Власти смягчили требования к ИТ-проектам на получение грантов. Соответствовать правилам прошлого отбора не смог никто
Новый отбор особо значимых ИТ-разработок будет проходить по скорректированным правилам. В этом году власти смягчили требования к потенциалу тиражирования, выполнить которые не смог никто из отобранных в прошлом году проектов.
Смягчение требований
Правительство смягчило требования к тиражируемости и к выручке поддерживаемых грантами особо значимых проектов (ОЗП) по замещению иностранного программного обеспечения, выяснил «Коммерсант». Упрощен также порядок подачи заявок и сокращен перечень необходимых документов.
Компании могут покрыть до 50% стоимости разработки ИT-решений, получив грант в размере от 100 млн до 2 млрд руб. Общая сумма поддержки составит 8,3 млрд руб. Средства выделяется через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ),
Требования по срокам получения выручки от продаж увеличены на два года — не менее 110% от суммы гранта должно быть заработано после завершения реализации за пять лет проекта, а не за три.
При этом, если предыдущая редакция правил учитывала продажи решения только за пределами консорциума (объединение компаний для совместной разработки или общего использования софта), теперь использование ИT-решения участниками консорциума при отсутствии их аффилированности будет удовлетворять требованию тиражируемости.
Четвертая волна отбора ОЗП в рамках работы индустриальных центров компетенций (объединяют представителей отраслей экономики и разработчиков) стартовала 26 марта 2026 г.
Третья волна не случилась
Все заявки третьей волны 2025 г. оказались несоответствующими требованиям к потенциалу тиражирования, утвержденным президиумом правкомиссии по цифровому развитию, возглавляемым вице-премьером Дмитрием Григоренко. Выделенные федеральным бюджетом на поддержку проектов 8,3 млрд руб. были возвращены. Получатели грантов должны были подтвердить возврат средств в виде последующих налогов и страховых взносов.
В 2026 г. акцент на решениях с потенциалом масштабирования сохранился, хоть и изменены некоторые условия «в ответ на запрос отрасли», пояснили изданию в Минцифры.
Внимание правительства к снижению административной нагрузки и распределению показателей тиражируемости проектов позволит сконцентрировать усилия заказчика и исполнителя на достижении конкретных результатов, полагает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.
«Вместе с тем мы считаем важным на регулярной основе отслеживать внедрение ОЗП в отрасли, а также способствовать продвижению их результатов, например, через меру поддержки РФРИТ, направленную на субсидирование расходов на ИT-рекламу», — подчеркнул он.
Кто получает гранты
В июне 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики (ИЦК), а также центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР). Дорожную карту развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. утвердило Правительством 16 декабря 2022 г В ней отмечалось, что за счет государственных грантов должно быть реализовано не менее 90 проектов.
В конце 2022 г. Минцифры одобрило около 70 проектов по созданию ПО, которое заменит иностранные аналоги. Около 80% поданных заявок были отклонены, а в список одобренных попали, например, проекты VK, «1С», «Лаборатории Касперского» и пять инициатив «Ростелекома». Среди них — видеосервис Wink.
В январе 2023 г. CNews стало известно, что российский разработчик «Новые облачные технологии» (бренд «Мой офис») получил отказ на предоставление 1,38 млрд руб. в виде грантов на доработку своего офисного ПО.