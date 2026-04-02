Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите

Американская корпорация Amazon начала переговоры с Globalstar с целью приобретения этой группы с капитализацией почти $9 млрд, стремясь составить конкуренцию глобальной системе спутниковой связи Starlink компании SpaceX. В 2026 г. Amazon продолжает развивать свой проект спутникового интернета Leo.

Переговоры о покупке бизнеса

В апреле 2026 г. Amazon ведет переговоры о покупке американской компании Globalstar с капитализацией почти $9 млрд, которой принадлежит группа низкоорбитальных спутников, пишет Financial Times. Гигант электронной коммерции стремится составить конкуренцию компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX и ее глобальной системе спутниковой связи Starlink.

Globalstar — это американская компания, которая запустила свою первую сеть спутниковой связи в 1999 г. и с тех пор значительно расширила свою глобальную присутствие. Спутники Globalstar предназначены для доставки широкого спектра услуг связи, включая телефонию, передачу данных, интернет и отслеживание местоположения. Компания ориентируется на предоставление услуг в удаленных и недостаточно подключенных регионах, где традиционные сети сотовой связи не доступны или недостаточно надежны.

По информации Financial Times, в апреле 2026 г. Amazon пытается разрешить несколько спорных моментов возможной сделки. Ей придется вести переговоры с компанией Apple, которая в 2024 г. инвестировала в Globalstar $1,5 млрд. Производитель iPhone тогда взамен получил 20% долю компании, а также обязательство Globalstar резервировать 85% мощностей спутниковой сети для нужд Apple.

Amazon хочет навязать конкуренцию Starlink и намерен выкупить телекоммуникационный компанию со спутниковой группировкой на низкой околоземной орбите

Источники Financial Times предупреждают, что окончательное соглашение о поглощении пока не достигнуто, и переговоры все еще могут сорваться. Тем не менее за последний год акции Globalstar выросли примерно на 230% на фоне слухов о возможной сделке. По состоянию на 2 апреля 2026 г. капитализация компании достигла примерно $9 млрд.

Много потенциальных покупателей

В 2026 г. Globalstar привлекла интерес не только со стороны Apple, но и других технологических гигантов. Это связано с тем, что многие крупные корпорации в настоящее время стремятся создать собственные низкоорбитальные спутниковые сети. Инвесторы делают ставку на то, что Globalstar сможет стать реальным конкурентом компании SpaceX в сегменте спутниковой связи.

Развитие проекта Amazon Kuiper

Amazon продолжает развитие своего проекта спутникового интернета под названием Amazon Kuiper (ранее известного как Project Kuiper / Amazon Leo). В 2025 г. компания вывела на орбиту первую партию спутников и на апрель 2026 г. на орбите находится около 180 космических аппаратов.

Руководство Amazon планирует увеличить численность орбитальной группировки до 700 спутников к середине 2026 г. Для сравнения: у компании SpaceX на орбите находится более 10 тыс. спутников системы Starlink. Таким образом, несмотря на активное наращивание темпов, Amazon пока значительно уступает лидеру рынка — SpaceX — по масштабу развернутой низкоорбитальной спутниковой группировки.

Основные сегменты Globalstar

Система Globalstar состоит из трех основных сегментов: космического, наземного, абонентского. Система построена на 48 низкоорбитальных основных и четыре резервных спутниках, весом около 450 кг каждый. Сами спутники расположены на восьми орбитах по шесть аппаратов на каждой на высоте 1414 км и наклонением 52°.

Низкоорбитальная группировка спутников Globalstar позволяет осуществлять спутниковую голосовую телефонную связь, а также передачу данных на невысоких скоростях и обеспечивает широкий охват покрытия за исключением приполярных районов, а также некоторых регионов Сахары и Азии, преимущественно в Китае.

Угол наклона орбиты спутников Globalstar — 52°, высота — 1400 км, задержка — 60 миллисекунд. Корпуса стандартных спутников сети располагают двумя антеннами, направленными в сторону Земли, вес спутника — чуть более полтонны, используемый интерфейс – Qualcomm CDMA. Снятые с производства аппараты Telit и Ericsson работали c global system for mobile communications (GSM)-картами. В аппаратах Qualcomm подлинность подтверждается по протоколу CDMA/IS-41.

В 2022 г. компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar, объявил о прекращении обслуживания абонентов. Согласно объявлению на сайте компании, это связано с решением Globalstar о прекращении работы ее российских станций сопряжения в связи с началом специальной военной операцией (СВО) России на Украине. В обновленной карте обслуживания в 2026 г., размещенной на сайте Globalstar, отсутствует Россия.