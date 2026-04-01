Softline заплатит более 700 миллионов за интегратора промышленного ПО

Softine заплатит 723 млн руб. за покупку компании «Омег-Альянс», занимающейся консалтингом и производственным менеджментом для промышленных предприятий. Половина этой суммы будет выплачена акциями Softline.

Как Softline покупал «Омег-Альянс»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) сообщила подробности приобретения группы «Омег-Альянс», специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний. Сделка была заключена в мае 2025 г., «Софтлайн» стала владельцем 51% доли в компании.

Softline должен заплатить продавцам «Омега-Альянс» краткосрочное отложенное вознаграждение денежными средствами в размере 363 млн руб. и краткосрочное отложенное вознаграждение акциями Softline в размере, эквивалентном 360 млн руб.

То есть всего сумма сделки составит 723 млн руб. Вся компания оценена в 1,42 млрд руб.

«Софтлайн»
Покупка группы «Омег-Альянс» обошлась Softline в более 700 миллионов рублей, но половина оплачена акциями Softline

В течение первого полугодия 2025 г. Softline полностью погасила задолженность денежными средствами (в размере 363 млн руб.) и частично акциями в размере, эквивалентном 181 млн руб.

То есть всего Softline заплатила продавьцам «Омега-Альянс» 544 млн руб. Гудвил (разница между ценой покупки компании и рыночной стоимостью ее акций) от покупки «Омега-Альянс» оценивается в 704 млн руб. Он отражает синергию по созданию экосистемы ПО для промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что в течение пяти лет с момента осуществления сделки Softline консолидирует 100% долю в «Омег-Альянс». Также сообщалось, что продавцы долей в «Омег-Альянс» не смогут продавать полученные ими акции Softline в течение пяти месяцев после заключения сделки, а после истечения этого периода продавать можно будет акции на сумму не более чем 10 млн руб. за один торговый день.

Чем занимается «Омег-Альянс»

В группу «Омег-Альянс» входит три дочерних предприятий, каждое из который отвечает за отдельное направление бизнеса. Enterchain (ООО «Энтерчейн») занимается интегрированным планирование и управлением цепочками поставок. Exeplant (ООО «Экзеплэнт») отвечает за оперативное управление производством. и стратегическое управление основными фондами предприятий. Maintex (ООО «Мейнтекс») занимается стратегическим управлением основными фондами предприятий.

«Сделка по приобретению «Омег-Альянс» позволит Softline создать единую экосистему По для промышленных предприятий, которая будет включать системы управления активами с момента их проектирования и ввода в эксплуатацию до принятия решения об их выбили, а также системы управления производственным планированием на всех горизонтах планирования», - заявили в Softline.

Кто продавал и кто продолжает владеть долями в «Омег-Альянс»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Омег-Альянс» была основана в 2015 г. Первоначально компания на паритетных началах принадлежала Константину Синюшину и гендиректору компании Алексею Кондратюку. В 2017 г. в число совладельцев компании вошел Андрей Надеин, получив долю размером в 15%. Он же стал гендиректором компании. Доли Кондратюка и Синюшина сократились до 42,5% у каждого.

В 2022 г. Синюшин вышел из числа совладельцев компании. Доля Кондратюк выросла до 64%, Надина - до 36%. К настоящему моменту ООО «Софтлайн Промышленный Софт», которая входит в холдинг «Фабрика ПО» (fabricaONE.AI , подконтролен группе Softline) принадлежит 51% в «Омег-Альянс». Доля Кондратюка составляет 31,36%, Надеина - 17,64%.

Соответственно, если Softline выплатит «Омег-Альянс» всю сумму в 723 млн руб., то Кондратюк получит 236 млн руб., Надеин - 133 млн руб. В 2025 г. выручка «Омег-Альянс» составила 230 млн руб., прибыль от продаж - 71,8 млн руб., чистая прибыль - 39,6 млн руб.

В то же время консолидированная выручка «Омег-Альянс» за 2204 г., которую ранее приводил Softline, составила 500 млн руб., а уровень операционной рентабельности - 30%. В Softline ожидали, что по итогам 2025 г. показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличится на 50%, а общий объем кросс-продаж совместно с Softline превысит 600 млн руб.

Комментарий Softline

«Сделки по слияния и поглощениям - важный элемент нашей стратегии роста, возможность приобрести необходимую экспертизу и качественно усилить команду и продуктовый портфель, - заявили CNews в fabricaONE.AI - Покупка доли в компании «Омег-Альянс» позволила нам существенно расширить компетенции fabricaONE.AI для промышленных заказчиков и обеспечить их комплексными инструментами для управления производственными процессами на всех уровнях».

Владислав Мещеряков

