тексты, к которым она была бы вынуждена готовиться. Ей всего этого не хотелось.

Табби утверждает, что уход в сварщики был случайным выбором. Однако в детстве она уже интересовалась этим мастерством, видя, как ее отец и дед работали со сварочным аппаратом. Во время своего месячного отпуска она одолжила у родственников некоторое сварочное оборудование и начала изучать основы работы с ним.

Обучение и работа

Следующим этапом для Табби стало прохождение курсов сварщика. Лишившись работы в ИТ в мае 2025 г., в августе 2025 г. она начала изучать новую профессию по ускоренной программе. Обучение длилось по 40 часов в неделю, стоило $3000 (241 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2026 г.) и заняло пять месяцев. К началу 2026 г. у Табби были все необходимые навыки для начала работы.

Школа, где Табби проходила курсы, помогла ей устроиться на ее первую работу в качестве сварщика, и она начала приваривать различные металлические конструкции на опоры линий электропередач. График работы – три дня в неделю по 12 часов. А до прохождения курсов она брала небольшие заказы на сварочные работы у своих друзей.

По словам Табби, новая работа ей очень нравится. Единственная неприятность – сильное падение доходов, ведь в ИТ-сфере она получала около $130 тыс. в год (10,4 млн руб.), а на позиции сварщика – $52 тыс. (4,2 млн руб.). Но зато, по ее словам, она не чувствует постоянную угрозу увольнения – это ощущение преследовало ее, пока она работала в ИТ-сфере.

«Учитывая нынешнее состояние отрасли (ИТ-отрасли – прим. CNews), я вполне счастлива, что приняла такое решение. Сейчас я чувствую такое облегчение, что ушла из сферы технологий», – подытожила Табби.

И в Америке, и в России

Существует вероятность, что российские ИТ-специалисты тоже ринутся работать сварщиками. Во-первых, профессии, связанные с ручным трудом, искусственный интеллект не заменит, во-вторых, в России сварщикам теперь платят больше, нежели ИТ-шникам.

Как сообщал Cnews, к началу 2026 г. профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой в России. Эти специалисты, получают даже больше представителей очень редких ИТ-специальностей, включая DevOps-инженеров. При этом им не нужно тратить годы на высшее образование – курсы с освоением азов сварки можно пройти за несколько недель.