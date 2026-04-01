Мировой ИТ-гигант выставит на улицу 30 тысяч сотрудников, прикрываясь нейросетями

Oracle уволит около 30 тыс. человек по самой модной на сегодняшний день причине. Она хочет сэкономить на их зарплатах, а это миллиарды долларов, чтобы вложить эти деньги в искусственный интеллект. Работы лишатся около 18% сотрудников компании.

Носители естественного интеллекта – на выход

Американский ИТ-гигант Oracle приготовился к новому особо крупному раунду увольнений. Как пишет CNBC, корпорация собирается оставить без работы около 18% своего нынешнего штата, а это примерно 30 тыс. человек.

Oracle – одна из крупнейших компаний в мире. К маю 2025 г. в ней работало в пределах 162 тыс. человек.

Увольнение 30 тыс. сотрудников позволит Oracle высвободить около $8-10 млрд, которые больше не придется тратить на их зарплаты и прочие выплаты. Эти деньги компания потратит на развитие искусственного интеллекта. Компания намерена увеличить расходы на инфраструктуру центров обработки данных для нейросетей.

Пора искать работу

По информации источников CNBC, Oracle не стала тянуть с увольнениями персонала – чем раньше сотрудники покинут штат, тем больше денег получится сэкономить. Первые работники уже получили уведомление о необходимости поиска нового работодателя.

Как пишет издание TheNextWeb, письма с приказом покинуть рабочее место получили сотрудники Oracle в Индии, Канаде, Мексике и США. Заранее их об этом никто не предупреждал – они просто были поставлены перед фактом, и им тут же отключили доступ к корпоративной сети.

Информацию о сокращениях в компании подтверждает и издание Business Insider. Сама Oracle к моменту выхода материала с официальным заявлением не выступала. На запрос комментариев для CNBC она ответила отказом.

О планах Oracle по масштабному сокращению штата впервые стало известно в начале марта 2026 г. Сведения о количестве лишившихся работы на тот момент отсутствовали. Предполагалось, что увольнения начнутся тогда же, но компания перенесла старт процесс примерно на месяц вперед.

Не все так очевидно

Запланированные инвестиции в ИИ – не единственная причина, по которой Oracle решилась на массовые увольнения, и вероятнее всего, не основная. Компания погрязла в финансовых проблемах – она стремительно теряет капитализацию на фоне обесценивания ее акций.

В ноябре 2025 г. CNews писал, что капитализация Oracle упала на 30% всего за три месяца. А с начала 2026 г. ее ценные бумаги подешевели на 25% год к году. Это больше, чем у всех крупнейших технологических компаний, отмечает CNBC.

Помимо этого, основной бизнес Oracle по продаже ПО страдает от рыночной паники по поводу конкурентных рисков, связанных с моделями генеративного искусственного интеллекта. Компания также испытывает давление со стороны инвесторов по поводу объема привлекаемого ею заемного финансирования для инвестиций в ИИ и сокращения денежного потока.

Также Oracle пытается пробиться на мировой рынок облачных сервисов, но пока ее результат не впечатляет. За годы работы в этой сфере она сумела захватить лишь 3% рынка к концу III квартала 2025 г. (данные Statista.com). Для сравнения, у Amazon 29%, у Microsoft – 20%, у Google – 13%.

Деньги никто не дает

В дополнение к перечисленному Oracle активно использует рынок заемных средств для финансирования своего развития. В январе 2026 г. Oracle объявила о планах привлечь $50 млрд в виде заемных и акционерных средств.

Вот только финансовые организации не особо верят в способность Oracle вернуть деньги. В январе 2026 г. CNews писал, что американские банки отказались выдавать Oracle кредит на развитие проекта центров обработки данных и искусственного интеллекта, связанного с OpenAI.

Геннадий Ефремов

