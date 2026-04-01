Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ. Из-за него будут проблемы у смартфонов, ноутбуков и ТВ

Законопроект об искусственном интеллекте несет серьезные риски для производителей, продавцов и потребителей смартфонов и другой техники, заявили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Под требования могут попасть привычные функции, и соблюсти их многим будет проблематично. Есть также риск, что производителей электроники фактически приравняют к распространителям информации, хотя они не являются средствами массовой информации.

Критика законопроекта

Производители гаджетов предупредили о рисках из-за нового законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ), пишет РБК. Риски в том, что документ предлагает слишком широкие рамки определения ИИ и обязательную предустановку отечественного ИИ-сервиса.

1 апреля 2026 г. производители смартфонов заявляют о рисках из-за нового российского законопроекта об искусственном интеллекте. О своих опасениях журналистам сообщила РАТЭК — Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

РАТЭК направила замечания к проекту закона аналитическому центру при правительстве. Один из главных рисков в том, что документ предлагает слишком широкие рамки определения искусственного интеллекта. Практически любые алгоритмы в потребительской электронике, вплоть до шумоподавления и автокоррекции текста, могут попасть под требования по регистрации, верификации и маркировке.

«В нынешней редакции законопроект затрагивает большинство потребительских устройств — смартфоны, ноутбуки и телевизоры. Отдельные требования по предустановке ИИ‑сервисов вызывают вопросы: многие гаджеты уже имеют встроенных ИИ‑помощников, и обязательная установка дополнительного российского сервиса может привести к техническим конфликтам, сбоям, повышенной нагрузке на память и ухудшению пользовательского опыта. Есть и риск, что производителей электроники фактически приравняют к распространителям информации, хотя они не являются средствами массовой информации (СМИ). Мы считаем, что регулирование нужно разделить: отдельно для инфраструктурных ИИ‑систем и отдельно для пользовательских функций, встроенных в устройства», — сообщил РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Ассоциация РАТЭК, образованная в 2000 г., объединяет крупнейшие компании рынка электроники и бытовой техники. В Ассоциацию РАТЭК входят порядка 40 компании, работающих более чем в 400 городах России, в т.ч. торговые компании (включая федеральные торговые сети: «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», ReStore), производственные компании (включая иностранные представительства Beko, Honor, Huawei, TPV, Delonghi, Panasonic, LG, Samsung и др.), интернет-компании «Яндекс» и сервисные компании. РАТЭК не осуществляет никакие виды поддержки политических партий или кандидатов в органы законодательной или исполнительной власти.

Большие риски

Среди ключевых рисков в РАТЭК выделили ряд пунктов и описали возможные расхождения.

Предложенное определение ИИ слишком широкое и создает риски избыточного регулирования, под него попадает любая потребительская электроника (смартфоны с ИИ-камерами, автокоррекцией или шумоподавлением), где нейронные сети выполняют лишь вспомогательную роль.

Если смартфоны признают ИИ-сервисами, это обяжет производителей проработать сценарии работы устройств без ИИ, но для таких функций, как постобработка снимков или интеллектуальный ввод, исключение алгоритмов машинного обучения (ML) затруднительно. «Дополнительным барьером является аппаратная интеграция: нейропроцессоры (NPU) работают на уровне архитектуры чипа, и их полное отключение при отказе пользователя от ИИ-услуг технически не гарантировано», — объясняют авторы отзыва.

Ассоциация РАТЭК просит не распространять требования к маркировке ИИ-контента для обработанных с помощью технологии изображений, видео и звука, если такие функции направлены на улучшение качества записи (шумоподавление, стабилизация, коррекция цвета) и не создают полностью синтезированный контент, имитирующий действия или высказывания человека. «Современные гаджеты автоматически улучшают фото (HDR, ИИ), видео и текст, что делает тотальную маркировку контента технически невыполнимой. Кроме того, производитель устройства не всегда может внедрить водяные знаки в сторонние ИИ-сервисы, такие как облачные генераторы изображений», — говорится в отзыве.

Если требование суверенности ИИ станет обязательным для массового рынка, это сделает невозможным использование на потребительских устройствах иностранных ИИ-ассистентов и глобальных онлайн-сервисов. РАТЭК просит дополнить законопроект нормой, что требования к суверенным ИИ-моделям будут применяются в приоритетном порядке для государственных информационных систем и не будут ограничивать использование иных ИИ-моделей в коммерческом и потребительском секторе для россиян, если они соблюдают требования безопасности и защиты данных.

В РАТЭК опасаются, что требование предустанавливать отечественные ИИ-системы на массовую электронику станет обязательным. В этом случае, если российская ИИ-модель будет активирована для работы по умолчанию, это может привести к повышенному расходу заряда батареи и трафика без явного согласия пользователя, поскольку работа нейронных сетей требует значительных вычислительных ресурсов. Кроме того, принудительная замена ИИ, установленного зарубежным ИТ-вендором, на стороннее решение может привести к нестабильной работе устройства или нарушению работы ключевых функций операционной системы (ОС), поскольку ИИ глубоко в них интегрирован. «ИИ-сервис будет конфликтовать с базовыми функциями ОС из-за нехватки памяти, что характерно для массового ценового сегмента устройств, это может привести к фатальным ошибкам и нестабильной работе устройства и фактически лишает потребителей с ограниченным бюджетом возможности купить стабильно работающий смартфон, так как часть его мощности будет принудительно зарезервирована под дополнительный ИИ», — говорится в отзыве.

Под требования законопроекта формально попадает производитель смартфона, внедряющий ИИ, но он не обязательно является ИТ-разработчиком ИИ-моделей и имеет доступ к ее архитектуре или обучающим данным. Если регулятор признает вендора соразработчиком, это создаст риск невыполнимых обязанностей. Требования по раскрытию архитектуры могут нарушить конфиденциальность и условия охраны интеллектуальной собственности глобальных партнеров.

В РАТЭК считают неисполнимым требование не допускать использование сервиса ИИ в противоправных целях, так как особенности эксплуатации смартфонов исключают полный контроль владельцев ИИ-сервисов над действиями пользователя.

Ошибки могут быть очень дорогие

Опасения разделяет генеральный директор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Манцветов: «Документ вводит риск-ориентированный подход, новые статусы, ИИ-модели и обязанности для ИТ-разработчиков, операторов и владельцев сервиса. Когда получается такая слишком широкая рамка, в нее начинает залезать все подряд. Проблема в том, что под словом ИИ, которое сейчас везде вертится, оказываются разные вещи: от большой языковой модели голосового помощника до улучшайзера фото, автокоррекции текста, шумоподавления в аудио или видео. В этом же документе РАТЭК прямо предупреждает, что требования могут затронуть даже базовые функции устройства, которые улучшают камеру или текст. Смартфон с обычным фильтром для камеры внезапно рискует оказаться почти сервисом ИИ с вытекающими обязанностями. Для простого пользователя это означает большие проблемы. Во-первых, рынок опасается, что на электронику будут навешивать обязательную отечественную предустановку поверх уже встроенных решений, что мало реально на самом деле. Во-вторых, конфликт с аппаратной системой — отключать ядра или там что-то вырезать. В лучшем случае это будет нестабильная работа устройства, сбои в ключевых функциях, батарейка начнет садиться. Если это вообще будет работать. Все это совсем не так просто сделать. Человек купит телефон, получит маленький полигон для нормативного творчества».

По мнению Манцветова, главный вопрос в том, что как будто наши законотворцы не совсем поняли, с чем столкнулись, и смешивают понятия интеллект и личность. Это разные вещи, и в технике ИИ — это не цифровой злонамеренный субъект, который что-то замышляет, а набор алгоритмов очень разного класса и даже масштаба. Хотя, конечно, регулировать надо. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) России говорят, что не планируют вводить обязательных требований в этом секторе по использованию, но рынок обычно нервничает не на пустом месте. Такие ошибки могут быть очень дорогие, отмечает эксперт.

Идет рассмотрение всех предложений и замечаний

Текущая версия законопроекта пока была опубликована Минцифры для общественного обсуждения. Предполагается, что законопроект впервые на законодательном уровне закрепит правила ИТ-разработки и использования ИИ в России.

Представитель Минцифры сказал РБК, что они внимательно рассматривают поступающие предложения по законопроекту. «При этом Минцифры придерживается подхода, по которому закон о регулировании ИИ должен носить рамочный характер, а особенности регулирования должны закреплять на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики соответствующих отраслей (транспорт, медицина, образование и другое)», — отметил он.